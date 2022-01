La privacidad, ja, ja

Les están dando la vuelta del calcetín a la libertad personajes que en realidad solo creen en ella para utilizarla como excusa, de escudo o arma arrojadiza. Son por lo general todos los que se oponen al control de la vacuna contra el covid y cuando existe riesgo real de contagio, esgrimiendo que atenta contra sus derechos. La pregunta es dónde están los derechos de los demás. Recuerden el caso de Santiago Abascal, cuando se negaba a responder si se había vacunado con el fin supuestamente de proteger su intimidad exhibiendo una ambigua postura antiproselitista, que Vox ha excluido del debate desde el momento en que este país no resulta propicio para pescar votos en el caladero negacionista. Aquí no hay, afortunadamente, demasiadas exaltaciones antivacuna.

En otros lugares, sí. Tenemos al paladín de la incongruencia, Boris Johnson, que se niega a admitir si asistió a una fiesta en el jardín del 10 de Downing Street con más de cien invitados, en mayo de 2020, cuando había decidido cerrar el Reino Unido en los días más virulentos de la pandemia. Johnson se niega a responder sobre este particular; para él se trata de un asunto que concierne a su libre privacidad. Se le está poniendo la cara de Humpty Dumpty, ese personaje de la canción infantil inglesa representado por un huevo antropomórfico tan torpe que es incapaz de mantener el equilibrio. El premier británico tampoco se tiene tieso, es un mentiroso galáctico que ha decidido perpetrarse en el fingimiento.

Están también los ejemplos de los sindicatos nacionales que ocultan los sueldos de sus dirigentes porque, según ellos, no son de la incumbencia de los contribuyentes que los pagan. La suya es una libertad muy particular basada en unos derechos adquiridos no sabemos dónde. Igual que Pedro Sánchez cuando se resiste a dar explicaciones sobre el uso privado del avión presidencial por considerar que desvelarlo afecta a su seguridad y lo extiende incluso a la información sobre los vuelos que ya hizo.