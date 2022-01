LA HABANA, ABRIL DE 1799

Juan Roca

A pesar de la melodía con que amenizaban la cena los músicos con violines y un pianoforte, y del murmullo de animadas conversaciones con alguna risita femenina incluida, la velada que se celebraba aquella noche en la Quinta de los Molinos no era tan alegre como las precedentes, por las mesas corría una brisa que olía a despedida.

En los tres años que vivía en Cuba como capitán general, el anfitrión de la fiesta, Juan Procopio Bassecourt, conde de Santa Clara, había realizado importantes obras, tal como desgranaba él mismo a medida que avanzaba el discurso.

–Me voy con la satisfacción de saber que he cumplido mi cometido, según me fue ordenado por la Corona y por mi conciencia. –Uniformado de gala, abrió su discurso con firmeza y de pie, a la cabecera de la mesa principal–. En el decurso de estos meses he procurado mejorar no sólo las fortificaciones de la isla, sino también las condiciones de vida de sus habitantes. Gracias a lo primero, Cuba sigue perteneciendo a la corona española; gracias a lo segundo, los cubanos, y muy especialmente los habaneros, disfrutan hoy de una existencia más cómoda y más aseada que la que tenían hace tres años…

Una de las personas que se hallaba presente en la cena, sentada muy cerca del conde de Santa Clara, era testigo privilegiado de la certeza de aquellas aseveraciones. Era el general Juan Roca, vestido con uniforme para la ocasión, acompañado de su esposa Nieves.

Juan Roca fue destinado a Cuba en 1778. Tres años antes había ascendido a coronel por su servicio en Melilla durante el asedio que sufrió del ejército marroquí. Llegó a Madrid en compañía de su prometida, Nieves, una liberta bereber de la que se había enamorado y con la que se casó en la capital del reino en septiembre de 1775. A Juan le habría gustado celebrar su boda en la catedral de Barcelona, de donde era natural y donde vivía su familia, pero sus padres recibieron con tal frialdad a su prometida que decidió contraer matrimonio en una iglesia madrileña. Al tener conocimiento de su origen por una de las cartas que les envió, no dudaron en mostrar su rechazo al enlace de manera contundente y por escrito. Posteriormente, ante la insistencia de Juan, que llegó a amenazarles con no volver a verlos nunca más, aceptaron recibirles en su casa de la plaza de San Miguel de Barcelona. El resultado fue tan frustrante como definitivo. La frialdad con que Domingo y Montserrat trataron a la prometida de su hijo sólo fue superada por el desprecio con que la observaron. No fueron necesarias las palabras ni los gestos para que Juan entendiera lo mucho que sus padres desdeñaban el origen y el color de piel de su prometida.

Con destino y residencia en Madrid, el joven matrimonio nunca más fue a Barcelona. En la Corte tuvieron a su primera hija, a la que llamaron Rosario en honor a una bisabuela de Juan. Dos años después y con Nieves embarazada de nuevo, fue destinado a Cuba en septiembre de 1778.

En los primeros meses, Juan Roca se hizo cargo del mando de la guarnición de La Habana. Allí nació su hijo, le pusieron de nombre Domingo por empeño de ella en llamarle como su suegro, para que Juan tuviera ante su familia la prueba de que aquella dolorosa ruptura no era culpa suya.

Posteriormente fue nombrado gobernador de Santiago y, en 1782, ascendido a general, el mismo año que nació su hija Belén.

–…He defendido los intereses del comercio y la administración sin descuidar un ápice la beneficencia… –seguía diciendo Juan Procopio Bassecourt, conde de Santa Clara. En ese momento, Juan Roca rememoraba, con cierta melancolía, los años vividos en la isla.

Había conocido y servido a otros capitanes generales, y con todos cumplió: persiguió el contrabando, contribuyó a mantener la paz en Luisiana y Florida a pesar de las frecuentes agresiones de los norteamericanos y, por supuesto, en Cuba. Pero fue con el conde de Santa Clara con quien mejor relación personal había mantenido. Probablemente influyó el hecho de que, como él, nació en Barcelona.

