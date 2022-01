Mujeres y gays en la Supercopa

La Supercopa de España se está jugando en Arabia Saudí. Hasta allá se han marchado Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic en busca de un trofeo que no da prestigio, pero eleva la euforia del ganador, deja tocado al que pierde de forma estrepitosa e incluso el que cae eliminado se da por vencedor. ¿Por qué hay que irse a jugar a un país en el que las libertades y los derechos humanos se pisotean sin contemplaciones? «Estamos ayudando al desarrollo de la mujer en el fútbol», asegura sin rubor Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, para justificar la decisión. Veo las gradas del estadio y no consigo encontrar a mujeres, las que salen en las imágenes en televisión son una minoría. El campo no se llena ni en la segunda de las semifinales.

Pero no es solo Rubiales, es que no he escuchado todavía a ningún futbolista que muestre su rechazo a jugar la Supercopa en un país que considera a las mujeres de tercera y la homosexualidad, pecado mortal. Sí, Rául García, del Athletic, habló para decir que no le parecía bien porque «ya no se piensa en el aficionado», dejando de lado la falta de libertades. Al poco salió al quite el colchonero Koke para rebatir al delantero, dejando claro que «todo lo que sea hacer crecer al club tanto en imagen como representación es muy importante». Y, para acabar, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, que es noticia porque por una vez se pone de acuerdo con su archienemigo Rubiales y sostiene que la Supercopa «demuestra que es muy bueno sacar nuestro fútbol fuera». Con estos mimbres al frente del deporte rey, las mujeres y los homosexuales podemos estar tranquilos.