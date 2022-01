Gripalización, ¿jugando con fuego? Predomina un intenso, compulsivo deseo por pasar página, pero antes de hacerlo conviene leerla, intentar aprender de la experiencia y no apresurarse. En un año se consiguió la vacuna, pero el virus posiblemente, como el de la gripe, vino para quedarse. Por el momento no hay consenso en lo que se ha dado en llamar gripalización (la pandemia ha enriquecido el vocabulario cotidiano). Para Hans Kluge, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, es conveniente ser precavidos con las predicciones a futuro, pues ¨el virus nos ha dado sorpresas más de una vez". Y para la Agencia Europea de Medicamentos el coronavirus "sigue siendo pandémico y no endémico, aún".

Pocas veces la solidaridad podría ser más rentable, pero esta oportunidad no es aprovechada. En África solo el siete por cien de la población ha sido vacunada con la dosis completa. En dicho continente viven 1300 millones de seres humanos, el caldo de cultivo ideal para que el virus fabrique variantes más agresivas o menos agresivas. Estamos todos/todas en el mismo barco, eso sí, los africanos, los iberoamericanos, los pobres del mundo, amontonados en la sucia bodega. Y como con otras enfermedades no hay fronteras eficaces. Vacunas para todos o pandemia para todos. Y en eso estamos. Peligro fuego. En la caverna cuando los humanos empezaron a controlar el fuego se quemaban los dedos con frecuencia. No está escrito que no aparezcan nuevas versiones del virus, todavía millones de personas no están vacunadas y en algunas regiones del mundo llegan a cuenta gotas, la solidaridad internacional es insuficiente y en los países denominados serios como por ejemplo el Reino Unido, fiestas todos los viernes en la casa del primer ministro, un sector de la población se niega a vacunarse. La gripe: en España de 2017 a 2018 se produjeron 15.000 fallecimientos, a pesar de que las personas con más riesgo se vacunan y claro está, no todos lo hacen. En dos siglos las vacunas han impedido que muchos millones de personas no murieran. La especie humana es muy suya, casi todos los días mueren en las carreteras personas que no usan el cinturón de seguridad o por estar hablando por el móvil. Esta vez las bajas laborales se han convertido en un importante problema, la salud y la economía se vinculan constantemente, conseguir la baja no es sencillo. Resfriados y pandemia contribuyen a la confusión y a seguir propagando. De manera rigurosa hay que convivir con la pandemia y simultáneamente asumir que falta mucho para que termine la pesadilla.