El sello del médico

En las copisterías que hay alrededor de la plaza de la Montañeta asisto a una escena que me reconforta. Mientras hago cola para imprimirme las entradas al cine (¡todavía no tengo Smartphone, o como se diga!) un joven solicita a la empleada un sello de caucho de médico. La chica le pide el título y él, que no es español, dice que no lo tiene, pero a cambio le pone sobre la mesa una serie de papeles y justificantes.

La responsable del negocio le explica que sin el título oficial ella no le puede hacer el sello, y dado que en ese momento no hay cola en el establecimiento se detiene en darles todas las explicaciones oportunas, sin que éstas satisfagan demasiado al demandante, cuyo único objetivo es salir de allí con el encargo hecho y verse lo antes posible con su sello de doctor en medicina en el bolsillo. De repente, me veo sorprendido gratamente por la férrea conducta de la dueña del negocio, que en ningún momento ha dudado de lo que tenía que hacer. Pero inmediatamente pienso en la cantidad de sellos que pueden circular por ahí de una manera ilícita. ¿Cómo es posible, me pregunto, que dichos sellos no puedan ser emitidos y controlados únicamente por los Colegios de Médicos de cada lugar? Es básico, importantísimo, en un momento en que la crisis sanitaria demanda profesionales para aumentar la calidad del sistema, controlar los filtros para que no se cuele por ninguna rendija ni un intruso. Para mí, la de médico continúa siendo la profesión mas hermosa del mundo. La más útil. La más satisfactoria para realizarte como ser humano. La que ejercería si volviera a nacer. Aunque hoy viva unos momentos críticos.