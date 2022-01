El objetivo de la mejora de la sanidad para 2022

Si de algo nos hemos dado cuenta de una vez por todas con el maldito virus que nos asola desde hace tiempo es fijar el orden de prioridades de lo que es más importante a lo que es menos. Y en el primer lugar de todos está la necesidad de reforzar y mejorar por encima de todo la sanidad española. Porque cierto y verdad es que tenemos unos excelentes profesionales en el sistema sanitario español, pero lo que es preciso entender de una vez por todas es que si no dotamos de medios suficientes a la sanidad con recursos humanos y materiales, el resto de sectores no podrán funcionar con óptimo rendimiento. Y la razón es clara y se ha visto en todos estos meses que llevamos de pandemia. Porque dependemos de la ágil respuesta de la red hospitalaria para que todo funcione como debe, habida cuenta que si no funciona ágilmente el sistema de vacunación, si no es posible atender adecuadamente a los pacientes y si no hay respuesta médica eficaz el resto de los sectores se resquebrajan.

El coronavirus nos ha abierto mucho la mente y los ojos. Ha mejorado la implementación de la tecnología y la ha convertido en una necesidad y una urgencia. Pero, sobre todo, ha demostrado que es necesario mirar más al cuadro de necesidades de nuestra red hospitalaria, de saber si están bien atendidas de medios los servicios de urgencias y todos y cada uno de los departamentos de la red sanitaria, porque con una sociedad que no puede ser atendida médicamente, o con tardanzas en dar respuesta a las enfermedades que sufren los ciudadanos no se podrán atender las diferentes parcelas laborales en donde trabajan estas personas. Y uno de los graves problemas que están dándose ahora es el de las bajas laborales que perjudican notablemente el funcionamiento de las empresas. La mejora de nuestra red sanitaria, con más medios humanos y materiales, es una de las mejores apuestas que puede hacer un país. Tenemos que ver lo que ha ocurrido en estos últimos dos años para darnos cuenta de una vez que sin salud el resto de aspectos de la vida no sirven para nada y que nos preocupamos de cosas que, luego, no vamos a poder utilizar ni hacer si no estamos lo suficientemente sanos para llevarlo a cabo. Le damos menos importancia a la salud cuando la tenemos, pero no sabemos, si llegado el día, podremos tenerla deficitaria, o algún familiar. Por ello, la sanidad es el primer elemento que debe priorizarse y sobre ella ir construyendo el resto de parcelas, porque sin red sanitaria óptima la economía se resquebraja. Y lo hemos visto y vivido con esta pandemia. Por último, señalar que, en esta misma línea, en estos días primeros de año he aprovechado para hacerme donante de sangre y colaborar en aportar la necesaria para que cuando haga falta sangre en los hospitales y alguien la necesite exista volumen suficiente de los distintos tipos. Es, por ello, absolutamente necesario que todos nos concienciemos de que es preciso colaborar en hacernos donantes de sangre por si el día de mañana nosotros mismos, o alguno de nuestros familiares, pueda necesitarla. Porque donar sangre es un acto altruista que se convierte en una forma de solidarizarnos con la red sanitaria y permitir que los médicos puedan utilizar la que donamos para salvar vidas. En la actualidad, unas 60.000 personas en la provincia de Alicante colaboran con esta importante misión, pero es necesario que exista una mayor solidaridad para donar sangre, aunque solo sea pensando en que alguno de nuestros familiares lo necesite algún día. Hay que recordar, por todo ello, que entre las enseñanzas del coronavirus una muy importante ha sido que los problemas de la sociedad en relación a la salud lo solucionamos con más respeto a que lo que verdaderamente importa es estar sanos para poder trabajar y vivir. Y, además, tener una aptitud y actitud de más solidaridad y con menos egoísmos y personalismos, porque el virus se apoya en esto último para ser eficaz. Es decir, mirando más por cuál es el interés general de todos, que por las teorías personales e individuales que tengamos. Y para vencer las adversidades que se van incrementando cada año, o remamos todos juntos, o el barco irá a la deriva, porque el agua- virus- aprovecha cualquier agujero que pueda ver en el “barco” de la sociedad para introducirse por ahí e ir mermando el esfuerzo que el resto de remeros están haciendo para mantener el barco a flote. Un amigo mío tiene una máxima que es una gran verdad, y es que “si el resto del mundo piensa de una manera contraria a ti… hazte del equipo del resto del mundo, porque igual tiene razón”.