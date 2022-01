Júcar-Vinalopó: agua amiga

Nadie va a la guerra pensando que no va a salir vivo de ella. Pero menos aún para que acaben contigo "los tuyos". El fuego amigo es una melonada que raya con el absurdo si hablamos de guerra convencional, aunque en la "res publica" sea una variable esencial de cualquier manual de supervivencia política. Ya saben la anécdota de Churchill, cuando puso en su sitio a un joven e indocumentado parlamentario que acababa de recalar en la bancada "tory" de la Cámara de los Comunes y se hizo el ocurrente alertando al viejo bulldog de la política sobre "el enemigo sentado ahí enfrente". "No se confunda", le respondió Churchill, "los de ahí enfrente son solo adversarios; el enemigo de verdad está aquí, en nuestro lado". Me perdonarán tan largo preámbulo, especialmente cuando yo no quiero hablar de fuego amigo, sino de agua amiga, un nuevo concepto para definir lo que la Generalitat le está haciendo a esta provincia con el agua del presunto trasvase Júcar-Vinalopó. Y es que el Consell utiliza ahora para negar agua de ese trasvase, 80 hectómetros cúbicos que nunca llegaron y nunca llegarán, el mismo argumento que Teresa Ribera utiliza para negarnos el otro. Ximo Puig le da con el trasvase zombi Júcar-Vinalopó munición a Ribera para que dispare, no precisamente agua, contra nuestras aspiraciones de mantener vivo el otro trasvase del que bebemos, el Tajo-Segura. La misma justificación ecológica falseada. El mismo problema de depuración que aquí tiene València y allí tiene Madrid. No depurar sale gratis... para quien no depura. Pero alguien tiene que pagar y siempre es Alicante. No pintaba bien, para qué vamos a engañarnos. En agosto pasado la consejera "del ramo", Mireia Mollà, vino de visita para celebrar que llegaba un riego de socorro de 4,2 hectómetros cúbicos... con el agua tres veces más cara que la del Tajo-Segura. Con "amigos" así quién quiere Ministerios de Transición Ecológica. El caso es que cuando el Consell ha tenido que elegir entre favorecer a los regantes de las comarcas alicantinas del Vinalopó y l'Alacantí o apoyar los argumentos de la Confederación del Júcar, ha elegido lo segundo. ¿Qué significa esto? Nada bueno. Los caudales sobrantes (ojo: sobrantes) de los regadíos de la Acequia Real del Júcar nunca vendrán aquí. La Generalitat apoya que se viertan a la Albufera de València para garantizar "su conservación". Se moderniza el regadío con dinero de todos los españoles, se usa menos agua. Pero la poca que sobra es para la Albufera. Parte del agua de ese ahorro iba para los regadíos de Castilla La Mancha. ¿Se quedan ellos también sin agua? No, qué va. Los 80 hectómetros de nuestra comunidad vecina cuyo presidente nos quiere secos como lagartos sí recibirá ese agua del Júcar. Alicante, no. A cubierto, que es agua amiga.

Así que los agricultores de la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó van a tirar con todo lo que tengan a mano. Y tienen material. Porque fue Europa quien pagó con 120 millones este trasvase por razones muy ecológicas: evitar que los regantes acabaran con los acuíferos. Esta es la historia de un estudiado cambio de criterio que ha ido beneficiando cada vez más a unos y perjudicando cada vez más a otros. Generalitat y Gobierno central se saltan a la torera lo que ellos mismos han ido firmando. Pero al final las presiones de unos pesan y la de los regantes alicantinos pierden importancia. La historia que da cuerpo a este agravio sin fin la detalla hoy F.J. Benito. Puede empezar con un trasvase como trasfondo una batalla judicial en la que la Generalitat puede salir muy mal parada. Y una cosa más: El mapa de incidencia de la provincia que les hemos ido enseñando en nuestras páginas en el último año y medio se está quedando sin colores. Hemos pasado por el amarillo, el naranja y el rojo más intenso. Los "esto se ha acabado" nos devolvieron al apacible verde esperanza. Pero no se acabó. Ahora lo ponemos en un marrón oscuro que ya es estar por encima de mil. Con el récord de contagios subiendo cada día, ayer ya dimos 1.762 casos, vamos de camino a inaugurar una nueva gama cromática. O virar al negro, directamente. Igual acabábamos antes este sinvivir. Te dejo nuestros titulares destacados: Los regantes denunciarán al Gobierno en Europa por dejar sin agua el Júcar-Vinalopó .

La incidencia del coronavirus en la provincia de Alicante alcanza el máximo de la pandemia con 1.762,65 casos por 100.000 habitantes. Hasta mañana.