El país de los ofendidos

La libertad, decía la Declaración francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a los demás. Una breve y al mismo tiempo brillante definición que se ha ido perfilando a lo largo de los años hasta llegar a la actualidad. Dos siglos en los que los defensores y los detractores de los derechos civiles se han enfrentado en una lucha constante por ampliar, los primeros, o restringir, los segundos, el ámbito de protección de las libertades más básicas para el desarrollo de la personalidad.

Es evidente que el más mínimo movimiento o comentario de una persona puede causar un perjuicio a otra, aunque éste sea tan leve que roce lo imperceptible. La ofensa, por ejemplo, es un tipo de perjuicio, pues si es grave menoscaba la dignidad y el honor de la persona atacada, derechos que, junto a la libertad de expresión, la Constitución reconoce como fundamentales.

El problema estriba, por tanto, en fijar los límites de uno y otro. O en terminología jurídica, en ponderar, que, en esencia, es lo que realizan los tribunales cuando se les plantea un supuesto de colisión de derechos. Atendiendo al grado de afectación de cada uno de ellos, a su importancia en abstracto y a la seguridad de las apreciaciones empíricas, los tribunales, a través del conocido como “juicio de ponderación”, identificarán las circunstancias que deben concurrir para que un derecho se alce sobre otro y fundamentarán por qué en esas circunstancias ese derecho debe primar.

Junto a la ya citada colisión entre derecho al honor y libertad de expresión, el ejercicio de esta última puede entrar en conflicto también, por ejemplo, con los sentimientos religiosos o determinadas sensibilidades relativas a la ideología política, orientación o identidad sexual o al origen nacional. Y esto, nos pese o no, está a la orden del día.

Cada vez son más los procedimientos judiciales que se inician por quienes se sienten ofendidos por las declaraciones o comportamientos de otro. Católicos, por caricaturas de la Virgen o parodias de la Semana Santa. Musulmanes, por viñetas de Mahoma. Homosexuales, por manifestaciones contrarias al matrimonio igualitario. Monárquicos, por irreverencias contra Su Majestad. Constitucionalistas contra independentistas. Independentistas contra constitucionalistas. Derecha contra izquierda. Izquierda contra derecha (sin ánimo de parafrasear a Joseph Roth). En resumen, todos contra todos. Todos ofendidos, taciturnos, derramando lágrimas en la esquina más oscura del salón.

Ya basta. No hay día que pase sin que alguien, pobrecillo, salga de su escondrijo con el rostro desencajado y húmedo para denunciar al prójimo, a aquel que, muchas veces sin ánimo vejatorio alguno, sino jocoso, ha dicho algo políticamente incorrecto. Pero no importa. Si la chanza se refiere a mí, al colectivo al que pertenezco o a otro que, a mi juicio, merezca especial protección, el disertante o el cómico habrán actuado mal. Y, por tanto, deberían haberse callado, guardarse su opinión para sí y ocultarse en la penumbra, donde merecidamente podrán fustigarse (de manera simbólica o no) con un látigo de púas por haber sido tan malos.

Puede que no nos hayamos dado cuenta, pero esto es peligroso. La libertad de expresión es, si no el más importante, uno de los más importantes derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Es el fundamento de la democracia, pues si no existiera o se limitara tanto que llegara a convertirse en impracticable, el debate público quedaría reducido a la nada.

Pese a ello, releo las noticias de hace unos años y llego a la conclusión de que, de un tiempo a esta parte, hemos perdido gran parte del contenido de este derecho.

Lejos quedan ya aquellos tiempos en los que el genial Javier Krahe, que en paz descanse, fue absuelto por su célebre parodia de “Cómo cocinar a un Cristo para dos personas”. O la Nochevieja de 1990 en la que Martes y 13, en una actuación estelar de Millán Salcedo, cantaron aquello de “maricón de España”. Ninguno de ellos pretendía ofender a nadie. Simplemente reírse, revestir de color a esta vida gris que los censores, de uno y otro estandarte, quieren imponernos. Parece que muchos, aunque laicos, se han tomado al pie de la letra las enseñanzas de aquel ficticio monje que describió Umberto Eco en El nombre de la rosa. Ese detractor del humor que empapó de veneno el volumen de Aristóteles dedicado a la risa y que, con esta “noble” acción, diezmó la población de su propio convento.

Es cierto que algunas mofas son de mal gusto, que rozan incluso la mala educación. Baste mencionar la imagen de Zahara en la que la cantante aparecía vestida de Madonna con una banda en la que podía leerse la palabra “puta”. Esto carece de originalidad, de sutileza. Es vulgar, extremadamente pedestre. Muy lejos de la genialidad de Javier Krahe. Pero el mal gusto no puede ser sancionable, al menos no por el Código Penal. Si lo fuera, la programación de determinadas cadenas televisivas se reduciría al Tour de Francia y a los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente.

En resumen, dejemos a un lado el Código Penal y defendamos, ante todo, la libertad de expresión. Y junto a ésta, reaprendamos a tolerar a quien piensa diferente, a quien se burla de nosotros y a quien nos critica.

Libertad y tolerancia. Ambas unidas. Ambas indisolubles. Larga vida al humor.