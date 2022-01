Colapso centros de salud

Nuestro mundo anda dislocado, con la respiración pedregosa y angustiada frente a este estado de pandemia que se elonga en el tiempo complicándonos mucho la existencia, y aunque llevo un tiempo en que no voy a mi centro de salud, todavía recuerdo esos largos y tediosos meses en que para obtener asistencia médica tenía que llamar por teléfono y esperar la llamada del médico, o cuando necesitaba asistir a consulta, ese gentío que se miraba con descaro, soportando incomodidades y aquel penetrante olor a hospital y desinfección. Lo triste es que, aunque hayan pasado años, el Covid 19, hoy conocido como Ómicron, sigue colapsando los centros de salud en nuestra provincia, donde cientos y cientos de pacientes se quedan sin cita hasta mitad de enero.

La sexta ola de la pandemia ha estallado y nos deja incredulidad, y nuestra mirada está cansada de tantos disgustos y vacías emociones, y en los centros médicos las plantillas mermadas y sin sustituir. Nos dormimos en los laureles en los últimos tiempos pensando que todo este desastre se había terminado. Las vacunas funcionan y, en su mayoría, todos nos hemos vacunado, pero no, mirábamos con ojos ciegos o con los del alma, en nuestro vivo interés por recuperar la vida perdida. El virus sigue sosteniendo mirada propia, y no sabemos cómo definir nuestra sensación. La sexta ola no deja de crecer vertiginosamente. La atención primaria desbordada, los pacientes acuden sospechando que tienen Covid, y en los hospitales otras enfermedades que no son Covid, comienzan a retrasarse. Las UCI se llenan ante la mirada preocupada, perdida y lastimera de médicos y enfermeras, a quienes ataca sombra de duda y ese aire sombrío difícil de respirar. No perdamos la moral y resistamos, mientras el Covid sigue haciendo de las suyas.