Bassecourt se ganó las simpatías de los habaneros cuando mejoró la salubridad general; trasladó el matadero principal a extramuros para erigir en su lugar una casa de baños públicos y atendió las necesidades más perentorias de los pobres. Mientras tanto, dejó a criterio de Juan Roca las reformas y mejoras que debían hacerse en las fortificaciones, como la construcción en la costa, entre La Habana y el Vedado, de una batería que tomó el nombre de Santa Clara, en honor al capitán general.

Los tres años de servicio del conde en Cuba habían tenido, en efecto, un saldo positivo. Era indiscutible.

Sin embargo, acabó su discurso entre una tibieza de aplausos. A continuación, el medio centenar de influyentes personalidades de la isla pasaron al salón para charlar y, los más jóvenes y atrevidos, a bailar animadamente al son de la música que interpretaba el cuarteto de cámara.

Nieves, que había permanecido callada casi toda la cena junto a su esposo, no quiso probar ninguno de los platos autóctonos que se ofrecieron: tortuga y cangrejos de mar, langostas, camarones, dorada, salmonete… Tampoco probó las variadas frutas que rebosaban las grandes fuentes de plata: papayas, aguacates, tamarindos… Al levantarse de la silla se le escapó un quejido. No tenía fiebre, pero se hallaba tan cansada y condolida que, a pesar de pretender ocultárselo a su marido, no pudo evitar que se percatara del sacrificio que le suponía aguantar durante más tiempo.

–Nos vamos a casa.

–No, Juan. Debes quedarte. Me excusaré y Dionisio me llevará.

Estaba enferma desde hacía dos años. Al principio fueron dolores tolerables en el brazo izquierdo, la espalda y el cuello, que los médicos achacaron a un reuma precoz, pero al cabo de unos meses apareció un bulto en su pecho izquierdo y los dolores se intensificaron, generalizándose por el cuerpo. Un médico del hospital de San Francisco de Paula, exclusivo para mujeres y a cargo de las Hermanas de la Caridad, la examinó determinando que tenía un carcinoma. Fue extraído por el mejor cirujano de La Habana, pero las molestias y dolores persistieron cada vez con mayor intensidad, resistentes al láudano y demás medicinas que le recetaron los galenos consultados.

Su estado de salud se había agravado tanto en los últimos meses que apenas comía. Dormía con ayuda del opio que Juan le administraba cada noche en mayor cantidad, pero cada vez más difícil de encontrar en La Habana. Hoy, esta salida para acompañar a su esposo a este acto, le suponía una proeza. Principal razón por la que Juan había solicitado su trasladado a Madrid. Aunque amaba la isla en la que vivía, anhelaba que la examinaran los mejores médicos.

Los condes de Santa Clara acompañaron al general Roca y a su esposa hasta la puerta principal del palacio, donde les despidieron. A medianoche la calesa conducida por su asistente, el soldado Dionisio, marchaba por el paseo de Carlos III arrastrada por un tordo mosqueado de alegre trote.

Diego

Sentada a la mesa del porche, Rosario, su esposa, esperaba para desayunar. Sabía que no había dormido. La había oído pasear por el jardín entre palmeras y ceibas, limoneros y naranjos. Solía hacerlo cuando estaba preocupada. Diego acostumbraba a levantarse para acompañarla, escuchaba sus preocupaciones y trataba de tranquilizarla mientras observaban los encandiladores cocuyos con su vuelo azulado y reluciente entre plantas y árboles. Sentados en el banco de piedra que había junto al estanque, a veces la aurora les sorprendía abrazados, viendo el vuelo de las aves, escuchando su revoloteo entre los arbustos. Pero aquello se acabó. Ahora Diego se quedaba en la cama. Salir para hacer compañía a Rosario suponía enfrentarse a los mosquitos y, lo que era peor, escuchar sus lamentaciones por el estado de salud de su madre. Sabía lo que pensaba: no volvería a verla.

Rosario esperaba con vestido amarillo pálido, holgado para disimular su embarazo. Diego le dio un beso en la frente y se sentó a su lado. El esclavo negro se acercó con el desayuno en una bandeja, seguido por la mulata libre que habían contratado dos años atrás como niñera, en brazos llevaba a la risueña Margarita.

Ella besó a su hija en la mejilla, sin cogerla.

–¿Van a llevarse a la niña? –preguntó la mulata.

