Es curiosa la manera que tiene de lanzar al mercado Play Rtve productos de altísima calidad casi de tapadillo. Este fin de año hemos visto Quién se ríe ahora, que está al nivel de lo mejor que se ha podido ver en los originales de Movistar, y desde luego, ha sido muy superior a todo lo que la propia TVE ha emitido en sus canales en abierto. Y sin embargo lo ha escondido en una plataforma que, hasta el momento, no tiene la visibilidad ni la relevancia deseada.

Pero vayamos al formato. Se trata de un contraprograma que saca los colores a todos esos especiales de Nochevieja en el que a base de chistes malos los humoristas de moda se reían de los mariquitas, los tullidos, los diferentes, los negros y, sobre todo, de las mujeres. Para ello se reunieron cinco de las reinas del humor actual, una cena con Inés Hernand, Carolina Iglesias, Victoria Martín, Andrea Compton y Henar Álvarez, triunfadoras en el reino de los podcast y en el mundo del stand-up. Con el fin de visionar juntas una serie de sketchs que, vistos hoy, dan vergüenza. Ellas se encargaron de darles cera.

No se libró ninguno de nuestros humoristas más celebrados, desde los antiguos Manolo de Vega y Jaimito Borromeo hasta los más recientes Arévalo y Martes y Trece. Uno de los momentos más tensos e intensos se vivió cuando apareció en escena el intocable Gila, protagonizando el gag más brutal de la noche. Hicieron bien los guionistas Ignacio Navarro y Santiago Gómez Merino en no andarse con sutilezas, dado que no estábamos ni en La 1 ni siquiera en La 2.

¿Quién se reiría ahora? La verdad es que en esta cena de Nochevieja se nos quedó el alma encogida.