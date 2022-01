De reyes y creyentes

Vamos a ver. El advenimiento de los Reyes Magos está sacado del Evangelio de Mateo sin que ninguno de los restantes componentes bíblicos se marque la más mínima alusión al respecto. Pese a la devoción que mantengo conviene remarcarlo ahora que todo está en solfa. La realidad es que en la reseña que da origen a la tradición aún vigente gracias a Dios no se especifica el nombre de los monarcas que se acercaron a honrar el nacimiento de Jesús ni consta que se tratase de reyes ni tampoco que fueran tres. Algunos dibujos muestran cuatro en realidad y ciertas confesiones se decantan por el mismo números que apóstoles hubo. En fin, lo único que le hacía falta a las cabalgatas de este año donde, en algunas, Melchor, Gaspar y Baltasar se concentran en la misma carroza, de pie, sin caramelos que valgan e incluso con mascarillas. Ni que decir tiene que cuando lleguen al pesebre el niño percibirá claramente que su vida, una fiesta desde luego, no va a resultar.

Ni la suya ni, en comunión con ella, la nuestra. Los creyentes en las vacunas no saben ya a estas alturas qué pensar. El que se siga haciendo recuento exhaustivo de contagios cuando la variante ómicron ha traído bastante menos mortalidad que la gripe de hace un par de años alimenta la tesis de que fabricantes de Pzifer y compañía están jugando la partida a su antojo. Los mensajes que circulan sobre el secretismo de las instituciones alrededor de los contratos firmados se han hecho virales volviendo loco al más pintado. Y las contradicciones entre las medidas tomadas en los diferentes territorios para hacer frente al bicho, no digamos. A nada de las elecciones en Francia, los actos propios de un acontecimiento así quedaron en principio fuera de las restricciones vigentes por lo que una serie de artistas anunciaron que transformarán sus conciertos en mítines. No sería de extrañar que aprovecharan la confusión para pedirle a los reyes guitarras y baterías a granel pese a las fugaces visitas de los magos. Pero Macron, si le llaman majestad, se las consigue.