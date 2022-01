P uede algo ser tan hermoso que cause dolor? ¿Puede la belleza embelesarnos hasta enajenarnos, hasta hacernos perder el sentido? Muchos viajeros llegados a ciudades italianas han descrito con síntomas muy específicos las sensaciones de contemplar una arquitectura majestuosa, unos espectaculares frescos, la huella del Renacimiento en cada rincón donde miren, las obras maestras que apuntalan la cumbre del arte pictórico y escultórico europeo. Apabullados, comentan que han sentido taquicardias, agotamiento, mareos, vértigos… ¡incluso desmayos! La psiquiatra florentina Graziella Magherini bautizó este cuadro clínico como «síndrome de Stendhal» en honor al escritor francés que, hace doscientos años, quedó cautivado por la belleza de Florencia. El arte levanta pasiones; el ser humano no es impasible ante la contemplación de una obra artística. Somos sensibles a los estímulos y el cuerpo responde ante ellos de diversas maneras. ¿No se les eriza el vello de pensarlo?

Los lucentinos llevamos mucho tiempo queriendo ver a un equipo que nos deje sin aliento, deseando tener en pista un despliegue de talento y arte que nos embelese, anhelando contemplar un juego que nos enamore hasta hacernos levitar del asiento. Y sin embargo, la temporada ha sido abrupta: demasiados partidos perdidos en los últimos segundos; demasiadas citas pospuestas una y otra vez; demasiados parones, molestias físicas, contagios, desconexiones, calendarios imposibles y peripecias que no ayudan a tener una rutina que nos lleve por la senda del triunfo, con la incertidumbre siempre rondando cada encuentro. Después de encadenar tres derrotas en las últimas jornadas, el domingo pasado por fin tuvimos un destello de genialidad al que agarrarnos. En el partido contra Girona en Fontajau, la primera parte nos dejó un dominio apabullante, unos porcentajes de anotación de ensueño, una defensa asfixiante y un marcador escandaloso que nos hizo soñar con que ese equipo que ya brilló contra TAU Castelló está más cerca de engancharnos de nuevo, de darnos una razón para seguir abonados a la LEB Oro, de sentir orgullo de los colores que defendemos. La victoria cosechada en Girona allana el camino para el encuentro de hoy en Oviedo, contra uno de los mejores equipos de la liga. Y qué quieren que les diga… yo necesito volver a admirar los mates de Van Zegeren, los pases de Llompart, los coast to coast de Arcos, los triples de Pitts, el descaro de Simmons, la intensidad de Matulionis, la defensa de Noguerol… quiero disfrutar del baloncesto hasta perder el aliento, sentir las taquicardias que desencadena un buen recital de triples, el vértigo de dominar un partido con marcadores de escándalo, la intensa emoción de ver a un equipo engranado como una máquina perfecta arrollando en la cancha con derroche de talento y puntería… sucumbir, en fin, a la belleza que es capaz de crear el baloncesto y vivir, a la manera lucentina, nuestro particular síndrome de Stendhal.