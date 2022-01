Fidel, Almudena y Pedro

Las vacaciones navideñas están llegando a su recta final. Otras Navidades acompañadas del “bicho”. Otras Navidades donde los principales días de esta festividad cristiana, por cuestiones de calendario, se han celebrado cerca del fin de semana. Esta agrupación de días festivos y fines de semana han permitido que la actividad laboral semanal apenas se vea interrumpida. Lo único que ha podido enturbiar, lo único que ha podido añadir un toque de preocupación a las exigencias laborales de los progenitores, ha sido que otra vez coinciden de pleno con el periodo vacacional de sus niños y adolescentes. Aunque este ultimo hecho, desgraciadamente es muy habitual en nuestra vida, permítanme que abra una pequeña ventana para echar un vistazo a ver cómo lo han pasado estos días de vacaciones algunos adolescentes.

Fidel, hijo de inmigrantes, apenas tenía un año cuando sus padres decidieron marcharse a España buscando mejorar su forma de vida. Quizás fueron las dificultades, los desafíos, los problemas encontrados en esa nueva etapa de sus vidas, el caso es que el matrimonio apenas duró 5 años. Hoy con 14 años, Fidel vive solo con su madre. Con sus familiares muy lejanos y su madre teniendo que cumplir con una jornada laboral inmisericorde, Fidel ha tenido que pasar las vacaciones prácticamente solo acompañado de su perro. Se ha tenido que elaborar su propia comida y atender las necesidades básicas de una casa, de su hogar. Sus únicos acompañantes en las larguísimas horas diurnas son sus amigos a través de las redes sociales. Horas que se prolongan por la noche mientras mamá duerme.

Almudena, también con catorce años, podríamos decir que “ha tenido más suerte”. Tanto su padre como su madre tienen trabajos que les han permitido compartir todos y cada uno de los días de las vacaciones escolares con ella. Han compartido mantel navideño, películas, juegos de mesa, viajes y desayunos familiares de esos que son imposibles en periodo escolar. También, todo hay que decirlo, ha habido sus roces, pequeñas discusiones y malentendidos, nada que no se pueda solventar con una charla larga, pausada, calmada y con ganas de llegar a “buen puerto”. Almudena, como tantos adolescentes, mantiene contacto con sus amigos a través del móvil o de su ordenador. Eso sí, siempre bajo la mirada más o menos juiciosa de sus padres.

Pedro lleva ocho de sus catorce años sufriendo, aunque ya acostumbrado, con la separación de sus padres. Separación que se podría catalogar como traumática y que ha hecho que las vacaciones de Pedro sean una cuestión de supervivencia, mas que de descanso. Como en otros periodos vacacionales, se ha sentido usado como moneda de cambio entre papá y mamá que siguen sin solventar sus diferencias. Así que sus vacaciones han trascurrido entre la casa de mamá y su nuevo novio, la casa de papá con su nueva amiga y la mayoría de los días en casa de su abuela, ya muy mayor, que vive sola desde que murió su abuelo. Siempre se le ha visto acompañado con una bolsa donde lleva cuatro prendas de ropa, una pequeña bolsa con alguna cosa de aseo y por supuesto todos sus aparatos tecnológicos, su única posibilidad para continuar en contacto con sus amistades tratando de dar normalidad a su día a día.

Fidel, Almudena y Pedro comparten aula en el instituto de su localidad. Sus situaciones familiares, a los que nos dedicamos a la enseñanza, no nos extrañan. Todos tenemos en nuestras aulas algún Fidel, algún que otro Pedro y quizás unas pocas más, aunque cada vez menos, de Almudenas. Pronto llegará el momento de volver a las aulas. Seguramente el primer día, al entrar a clase, los docentes repetiremos una y otra vez las mismas frases hechas: “Chicas, chicos, buenos días. Feliz año. ¿Qué tal han ido las vacaciones?”. Y sin apenas prestar atención a sus respuestas, muy mal hecho, desplegaremos sobre la mesa el material para continuar con lo establecido en las programaciones. Sin olvidar el empeño que hace años ronda por los centros educativos que no es otro que el tratar de dotar a todos nuestros alumnos de las herramientas para que puedan disponer de la igualdad de oportunidades ante un futuro que se acerca a pasos agigantados.

La igualdad de oportunidades es un principio basado en la idea de que una sociedad justa sólo puede lograrse si cualquier persona tienen las mismas posibilidades de acceder a unos mínimos niveles de bienestar social y sus derechos no son inferiores a los de otros grupos. Para ello, se establecen mecanismos que prohíben la discriminación por motivos de raza, sexo, etnia, edad, religión o identidad sexual. Visto así parece que igualar a nuestros estudiantes en oportunidades recae única y exclusivamente en el sistema educativo, olvidándonos de una asignatura pendiente que todavía tienen nuestros legisladores, que es la conciliación familiar. Desde 1999, cuando se redactó la primera ley para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, hasta el real Decreto-Ley de 2020, ya en plena pandemia, se han ido introduciendo cambios legislativos en el ámbito laboral para que los trabajadores puedan participar de la vida familiar. Cambios en la legislación que han ido alrededor de los permisos retribuidos por nacimiento o adopción de hijos, como si los deberes y obligaciones de los progenitores acabasen al cumplir sus criaturas tres años. Las sociedades capitalistas es lo que tienen, la producción, el generar beneficios y el “mimoteo” a los empresarios que se supone que mantienen las economías de nuestro país, hacen imposible, según nuestros dirigentes, afrontar una ley de conciliación familiar plena y total. Leyes donde se pongan de manifiesto que las figuras de los progenitores son imprescindibles en la formación de sus hijos desde su nacimiento hasta al menos la finalización de la educación obligatoria.

Lo que deparará el futuro a Fidel, a Almudena o a Pedro, no lo sabemos. Ellos van construyéndolo paso a paso y día tras día, apoyándose de vez en cuando en los adultos. Si pudiésemos viajar en el tiempo, seguro que nos llevaríamos más de una sorpresa, para bien o para mal. Pero lo que no podemos negar hoy en día, es que los tres adolescentes, con la misma edad y diferentes situaciones familiares no parece que vayan a tener las mismas oportunidades para alcanzar el bienestar que ellos merecen.