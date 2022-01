Futbolistas, tenistas, cerdos, vacas, gripes, primer ministro, otro ministro y todo lo que a usted se le ocurra: hay barra libre

Esta está siendo una semana rara, rara, rara. Llevamos varias así, pero esta Esta está siendo una semana rara, rara, rara. Llevamos varias así, pero esta es superior. Sin ir más lejos, varias mañanas he despertado con la valientísima y sensata diatriba de una gran radiofonista contra el invento de trasladar a Arabia la Supercopa, en la que compiten aclamados representantes balompedísticos de esencias españolas, catalanas y vascas. El fútbol es bonito porque está incorporando mujeres, se rebela contra el racismo o la homofobia. Y se van allí a pregonarlo. No hacen falta muchos argumentos para coincidir con la repugnancia que, en la voz de la periodista, se transforma en crítica a políticos y dirigentes deportivos. ¡Bien por ella y la coherencia! Lo que no recuerdo es en qué cadena escucho por las noches, mientras friego, la retransmisión de los partidos por ocurrentes corresponsales, interrumpidos cada poco por anuncios.

Subidos a estos carruseles, no extraña que se vean conspiraciones en cualquier playa, isla o desierto o que algunos nieguen una realidad de la que quedan exentos los que la cuentan. Por eso me he aficionado al tenis porque en las antípodas hay un señor de nombre impronunciable, que debe contar con el respaldo del ejército ruso y de sus coros, que, el pobre, está mal alojado y deprimido porque no le dejan jugar, o sí, no sé. En una muestra de fair play, culpa de sus errores a colaboradores. Es un sinvivir, un culebrón dentro de otro, dentro de otro. Como una muñeca rusa. No sé cómo acabará esto, pero cada vez el deporte me da más grima, aunque Nadal, como suele, se haya declarado bueno.

En fin, que, de nuevo, me proclamo admirador de la lúcida, serena y tradicional política británica. Y no sólo por la simpática juventud de la prole de la Reina. Ahí tenemos a Boris Jonhson confesando que confunde fiestas multitudinarias con reuniones de trabajo. Tampoco es para ponerse como se han puesto, que le corren a voces en el Parlamento, con lo bonito que es -el Parlamento-, como si ya fuera el de aquí. Si hasta parece que hay encuestas que piden su dimisión porque de estas jaranas lleva dos o tres, o más. Cuando todo el mundo sabe que el alcohol cura las heridas y previene los contagios, que a ver si es que ahora vamos a ser negacionistas de eso también. En fin, que el liberalismo está ahí: pegado al alambique. Ya lo postuló Ayuso en su famosa campaña en defensa de las tascas. Y ya lo grita la extrema derecha con sutil delicadeza: ¡Cañas por España!, y, si se me permite, añado: ¡por España y por Gran Bretaña! Los intentos de reformar la globalización en sentido keynesiano no pueden traer nada bueno. Una internacional gin es lo que necesitamos. Brindo por ello, aquí y en Gibraltar.

Así que ando con la idea de patentar una nueva marca de birra: “Ómicron” se llamará. Y se anunciará como: “¡el mejor remedio para la gripe más moderna!”. La versión sin alcohol se llamará “Asintomática”. Estamos en bucle: hace un par de años, cuando esto empezó, no faltó quien dijera que era como una gripe un poco a lo animal. Y ahora están con que si nos gripalizan o no. Es tranquilizador: nos devuelven dos años de zozobras. La cogobernanza era esto. Si no recuerdo mal, alguien dijo que hace falta una gripe para leer “En busca del tiempo perdido”, de Proust. Pues eso: es más literario que la covid. Si te muertes de gripe queda pelín vulgar, pero es signo de nuestro tiempo no desentonar del término medio, salvo si eres del metaverso, Primer Ministro Británico, general ruso, futbolista o tenista, que entonces puedes desaforarte. Ya se están tomando las medidas sanitarias oportunas, habilitando cajeros automáticos que te expenden baja y alta de un tirón. La progresión lógica de esta dinámica será, espero, que nos den a todos la baja universal y el alta universal, instantánea. La robotización se confirma. Ya no hay enfermos, sólo números. El tratamiento informatizado avanza como símbolo de paz social: algoritmo cardíaco bajo.

Pero lo más raro de todo es la polémica a raíz de cerdos o vacas o lo que sea que se procrea en macrogranjas. Algunas de las más grandes están en Australia, como las pistas de tenis. En Arabia hay menos, por lo de los cochinillos, que no son tan bien matados como los disidentes. Hay un ministro del Gobierno del Reino de España que se ha mostrado crítico. “No pienses en un elefante”, se titula el famoso libro de un resultón escritor sobre comunicación política, y se refiere a que si el adversario te dice que no pienses en un elefante y le escuchas ya sólo puedes pensar en elefantes. La cosa funciona con paquidermos, pero no está claro que lo haga con vacas o cerdos. Y nos hemos liado. Mucho.

Al ministro y su gran corte de seguidores humanos le apostrofan porque hizo las declaraciones en el extranjero, en Gran Bretaña, que allí les gusta acompañar los festejos en Downing Street 10 con panceta. Como si el líder del PP y sus tabernarios esbirros no estuvieran día sí y día también por toda la UE dando caña contra España. Pero lo grave es que los defensores de Garzón dicen que es que tiene razón. Lo que es un pésimo argumento. Yo no dudo de que tenga razón, pero en democracia eso es compatible con transformar a los neutrales en enemigos: la razón pura no existe. El ministro se erige en representante de la ciencia. ¿Es que no ve que la ciencia, ahora, dicha así, a lo bestia, sólo consigue concitar enemigos, que no está el patio para más cuaresmas? Las cosas hay que hacerlas con finura, se decía antes. Ahora, cuando la razón es una especie de gripe que sale de máquinas, es mejor pensar en otras cosas. Una vez empecé a leer un libro de este ministro -no iba de mamíferos, sino de la República- y hui expulsado, a las pocas páginas, por su trivialidad. Así que cuando dice que es que se mete en todos los charcos, de aquí a las antípodas, para “abrir debates”, me pregunto si esa es misión de ministro. Para eso deben estar los periodistas deportivos. Y sí, algo hay que hacer. Pero empieza a ser cansino apoyar todo lo que dicen los miembros del Gobierno, digan las cosas como las digan y cuando las digan, como si el tiempo no fuera componente de la política. Quiero un respiro. Sin metano.

Menos mal que el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alicante anuncia la presentación de una resolución en defensa de la ganadería. Como es sabido Alicante es una ciudad eminentemente agropecuaria y tampoco le vendría mal unas vacas y cochinillos para desestacionalizar su turismo, que a todos los cerdos le llega su San Martín, que es como la tasa turística, pero con degollina. Algunos negacionistas opinan que el PSOE local, como solía, empieza a confundir atraer el voto centrista con escorarse ante los oscuros discursos de la derecha. Yo valoro positivamente la iniciativa. Mientras estén en estas cosas se olvidan del urbanismo, que con el repunte de la actividad inmobiliaria empiezo a preocuparme. Una macrogranja de 4’2 millones de metros cuadrados en Rabassa es lo que estamos necesitando.