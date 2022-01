Canción triste del cine Ideal de Alicante

Podría ser el título de una astracanada cinematográfica de Paco Martínez Soria: "Cine Ideal: entre todos lo ignoraron y Trinitario lo compró". Y si se acuerdan de las sorprendentes manías epistolares del conseller Marzà de la que les hablaba ayer, también puede valer este otro título más literario: "El Ideal no tiene quien le escriba". Porque es precisamente la Conselleria de Cultura quien ha dicho una cosa en este tema y luego ha demostrado que estaba haciendo otra. Tiempo ha habido para comprar el edificio y cerrar el asunto, especialmente cuando te las estabas viendo con un empresario tan peligrosamente peculiar como Casanova. Pero no. El más listo, o el que tenía más interés, ha acabado ganando por la mano. Aún ayer, Cultura insistía en que el Consell seguía negociando con los propietarios la compra del mismo edificio cuya venta se había anunciado unas horas antes. Alguien no está diciendo la verdad aquí, por decirlo elegantemente, porque también ayer mismo los hasta ahora propietarios, los Herederos de Josefina Mingot, aseguraban a INFORMACIÓN que nunca nadie del Consell se puso en contacto con ellos. ¿Con quién ha estado hablando Cultura? Da la impresión de que el desinterés de la Conselleria ha sido tan palmario que no puede decirse que el dueño del Grupo Baraka (ya saben que "baraka" significa "suerte" en árabe) los haya dejado en ridículo. Eso pasa cuando algo te importa y no parece que ese sea el caso. ¿Acabará siendo un hotel el antiguo cine Ideal? Al mover ficha primero el empresario, nacido en Orihuela, cobra una apreciable ventaja. Ayer anunció además que aceptará todo lo que le exijan, teniendo en cuenta la protección de la que goza el inmueble, para conseguir convertir el edificio del Ideal en un hotel. Casanova se ha metido en esto porque sabe que, de una forma u otra, saldrá ganando. Si consigue convertirlo en hotel, el rey del "pelotazo inmobiliario exprés", como le califican sus detractores, se la habrá jugado a todos los poderes públicos que, en teoría, apostaban encendidamente por convertir el edificio en un equipamiento cultural. Si estos últimos se ponen estupendos e intentan evitar, más por vergüenza torera que por verdadero interés, que llegue a ser un hotel (veremos, por cierto, si Barcala se expone a acabar en los tribunales por negarle la licencia a Casanova) le tendrán que comprar el edificio y será seguramente por más de lo que él pagó. Creo que a Trinitario no debe ser fácil ganarle a los "chinos".

Por fin un frente unido. Los principales partidos, empresarios, sindicatos estaban ayer presentes en la escenificación del enorme respaldo que la Plataforma por una Financiación Justa ofrece al Consell para exigir al Gobierno central que modifique el modelo que propuso el Ministerio de Hacienda, claramente lesivo para nuestros intereses. Solo se quedó fuera de este acuerdo Vox, para demostrar una vez más que están fuera de la realidad y, a este paso, del sistema solar en su visión política. Especialmente significativa fue la presencia y el apoyo sin paliativos al documento del comité de expertos de Carlos Mazón, en un momento delicado tras haber defendido abiertamente Pablo Casado en la campaña de Castilla y León las tesis contrarias sobre financiación autonómica a las que se quieren impulsar desde la Comunidad Valenciana. El presidente del PPCV rompió además con la ausencia de esta Plataforma de su predecesora, Isabel Bonig, y demostró que tiene agenda propia. Es verdad que quedarse solo con Vox atacando un sentimiento con tan amplio respaldo social hubiera sido un error estratégico grave por parte del nuevo líder popular. Pero también es cierto que Casado no se lo ha puesto fácil. Se puede decir que Ximo Puig tiene un aval inmenso que debe administrar sabiamente para defender ante Sánchez que los habitantes de la Comunidad no deben seguir siendo españoles de segunda clase que pagan impuestos tan de primera clase como el resto del país. Mucha suerte, porque va a hacer falta. Y una cosa más: El poder de ómicron da susto. La variante más contagiosa del SARS-CoV-2 ha contagiado en mes y medio a la mitad de todas las personas que se han infectado en la provincia de Alicante desde que empezó la pandemia. Y sigue matando. Es un hecho. Ayer volvimos a los 20 fallecidos en una jornada, una cifra que no veíamos desde hace casi un año, en febrero de 2021. Piensa un momento cuánta gente conoces que está contagiada ahora mismo. Seguramente, varias personas. Solo así podemos darnos cuenta del impacto que ómicron está teniendo en nuestro entorno.