Baja online para casos de covid

Dirán algunos que una medida como la que adoptó ayer la Conselleria de Sanidad se presta a la picaresca. Baja por internet con alta incluida a una semana vista para los positivos de contagio, nada menos. Pero creo sinceramente que con este tema no estamos para picardías. Quienes han pasado por un confinamiento por un positivo saben que no es ninguna bicoca. Es tan aburrido que muchos dicen, y no es pasión desmedida por el trabajo, que mejor trabajar que estar mirando a las musarañas. Antes eran diez días y ahora, por fortuna, solo es una semana. En cualquier caso mucho tiempo para llenar. Vaguear también es un arte y no todos vienen preparados de serie. Además, el anhelo de una vida normal es un impulso que ahora supera a otros impulsos que pensábamos muy arraigados en nosotros y que realmente no lo están tanto. El caso es que la decisión de la Conselleria permitirá desatascar un poco el colapso de los centros de Atención Primaria y ayudar a las empresas que se están empezando a quedar sin personal. Ayer fue el segundo día consecutivo en el que superamos el umbral de los 6.000 contagios. Cualquier medida inteligente (y esta lo es) no puede por menos que ser bien recibida.

Puede decirse con más palabras. Yo lo intento cada día cuando tengo que contarles alguna de las jugarretas que mi querida Teresa Ribera ("et al.", como vemos que es el caso) le hacen a Alicante con el agua. Con desigual fortuna, porque explicarlo es difícil. Pero desde luego no puede decirse con tanta gracia y tino como lo hace Enrique. Les dejo aquí una de sus genialidades, que es la tira que hoy publica en INFORMACIÓN. Monterroso contó un cuento en una frase en su famoso: "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí". Los viñetistas como Enrique hacen artículos de fondo con una palabra y una imagen. Qué envidia. Y una cosa más: Los dos candidatos a la secretaría general del PSPV de la provincia de Alicante dieron un buen ejemplo durante el debate que INFORMACIÓN e INFORMACIÓN tv organizaron y cuya emisión se produjo ayer a las 22,30 de la noche. Fue un debate de guante blanco en el que mostraron que se pueden tener diferencias de criterio y expresarlas sobre cómo quiere organizar cada uno el partido si llega a liderarlo, pero que pueden pasar a un segundo plano cuando hay algo más importante en común. Y es bueno que fuera así. Nadie, dentro o fuera del PSPV, hubiera entendido que ese tono bronco que a veces tiñe nuestra política en la relación entre los partidos se hubiera trasladado a un debate interno. El domingo, los militantes del PSPV decidirán. Te dejo nuestros titulares destacados: Los positivos por covid podrán pedir la baja a través de internet sin acudir al centro de salud.

Debate de primarias entre Alejandro Soler y Toni Francés, aspirantes a liderar el PSPV-PSOE de Alicante. Hasta mañana.