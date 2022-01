Lo que realmente importa

Cuando es preciso fijar en la vida el orden de prioridades ante las cosas que necesitamos proteger y tutelar suelen cometerse muchos errores de “elección”, dado que si cualquier persona se plantea esta pregunta estando sano, y, por consecuencia, sin tener problemas de salud, a buen seguro que elegirá cualquiera de los bienes que le reportan más beneficio personal, como lo es encontrar un buen trabajo, o mantener el que tiene, que le toque un premio económico de juegos de azar, o tener tiempo libre para viajar y perderse en un buen lugar del mundo, entre otros. Pero la clave de esa elección es porque no tiene problemas de salud y eso lo da como un estatus de permanencia que, además, para él o ella es inmodificable, pensando o considerando que va a estar siempre así sin que tenga ningún tipo de problema. Pero las cosas no son tan fáciles ahora desde que el coronavirus irrumpió en nuestras vidas.

Porque el virus ha modificado la forma de pensar, o debe hacerlo. No solo en las personas, sino, también, en la Administración Pública. Y no solo en la nuestra, sino en las Administraciones de todo el mundo. Porque en lugar de pensar y perder el tiempo en otras batallas que no van a ninguna parte y tratan de personalismos sin sentido, lo realmente importante a nivel global es la salud. Y es que sin ella no podríamos realizar luego ninguna de las actividades o distracciones que queremos hacer. El problema está en que solo nos acordamos de esta máxima cuando tenemos alguna dolencia, o la tiene alguna persona de nuestro entorno más cercano. Y es entonces cuando sufrimos por ello. Porque cuando uno está bien piensa que eso es así para toda la vida, Y no se dan cuenta que los días, meses y años pasan y que lo antes no era nada ahora se puede presentar como algo grave. Y, para terminar de arreglarlo todo, el virus ha determinado que algunas dolencias que se tienen no se hayan diagnosticado realmente cuál es el origen de las mismas, pudiendo estar atribuido al maldito virus sobre el que todavía hay que investigar más para saber cómo combatirlo con eficacia, cómo encontrar una vacuna que pueda luchar contra el coronavirus y sus mutaciones, y un antiviral que proteja a las personas cuando lo han cogido.

Hay ahora personas que tienen dolencias, molestias y enfermedades que no se sabe la razón, y para colmo aparece ahora una mutación del virus que le llaman silenciosa porque no se detecta con los antígenos. ¿Alguien da más para poder calificar la maldad y carácter doloso de este virus que nos ha entrado sin llamar a ninguna puerta y ha “allanado” nuestras casas y vidas sin tener intención de marcharse?

Por todo ello, los esfuerzos de todas las administraciones deben concentrarse en la salud de los ciudadanos como elemento primordial en el que dedicar tiempo y dinero, dado que la economía gira ahora porque los ciudadanos estén sanos y no de baja para rendir todos al 200% y poder seguir produciendo, trabajando y generando puestos de trabajo. Porque la economía gira sobre la buena salud de las personas, y sin una sociedad sana el resto se resquebraja.

De esta manera, a diferencia de cuando alguien tiene la salud bien, cuando la tiene mal, o alguna carencia, sus objetivos se dirigen a recuperarla como sea. Y todos los problemas que antes tenían lo ven como algo accesorio y realmente insignificante, porque si no tienes salud no puedes luchar por seguir haciendo tu trabajo, por conseguir que en tu empleo rindas más y mejor, por hacer que tu empresa y/o negocio funcione bien. Y, así, los problemas que pueda haber, que eran los que antes existían pasan a segundo plano para concentrarse uno en recuperarse bien. El problema es que este virus hasta deja secuelas en algunas personas, por lo que el tema es de una gravedad infinita para todos aquellos que han visto cómo su salud se ha deteriorado con dolores permanentes de por vida que podrá ir paliando, pero quedarán.

Por todo ello, ahora mismo la prioridad es encontrar el comodín que nos resuelva este problema del virus y que todo vuelva a ser, al menos, como antes de marzo de 2020. Que ahí ya se sabía cómo actuar y por dónde. Pero es que ahora las novedades de problemas de este virus son cada día más desconcertantes. Resolvamos esto, por ello, más pronto que tarde para que recuperemos todo lo que hemos perdido.