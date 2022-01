Comienza un nuevo año. Y con él las predicciones de futuro nos inundan. Algunas esotéricas, otras impregnadas de realidad. Como las que vamos a repasar a vuelapluma.

Se anuncia para este año -quizá con excesivo optimismo- la aparición del robot de Tesla, un artilugio que irá evolucionando con el tiempo (aprendiendo diríamos los humanos) y que servirá para algo más que para repetir tareas rutinarias. Buena noticia, probablemente.

Nuevos procedimientos para comprar por internet, más fáciles y seguros. No me atrevo a calificar este anuncio, porque el comercio on line ─que casi todos usamos─ elimina millones de puestos de trabajo para concentrar el dinero en unas pocas compañías poderosas de dueños obscenamente ricos.

En enero se ha lanzado el telescopio James Webb, que se situará en una órbita alejada de la Tierra y nos permitirá desentrañar ciertos misterios del origen del Universo. Ha sido caro y ha tardado muchos años, pero es una excelente noticia, sin género de dudas, y el tiempo lo demostrará.

Pero quizá el anuncio más significativo no lo sea para este año. Expertos en neurociencia vaticinan que en unos diez años los humanos seremos algo así como “seres híbridos”. Y esa hibridación consistirá en que estaremos conectados a esa red que algunos ya llaman “metaverso”, sin necesidad de los dispositivos electrónicos actuales: En vez de un móvil, llevaremos una especie de diadema que nos permitirá navegar por internet, orientarnos en una ciudad extraña, hacer una llamada o grabar un video, ampliar nuestra memoria de manera impensable y, sobre todo, subir nuestras vivencias a esa famosa “nube” de donde extraer nuestros recuerdos cuando queramos y revivir aquellos momentos que deseemos cuando queramos.

En este momento, amable lector, estás intentando llegar a una conclusión: “¿Esto será bueno o una catástrofe?

Piénsalo un momento, imagina el escenario… y toma tu decisión.

Yo, francamente, no estoy seguro. Porque el abanico de posibilidades que se abre con un avance como ese se compadece mal con nuestra experiencia con la tecnología, como especie. Porque… ¿qué está pasando desde que la tecnología ha invadido nuestras vidas? Es cierto que el progreso tecnológico es impresionante, pero a nivel personal y social, ¿realmente hemos avanzado de manera proporcional a ese progreso?

Yo creo que no, pero es una impresión personal. Porque sí es cierto que las generaciones nuevas se digitalizan desde el principio, que el manejo de dispositivos se ha hecho fácil y que ya no podemos vivir sin el apoyo de nuestras máquinas. Pero ¿y el individuo? ¿Se ha hecho más culto? ¿Es el homo digitalis más feliz que el homo sapiens sapiens?

Quizá en algunos aspectos lo sea, el consumo se ha extendido y facilitado, el acceso a conocimientos es tan sencillo como hacer un clic, las distancias se han acortado y lo que sucede en el mundo se conoce en tiempo real. ¿Entonces?

A mí me parece que esa inflación de información y conocimientos está haciendo a las personas menos activas, menos curiosas, menos reflexivas. En esta era de información fácil se han extendido las noticias falsas como setas en otoño, noticias que difundimos sin pararnos un solo instante en valorarlas. La información veraz ha salido mal parada de este exceso y, sobre todo, la reflexión, ese componente humano de esta ecuación. Los humanos se expresan en 120 caracteres o poco más, ya son poco capaces de soportar una argumentación algo más larga, las explicaciones se han de reducir necesariamente, con lo que se simplifican en la misma proporción, y nada que suponga un esfuerzo mental, más allá de una impresión, hace fortuna en estas redes que buscan la aceptación grupal y el seguidismo.

¿Leer un libro? Pasado de moda, ahora las historias se cuentan en las series.

Y la simplificación del mensaje está creando mesnadas de pensadores monotemáticos, quizá ese sea uno de los orígenes de los populismo, y eso pueda explicar que un señor como Trump haya sido presidente del país más poderoso de la Tierra (una democracia, por cierto)

¿Qué podemos hacer?

Rehumanizarnos, sin duda. Fácil de decir. No tanto de ejecutar.

Pero seguramente, cada uno tiene a su alcance alguna medida de utilidad. Leer un buen libro en vez de navegar por la red, marginar las redes sociales y utilizarlas únicamente para lo que fueron creadas, alentar a nuestros hijos a charlar en vez de jugar con sus móviles, ver una película juntos y comentarla, dejar el móvil en el cajón unas horas al día y usarlo solo para llamar y leer los diarios… A cada uno de vosotros se os está ocurriendo algo que seguro va a convertir a vuestro entorno en algo quizá más atrasado pero seguro que más humano. ¡Hacedlo!