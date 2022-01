Hasta en el apocalipsis hay una ley que cumplir

Hasta en el apocalipsis hay una ley que cumplirLa condena a la Conselleria de Sanidad por una denuncia de 154 médicos de Alicante que llevaron a los tribunales las condiciones en las que tuvieron que trabajar en la primera ola de la pandemia va a traer cola. Es la primera vez que un juzgado de lo Social, en toda España, condena al organismo responsable de la Sanidad de una comunidad autónoma por el peligro que sufrieron los profesionales que tuvieron que trabajar en esas circunstancias. Además no se queda en penalizaciones morales, sino que que castiga con sanciones económicas muy duras el hecho de que esos profesionales fueran obligados a trabajar sin que contaran con garantías y medidas de protección. La Conselleria ya ha anunciado que recurrirá al TSJ. Pero, con recurso o sin él, se abre un duro debate ético porque es un hecho que la precariedad en la que se vivió en aquellos días en los hospitales y centros de salud hizo que muchos miembros del personal sanitario atendieran a los enfermos con bolsas de basura, sin EPI y con mascarillas que tenían que durar varios días. Por muy extrema que fuera la situación, y por mucho que se pueda demostrar que en ese momento y en ese contexto cumplir con la legalidad era materialmente imposible, el caso es que hubo, al menos en apariencia, reforzada por esta sentencia, incumplimientos flagrantes de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que pusieron en riesgo la vida de muchos profesionales de la salud. Es un hecho que muchos se contagiaron y es un hecho que mucho acabaron falleciendo. Del mismo modo que nadie con dos dedos de frente justifica que un obrero se caiga de un andamio aludiendo a que el trabajador debe asumir el riesgo que tiene subirse ahí, no debe ser de recibo ampararse en que aquello que les tocó vivir a muchos profesionales de la sanidad era casi el apocalipsis. Hasta en el apocalipsis, la ley no deja de estar en vigor y eso hay que asumirlo.

Ahora, ya no es el apocalipsis de la primera o la segunda ola. Pero hay síntomas muy preocupantes que nos las recuerdan. Por mucho que este nuevo zarpazo no sea como los otros, muy atenuado por el efecto de las vacunas, cuando se alcanzan los niveles estratosféricos de contagios en los que estamos instalados, cualquier cosa puede pasar. El lunes por la noche, cuando escribí la sección que cierra esta Newsletter, no quería ser agorero. Les prometo que en ese momento ignoraba que el mapa de incidencia, a propósito del cual les decía que nos estábamos quedando sin colores para señalar las zonas más castigadas, iba a empezar a virar al negro como único color posible. Pero así ha sido. El negro tiñe el mapa de la provincia: son 2.000 casos o más por 100.000 habitantes. Hay localidades en la provincia que tienen uno de cada 14 vecinos contagiados. Una auténtica barbaridad. Que se estén adoptando medidas para hacer frente al aluvión de bajas laborales que colapsan las empresas y que, con la sabiduría y prevención de quien ya ve venir de lejos las consecuencias, estemos habilitando espacios nuevos para ucis en los hospitales son medidas muy lógicas. Lo mínimo con la que está cayendo. De todos modos, si hacemos memoria de la peor parte de esta pandemia, tendremos que admitir que es increíble que con 45.721 casos activos en la provincia solo haya 484 enfermos de covid ingresados y, de ellos, solo 69 estén graves en las ucis. No hay que confiarse. La situación puede agravarse y hay que extremar las medidas de prevención. Y una cosa más: Hay partidos que tienen primarias y otros que no las tienen. En sí mismas, no son ni buenas ni malas, pero constituyen una interesante oportunidad para que los partidos desplieguen dentro de sí mismos lo que quieren defender para alcanzar el gobierno de las instituciones: la democracia. Esta noche, a partir de las 22,30, Alejandro Soler y Toni Francés debatirán cara a cara para convencer a los militantes del PSPV de la provincia de Alicante de sus cualidades para ser el futuro secretario general de su partido. Una cita muy interesante que INFORMACION ofrecerá a todos a través de la televisión y su página web. Te dejo nuestros titulares destacados: Un juzgado condena a Sanidad a pagar 35.000 euros a los médicos que se contagiaron de covid por trabajar sin protección.

Los contagios de covid-19 siguen disparados en la provincia con 6.562 nuevos casos en un día.

INFORMACIÓN acoge el primer debate de las primarias del PSPV entre Alejandro Soler y Toni Francés. Hasta mañana.