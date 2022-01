Aunque en ocasiones resulte desolador, toda fiesta tiene un final. Sin que te des cuenta, como un suspiro, el reloj da las seis de la mañana y el camarero te anuncia que esa copa será la última en ser servida. En pocos minutos se encenderán las luces y, por mucho que te pese, tendrás que regresar a casa.

Esta sensación es precisamente la que les asalta en estos momentos a determinados políticos. Durante casi dos años han gozado de un poder sin precedentes en democracia y ahora, con el cambio de circunstancias, contemplan apenados cómo sus prerrogativas decrecen. Algunos recapacitan y reculan; se retractan de sus dislates, aunque sea veladamente, como ha ocurrido con el Gobierno de Cantabria. Otros, sin embargo, siguen en sus trece y se niegan a descender del Olimpo al que han ascendido por efecto del miedo que ellos mismos han provocado.

Es normal. Debe ser difícil renunciar a la divinidad, al poder sobre la vida de las personas, sobre su libertad. Y más aún cuando todavía quedan muchos atemorizados a los que determinados medios de comunicación siguen bombardeando con noticias de última hora sobre muertes inexplicables, hospitales colapsados y decimoquintas dosis milagrosas y, por fin, definitivas.

Claro ejemplo de ello lo tenemos en la Comunidad Valenciana y, sobre todo, en Galicia. A pesar de la reconocida inutilidad de ciertas medidas restrictivas de derechos fundamentales para evitar los contagios, continúan tratando de imponer más y más (a cada cual más absurda) sin ni siquiera abrir un debate en el que se dé cabida a voces discordantes. Una de ellas fue el conocido como “toque de no queda” que el presidente Feijoo, pionero en la invención de medidas liberticidas, quiso implantar durante la Noche Vieja y que consistía en limitar las reuniones en domicilios privados. El derecho de reunión, reconocido como fundamental en el artículo 21 de la Constitución, desaparecía en Galicia la última noche del año para recordar a los gallegos que su líder seguía ahí, vigilante, protector hasta el punto de protegerlos de ellos mismos, ciudadanos traviesos y demasiado libres.

Pero hablemos de la medida estelar: el pasaporte Covid. Una medida, además de inconstitucional, inútil. A la estadística me remito, pues desde que se ha impuesto no sólo no se han reducido los contagios, sino que han aumentado. Al igual que ha ocurrido con el toque de queda nocturno acordado en Cataluña y que el Govern ha decidido suprimir porque, según sus propios datos, los contagios han crecido considerablemente desde que entró en vigor.

En España no existe la vacunación obligatoria contra la Covid. Y, por tanto, exigir la presentación del citado pasaporte para el ejercicio de ciertas actividades vulnera patentemente el derecho a la libertad en varias de sus manifestaciones. Como igualmente el derecho a la intimidad, en la medida en que nadie puede obligar a otro a manifestar datos relativos a su estado de salud, y a la igualdad, en su vertiente de no discriminación, al establecerse diferencias de trato sólo por motivos de salud.

Todo esto lo saben (o deberían saberlo). Y también saben, como he dicho antes, que el pasaporte Covid no ha conseguido el objetivo que decían que tenía, es decir, reducir los contagios. Así pues, yo me pregunto. Si son conscientes de ello, ¿por qué lo mantienen?

La respuesta la podemos encontrar en las declaraciones que, en un día desafortunado, han vomitado determinados políticos en un alarde de masculinidad arcaica y rancia que podemos resumir en nuestra vernácula frase “por mis cojones” (con perdón), impropia a todas luces de cualquier servidor público que ose calificarse a sí mismo de demócrata.

Es el caso de Emmanuel Macron, presidente de Francia, el cual, todavía ebrio de los ríos de Moët & Chandon que debió ingerir en Año Nuevo, anunció pocos días después que sus intenciones para con los franceses no vacunados se concretaban en “fastidiarles hasta el final”. Es decir, que el presidente de nuestro país vecino reconocía sin pudor que su deseo consistía (y sigue consistiendo) en perjudicar y convertir en paria a más de dieciséis millones de sus propios compatriotas; habida cuenta que el 25% de la población francesa no está vacunada.

O en España, del exministro Miguel Sebastián, a quien hace tiempo que no veíamos en televisión y que, aprovechando la situación, quiso regresar a los focos para tener un diminuto instante de gloria. Algo similar a lo que les sucede a los malos actores que, a pesar de no ser contratados ni para ejercer de objeto inanimado en los teatros del extrarradio, necesitan que se hable de ellos para alimentar su ego desmedido e injustificado. “La idea del pasaporte Covid es hacerles la vida imposible a los que no se quieran vacunar”, dijo sonriente este individuo ante el estupor de muchos otros pertenecientes a su propio partido.

Equivocarse es normal. Somos humanos y ninguno de nosotros es perfecto. Es por ello por lo que, ante una mala decisión, las personas pueden optar por dos caminos: reconocer su error y rectificar o actuar como un caballo de tiro con anteojeras y continuar aplicando medidas inútiles e inconstitucionales.

Sólo espero que nuestros políticos opten por el primero de ellos y nos demuestren que, además de imponer, también saben escuchar, reflexionar y recapacitar. Si así fuera, eliminarían todas las inoperantes restricciones y nos dejarían de una vez en paz, como ya ha ocurrido en Inglaterra.