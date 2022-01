Regreso a las aulas con ómicron

Se acabaron las fiestas navideñas, regresamos a la normalidad de la nueva normalidad. Niños y profesores vuelven hoy al colegio con la incógnita de qué va a ocurrir. De bandazo en bandazo, los que mandan han ido cambiando las reglas, creando tal desconcierto general que hay muchos padres y madres que ya no saben si su hij@ debe guardar cuarentena por ser contacto estrecho de un positivo o puede hacer vida normal.

Lo último: confinamiento si en una clase hay al menos cinco positivos. A mí me gustaría estar en una reunión de esas, para ver cómo llegan al final a tomar esa decisión de cinco. ¿Por qué no dos, siete o diez?

Los colegios son lugares seguros, pero estamos conteniendo la respiración ante el riesgo de que los contagios crezcan todavía más tras esta semana de clase. Y encima, hemos perdido quince días en navidades en las que podíamos haber vacunado a los pequeños de 5 a 8 años, pero no hay prisa, los hemos dejado para enero, como las rebajas. ¿Y va a haber ahora enfermeros suficientes para desplazarse a los colegios? ¿Y va a haber profesores suficientes? Porque los que estén con covid no llegan hoy al trabajo, y ¿quién les sustituye? Había que salvar la Navidad, y la hostelería, y el comercio, que no digo yo que no, pero ¿quién salva a la Atención Primaria? ¿Quién salva un sistema tensionado, con profesionales sanitarios extenuados y con pacientes que deben esperar semanas para una cita con el médico o pediatra en el centro de salud? Explicaba un facultativo que estaban «reventados», lo que no sé yo es cómo tienen fuerzas para continuar mientras mucha gente que tanto les aplaudía hace casi dos años ahora les da la espalda.