–Desde luego. Sus abuelos y su tía querrán despedirse. Prepárala, saldremos en seguida –dispuso Rosario, antes de preguntar a su marido–: ¿En qué carruaje iremos?

–He ordenado preparar el grande.

–Entonces ven con nosotros –dijo Rosario a la muchacha.

El matrimonio desayunó en silencio. Ella triste; él indiferente. Diego lamentaba perder el valimiento político que su suegro le había proporcionado, aunque deseaba quedar libre de la influencia que sus suegros seguían teniendo sobre su esposa. El día en que se desposaron, dejó bien claro que, en su casa, no había más autoridad que la suya. Nunca pensó en prohibirle que fuera a ver a su madre porque hubiera supuesto romper las relaciones con su poderoso suegro, pero sí la apartó llevándosela por temporadas a Vuelta Abajo. Las protestas de Rosario, que se negaba a alejarse de su madre enferma, le hizo comprender que no debía forzar la situación, corría el riesgo de incomodar al general. Pero ahora el general Juan Roca y su esposa se iban a España.

Una hora más tarde, marchaban en el carruaje hacia el muelle de la Caballería, junto a la plaza de Armas.

En el recorrido, Diego rememoraba el día en que conoció a su suegra. Pese a estar advertido, le sorprendió su belleza, también el color de su piel aceitunado, moruno. Todas las damas de La Habana conocían la historia de la esposa del general Roca. Sabían de sus orígenes marroquíes y de su antigua condición de esclava por boca de algunas esposas de militares. Y aunque el matrimonio no solía hablar de ello, tampoco se molestaron en poner freno a los rumores. Rumores que, en una colonia donde el mestizaje era tan común como mal tolerado por la alta sociedad criolla cuando afectaba a uno de sus miembros, podían minar el prestigio de cualquiera. Sin embargo, la hoja de servicios de Juan Roca estaba tan repleta de actuaciones heroicas, de felicitaciones y condecoraciones, que nadie se atrevió, ni sus superiores, a cuestionar su casamiento con una mora liberta, a la que además se le reconocía discreción, amabilidad y un catolicismo incuestionable.

A Diego no le importó saber de los orígenes marroquíes de su futura suegra, más bien le alivió. Él mismo era fruto del mestizaje.

Cuando la conoció en una fiesta celebrada en la residencia de amigos comunes de sus respectivas familias, Diego no pudo sospechar que aquella muchacha de piel tan clara, cabello trigueño y ojos castaños, pudiera ser hija de una mora. Cuando investigó sobre ella, comprendió que en Rosario habían prevalecido los rasgos heredados de su padre. Aquello le animó porque, a sus 34 años, estaba cansado de intentar desposarse con la hija de una buena y bien dotada familia, sin que su apariencia se lo impidiese.

–Los Aguirre son una de las treinta y ocho familias que sobrevivieron en 1555 al feroz ataque y saqueo que La Habana sufrió a manos de los piratas franceses. Mis antepasados perduraron a las epidemias de fiebre tifoidea en 1648 y del vómito negro de 1761. No sólo sobrevivieron, sino que sacaron provecho de la invasión inglesa de 1762 –le dijo al general Roca el día en que se presentó en su casa, para pedirle la mano de Rosario–. Los Aguirre siempre hemos sido trabajadores y honestos, mi general. Hoy poseo, además de una gran casa a las afueras de La Habana, una finca y vastos terrenos en las vegas de San Juan y Martínez, donde se cultiva y recolecta el mejor tabaco del mundo. Y tanto en Cabañas como en Güines y Aguacate tengo cultivos de caña y un par de ingenios de azúcar… Todo heredado de mi familia, los Aguirre.

Se casaron en la catedral de San Cristóbal, ceremonia oficiada por el obispo y en presencia de la flor y nata de la sociedad habanera. Dos años más tarde nació Margarita, de piel tan clara como su madre, y con un lunar en la frente como su abuela Nieves y su tía Belén.

Cuando se presentó aquella noche al general Roca, Diego no le confesó todo. Nunca lo haría. Guardaba un secreto familiar. Sólo se lo desveló a Rosario y la obligó a jurar que nunca lo contaría, ni siquiera a su madre.