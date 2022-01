Europa va del rosa al amarillo

Europa se hace trampas al solitario. En plena Nochevieja y cuando todos estamos en las uvas la Comisión Europea puso en circulación su propuesta para modificar la clasificación de las energías verdes. La propuesta reconoce como energía verde a las centrales nucleares que ya están en marcha y a las que se construyan al menos hasta 2045. Las plantas de generación de electricidad con gas, las de ciclo combinado, también gozarán del mismo reconocimiento al menos hasta el 2030. La propuesta aparece registrada en la clasificación de las actividades del sector energético que se consideran sostenibles medioambientalmente.

“Este año se ha caracterizado por la batalla entre los patrocinadores y empresas de las energías fósiles y los de las energías renovables”, escribí la semana pasada, en éstas páginas. El año ha continuado con la misma batalla. Según el marco regulatorio dispuesto en el Pacto Verde Europeo, el reglamento de la clasificación o taxonomía verde, pretende guiar a las empresas e inversores nacionales e internacionales en sus planes de descarbonización, identificando actividades y sectores económicos ambientalmente sostenibles y que contribuyen a la reducción de CO2, metano y otros gases causantes del cambio climático, respetando además el principio de no causar “daño ambiental significativo”- los restos de combustible nuclear-. Si la clasificación europea considera la energía nuclear y de gas natural como energía verde una parte sustancial de las inversiones nacionales e internacionales prevista en el Plan de recuperación económica Next Generation irán a las centrales nucleares y de ciclo combinado o, dicho de otra forma, dejarán de ir a las energías renovables: eólica, fotovoltaica, y producción de hidrógeno verde.

Francia preside este primer semestre de 2022 la Unión Europea, además hay que recordar que Macron tiene elecciones presidenciales en abril, está ya en plena campaña. Francia desde la crisis del petróleo el siglo pasado optó por la energía nuclear para garantizar la autonomía energética de su país, y ahora tiene proyectada media docena más de centrales nucleares. Tras el accidente en la central nuclear de Fukushima (Japón), Angela Merkel decidió el cierre de las centrales nucleares alemanas. Este mismo mes se han cerrado tres, y quedan otras tres que se que cerrarán este mismo año. España también tiene decidido el cierre de sus centrales nucleares. Igual que los alemanes nuestro país pretende utilizar el gas natural, en nuestro caso el argelino, como complemento de las energías verdes. Se trata de utilizar las centrales de ciclo combinado, que también contaminan, aunque menos, cuando no puedan producir ni la eólica ni la solar y mientras se consigue construir la infraestructura necesaria e impulsar la producción de hidrógeno verde. El argumento de los franceses como ha expuesto el comisario europeo del Mercado Interior, el francés Thierry Bretón, es que la nuclear proporciona una fuente estable de suministro de energía que facilita el despliegue de fuentes renovables intermitentes y no daña su desarrollo. O sea, que las nucleares pueden trabajar cuando no hay sol ni sopla el viento; son estables y no intermitentes. A cambio de olvidarnos de los residuos que producen las centrales nucleares, propone la etiqueta verde para las plantas de gas en funcionamiento, o de nueva construcción que emitan menos de 270 gramos de CO2 por Kw/h y siempre que no pueda utilizarse otras fuentes renovables. Alemania traga con las nucleares y los franceses aceptan las plantas de gas que Alemania importa de Rusia a través del Nord Stream 2 "es una propuesta pragmática y realista para facilitar la transición energética” dice la Comisión y tiene un carácter "temporal", hasta 2050, nada menos. Según Bruselas son alternativas viables si se quiere mantener el nivel de actividad económica, y reducir los niveles actuales de inflación. El problema será si gran parte de la inversión pública y privada se va a dirigir al gas y a la nucleares, y ralentizará el desarrollo de las renovables.

La propuesta necesita la aprobación del 55% de los países que representen al menos al 65% de la población de la Unión. Y la aprobación del Parlamento Europeo. Austria está en contra, los Verdes del gobierno alemán, el vicecanciller Robert Habeck, también; Países Bajos, Polonia, Chequia, Eslovaquia, y Bulgaria apoyan a Francia. La ministra Teresa Ribera ha rechazado la propuesta francesa porque “manda señales erróneas para la transición energética”. Luego han matizado que podrían catalogarse las dos como “ámbar”, intermedias, por su papel en la transición energética. Del rosa al amarillo. La clave será qué pasa con la financiación.