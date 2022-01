Adif, sin prisas

Hace casi un año F.J. Benito nos informaba en estas páginas de las mejoras en los aseos de la estación de tren de Alicante. En la noticia, muy bien documentada, fuentes de Adif aseguraban que para noviembre del pasado año las instalaciones serían de pago. Por el módico precio de un euro, el usuario tendría derecho a unos aseos que los servicios de limpieza cuidarían permanentemente, y que se convertirían junto a los de otras estaciones punteras como las de Atocha, que abrieron el camino, en las más avanzadas en este tipo de infraestructuras.

La noticia provocó división de opiniones. Hubo lectores que la recibieron con alborozo, hartos de sufrir durante tantos años estampas en cuyo detalle no vamos a abundar por no herir sensibilidades. Y también encontramos a otros en el bando contrario, como un servidor, de vegija juguetona, que en el corto desplazamiento de Alicante a Elche, con sus correspondientes retrasos, se ve obligado a pasar por la dichosa aduana, lo que supondría, de consumarse la nueva normativa, un par de euros por viaje, 332 pesetas de las antiguas pesetas cada día por cumplir con la rutinaria visita al bajar del tren, tanto a la ida como a la vuelta.

Pero viene al caso el comentario porque pasó el mes de noviembre, el fin de año, estamos en enero y la amenaza no se ha consumado. Lo que nos lleva a la siguiente conclusión: si en Adif no son capaces de cumplir con una norma que va a su favor, con claros objetivos recaudatorios, con una empresa privada de por medio ¿cómo nos vamos a fiar de que se cumplan las promesas que nos hacen en cuanto a mejora de infraestructuras en Cercanías y lo que no son Cercanías?