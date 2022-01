La maldición de la saga

PINAR DEL RÍO, 1795

Vuelta Abajo era el nombre con el que se conocía popularmente a la parte más occidental de la isla de Cuba, caracterizada por una costa quebrada de abundantes islas y ensenadas, lagunas y albuferas, llena de ricos bosques. En la sierra de los Órganos había minas de oro, plata y carbón, canteras de mármoles, alabastros y jaspes de variados colores, algunas de ellas propiedad de los Aguirre (o lo que era lo mismo, de Diego). Región del tabaco por excelencia que crecía en las fértiles vegas del río Cuyaguateje. ¡Cómo disfrutó viendo la cara de asombro de su esposa cuando cruzaban aquellos parajes a lomos de sus caballerías! Rosario nunca había visto árboles de semejante tamaño ni animales tan extraordinarios, aves como el cernícalo, la siguapa, el tocororo o el sabanero, reptiles como la iguana. Cuando probó aquella carne y los huevos, se sintió tan impresionada que deseaba contarlo con la misma fascinación que lo había degustado. Aquello tan peculiar terminó siendo de su agrado. Otra experiencia fue ver a los murciélagos revoloteando misteriosos por las noches como fantasmas alados, abejas sin aguijón que hacían una miel sabrosa… En Pinar del Río, conocida como Nueva Filipinas hasta hacía poco, bañada por el río Guamá, Diego le enseñó las fábricas y almacenes de tabaco que le pertenecían. «Desde acá llevamos los cigarros y la picadura hasta el puerto de La Coloma, a menos de cinco leguas. Allá lo embarcan rumbo a puertos lejanos… Un día te llevaré para que veas los cayos y los mangles que hay en esa parte de la costa, frente a la isla de los Pinos, que también es nuestra». Una isla que Diego había conseguido (a través de su suegro) que el conde de Santa Clara pidiese de la Corona autorización para colonizarla y que dejara de ser un lugar de refugio para piratas y pescadores.

Aquella noche otoñal de 1795, Diego y Rosario durmieron en la casa que los Aguirre tenían en Pinar del Río. Se trataba de una vivienda de embarrado, aunque mucho más amplia que las de la mayoría de los guajiros, chozas de yagua y guano o de guano y tablas.

Al día siguiente prosiguieron su camino hacia San Juan y Martínez, cuna de los Aguirre. Le mostró con satisfacción la casona principal, ubicada en las afueras de la población y en medio de una vasta finca. Era un edificio de dos plantas, de ladrillo estucado y maderas del país, con columnas artísticamente labradas en un amplio porche, un patio central cubierto de plantas ornamentales con una fuente de mármol, alrededor daban los amplios salones y las alcobas principales. La finca estaba al cuidado de un matrimonio de guajiros que habitaba en una choza junto al camino de entrada. En la casona prestaban su servicio permanentemente dos negras esclavas. Allí vivía Luis Ángel, hermano mayor de Diego, y una enfermera norteamericana, cuarentona y fornida, con fuerte acento anglosajón, contratada por el padre para el cuidado expreso de Luis Ángel, el secreto mejor guardado de la familia Aguirre.

–Mi hermano siempre fue extraño, un niño solitario y callado. Cuando murió nuestra abuela, se pasó semanas en silencio, como si fuera mudo. Tenía quince años entonces; yo, trece. De repente, una mañana empezó a hablar con palabras sin sentido. Eran frases que no tenían significado, pronunciadas a voleo, ¿entiendes? Cuando tratabas de hablar con él, se reía sin motivo aparente, aunque le dijeras algo serio. Esta risa tonta sacaba de quicio a mi papá, que era un hombre severo. También le enervaba su falta de atención, la mirada huidiza o extraviada mientras le hablaba. A veces, de manera inexplicable, tenía brotes de excitación, que le duraban horas, en los que no paraba de moverse, de ir de un lado para otro sin causa aparente. Por las noches no dormía. Mamá intentaba calmarle, se quedaba en su dormitorio, sentada en el borde de su cama, le daba las pociones que le recetó el señor Pantaleón, un afamado médico de Pinar del Río que venía a verle de vez en cuando por encargo de mi papá. A pesar de no reparar en gastos para su cuidado, papá se avergonzaba de que su primogénito estuviese loco. Nunca permitió que saliera de la finca ni que fuera visto por ninguna visita. Cuando se presentaba alguien en casa, extraño o conocido, lo encerraban en su habitación. Pero los rumores fueron inevitables y, poco a poco, dejamos de recibir visitas en casa.

Prestando toda la atención a su marido, Rosario vio detrás de él a un hombre delgado, vestido de blanco, sentado en la butaca del rincón de su dormitorio con el rostro pálido. La miró con ojos negros y desvaídos que parecían no verla. Habría dicho que aquel cuerpo inerte era una estatua, si no fuera porque el índice de la mano derecha, apoyada sobre el brazo de la butaca, se movía como siguiendo el ritmo de una música desenfrenada, silenciosa. De pronto, aquellas facciones inexpresivas, congeladas, formaron una mueca de espanto y de su boca surgió un grito tan desgarrador como el que cabría esperar de un desdichado al que están torturando.

Atemorizada, Rosario se abrazó a su esposo, al tiempo que la enfermera apareció por la puerta apresurándose a calmar con habilidad a Luis Ángel.

–Salgamos –dijo Diego. Como si escaparan, accedieron al corredor que daba al patio. Mientras descendían por la escalera, más tranquilos, siguió explicando–: Aunque Luis Ángel se negaba a comer, a tomar medicamentos y asearse, mamá sabía convencerle. Lo cuidaba como sólo sabe una mamá. Pero ella murió…, y todo se vino abajo.

