Toda fiesta tiene su resaca, y con pandemia más todavía, la costumbre se impone y no hemos sido buenos, afortunadamente nadie distribuyó carbón, es tan contaminante... Gracias a las vacunas que nos protegen la nueva variante que vino de África es menos peligrosa pero se propaga con más facilidad. Según parece es distinta a las otras, Delta y compañía, menos ingresos hospitalarios en las UCI y menos derivaciones a los tanatorios, pero se cometería un error, una imprudencia, si se pensara que el problema está resuelto y se bajara la guardia en este combate que aún no ha llegado al último round porque no está escrito que no puedan aparecer otras variantes y todo parece indicar que lo harán. Si no hay vacunas para todos en todo el mundo, vacunas y posibles tratamientos, la pandemia seguirá su camino.

Esta variante decidió sobrevivir, menos agresiva, pero se transmite más fácilmente. Es como nosotros. La humanidad, por primera vez navega en el mismo barco y por otra parte sin saber hacia dónde va. La solidaridad debería ser una obligación, auto-defensa. Resulta sorprendente que haya personas que se nieguen a vacunarse, muchos millones de personas ya se han vacunado y no tendrán que ir a ninguna UCI ni sus allegados a ningún tanatorio. Se está debatiendo si es conveniente que la vacuna sea obligatoria, al menos debería ser obligatoria para todo el personal sanitario, docentes, para las personas que se relacionan con público, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Resulta absurdo que en un hospital los enfermos sean atendidos por personas no vacunadas. Al virus estas fiestas tan tradicionales le ayudó a propagarse, esto sí estaba escrito. España: la vacunación fue todo un éxito, pero hay personas que aún se niegan a vacunar. La mayoría de los ingresados en hospitales son personas que no han querido vacunarse. En distintos países europeos líderes antivacuna han fallecido por el virus, el cloro no protege. Resulta sorprendente esta posición no científica. Freud quizá no se hubiera sorprendido, describió que la pulsión de muerte es aquel empuje constante que lleva al ser humano de forma inconsciente a sentir placer en la destrucción. Para el científico austriaco sería la búsqueda del reposo absoluto, retornar a la no existencia... Y estas personas contagian y pueden provocar reposos absolutos...