–¿De qué murió?

Los angustiosos chillidos seguían oyéndose en la planta inferior, aunque con menos fuerza.

–De pena. –Le miró sorprendida– Sí, querida, mi mamá fue víctima de la tristeza que sentía mucho antes de que Luis Ángel enfermara. En realidad, su locura sólo vino a agravar su desdicha. –Diego calló y Rosario dudó si insistir con más preguntas. Pasaron a un salón donde había un viejo clavicordio, una mesa baja de caoba rodeada de sillones frente a una librería rellena de volúmenes antiguos, algunos incunables. Una araña de cristal colgaba majestuosa desde una de las vigas de roble del centro del techo. Diego la invitó a tomar asiento y continuó diciendo–: Mi papá era un hombre honesto y trabajador, pero también severo… Cuando nací…, en fin, mi color de piel no era de su agrado y su carácter se agrió, se hizo más irascible. No era un hombre violento porque no le hacía falta para que todo el mundo le obedeciera. Con el paso del tiempo, al parecer perdonó a mi mamá y hasta comprendió que no era ella culpable de que yo fuera un tornatrás. A fin de cuentas, era criolla, de familia blanca, con raíces españolas acreditadas, una mujer casta y recatada… no había duda. De modo que papá sabía que yo era de su propia sangre, era su familia la que había provocado este paso atrás. Aun así, estoy convencido de que jamás volvió a tocarla. Sus relaciones empeoraron todavía más cuando su hijo mayor, en el que tenía depositadas sus ilusiones dinásticas, se volvió loco. El carácter de papá se hizo más intratable, cruel incluso, sobre todo con mamá. Por eso pienso que fue su corazón el que falló, tal como nos dijo el médico, pero a causa de la pena que llevaba soportando.

Una esclava vestida con sayo, delantal blanco y cofia entró en el salón para preguntar si deseaban tomar el aperitivo. Ya no se oían gritos, ahora prevalecía la calma. Diego, todavía de pie, le dijo que no y esperó a que saliera de la estancia para seguir contando a su esposa:

–Cuando mamá falleció, Luis Ángel sufrió uno de sus peores ataques, sus gritos no cesaban ni de noche ni de día. De esto hace quince años. Papá viajaba mucho, pero como no había quien cuidara de él y yo era demasiado joven, no podía ausentarse. Contrató a la enfermera por recomendación de un médico amigo suyo. Entonces se preparó para seguir con su vida habitual, viajando a La Coloma, La Habana, Nueva España, Europa… Un día papá apareció muerto por la mañana en el patio. Tenía un fuerte golpe en la cabeza, parecía como si se hubiera caído del corredor de arriba, que como has visto rodea el piso superior alrededor del patio y comunica con las habitaciones de esa planta.

–¿Se cayó?

–Esa fue la conclusión a la que llegó todo el mundo, pero… –Diego dudó antes de continuar hablando–: No sé… Ya ves que casi todos los dormitorios están en el piso de arriba. El de Luis Ángel es el de la esquina, lo más apartado posible del resto, aunque sus gritos se oyen por toda la casa… Aquella noche sus chillidos fueron, si cabe, aún más fuertes y angustiosos. También oí los gritos de papá, que trataba de hacerle callar como casi todas las noches desde que muriera mamá. Sólo que papá no tenía la misma paciencia. Le gritaba, le amenazaba, le pegaba con la correa…

Diego calló y se dejó caer en un sillón como si de pronto se le hubiera echado encima la roca de Sísifo. Rosario se levantó para acercarse. Se sentó en sus rodillas y le tomó la cara con las manos. Estaba llorando.

–Después tuve que hacerme cargo de todo. Me hice mayor de golpe… Luis Ángel entró en un estado de apatía permanente. Gracias a Dios, la enfermera supo cómo tratarle. Esta mujer ha sido nuestra salvación… Así lleva mi hermano desde entonces: mudo y con el rostro tan inmóvil como una estatua. Sin embargo, se aprecia vida en su interior, tiene sentimientos. Hay veces, cuando se produce una novedad, algo que rompe la rutina, como hace un momento cuando te vio, que sus sentimientos le hierven y trata de expresarlos, solo que únicamente le salen gritos terribles. Es su forma de manifestarse.

–Cómo lo siento –murmuró Rosario juntando su cara con la de su marido.

–Escúchame bien, querida –Su tono cambió. La tomó por los hombros y la separó para mirarla a los ojos–. Creo que a mi hermano no le queda mucho de vida. Padece tisis desde hace un par de años y cada vez se encuentra peor. En cualquier caso, muera pronto o siga viviendo durante unos años más, nunca, nunca debes hablar de él con nadie. Fuera de esta finca, Luis Ángel no existe, ¿entiendes? Jamás ha existido para nadie. Ni siquiera para tus padres.

–Está bien, pero no comprendo…

–No tienes nada que comprender –replicó Diego levantándola de sus rodillas con cierta brusquedad y poniéndose de pie. Sus ojos se habían secado de pronto y la miraban con aspereza. La voz era tajante–: La gente es mala. Cuando se entera de que hay un loco en una familia, toda la familia es sospechosa de locura durante generaciones, malditos para siempre. ¿Comprendes lo que te digo? Ya sé que no son más que paparruchas, pero es así. No quiero que me miren como a un posible loco, así que júrame que nunca le contarás a nadie lo que ahora sabes.

Sorprendida y algo asustada por la inesperada reacción de su esposo, Rosario no pudo sostenerle la mirada. Bajó los ojos al suelo mientras decía:

–Te lo juro. Pero ahora quiero salir de esta casa.