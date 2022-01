El tiempo perdido

Cuando Luis Barcala inició su actual mandato como alcalde uno de sus proyectos para Alicante era la creación de un nodo cultural conformado por el Teatro Principal, el edificio de la antigua Casa de Socorro y el inmueble del cine Ideal, tan próximos unos de otros. También quería aprobar una ordenanza que proporcionara cobertura legal a la Policía Local para lidiar con las mafias que utilizan personas vulnerables para mendigar o trafican con mujeres a las que obligan a prostituirse, y que aliviara la presión que como consecuencia de estas prácticas soportan sobre todo los vecinos del centro de la ciudad. Pero que al mismo tiempo protegiera a las víctimas de esas situaciones desplegando para ello los recursos asistenciales necesarios.

Bien es cierto que Barcala nunca expuso estas ideas en público. Siempre me llamó la atención que no aceptara las repetidas invitaciones de este periódico a explicar sus planes en un acto en el Club INFORMACIÓN en el que pudiera detallar sus ideas y responder a las preguntas que los asistentes quisieran hacerle. Jamás dijo que no, pero fue posponiendo la fecha repetidamente hasta que comprendimos que no quería someterse a ese ejercicio de transparencia y escrutinio y dejamos de reiterarle la petición, que aún así mantenemos por si alguna vez vence unos temores a todas luces infundados. Pero el caso es que lo antedicho era lo que pensaba cuando alzó la vara de mando después de ser refrendado por primera vez por los ciudadanos como candidato a la Alcaldía de su partido, el PP, que resultó el más votado en las últimas elecciones.

Dos años y siete meses después de tomar posesión, el alcalde admitió el viernes no tener opinión sobre el futuro del Ideal. A Barcala ahora le da igual si el edificio, cuyo interior está en ruinas pero cuya fachada debe conservarse, se recupera como sede cultural o acaba siendo un establecimiento hostelero. Al parecer, para él todo es lo mismo. Y de aquella ordenanza «de convivencia cívica» que pretendía asumir la realidad de un problema complejo y arbitrar medidas que frenaran a las tramas organizadas pero proporcionaran la asistencia necesaria a quienes la precisan, como saben, sólo ha quedado el trampantojo del nombre, la porra y unas multas estrafalarias. Después de más de dos años dando vueltas, la norma aún no ha entrado en vigor, pero su última redacción la convertirá, si definitivamente ve la luz tal cual está, en un instrumento tan retrógrado y perjudicial como inútil. Y encima el PP habrá hecho un negocio ruinoso porque por la vía de criminalizar a las víctimas lo único que conseguirá es seguir centrifugando votos a Vox, un partido que en Alicante le está robando la cartera a los populares en el centro de la ciudad y a la izquierda en los barrios, sin que ni unos ni otros sepan reaccionar.

Como ha contado aquí mi compañera Carolina Pascual, los servicios sociales de Alicante están colapsados, resultado de la ineptitud de la concejal a la que pusieron al frente pero también de su manifiesto desprecio por todo lo que tiene que ver con ese departamento, incluyendo a las personas que dependen de él. Una incapacidad para gestionar, la de Julia Llopis, que se pone en evidencia en todo lo que toca, lo mismo da si es en la distribución efectiva de ayudas en plena pandemia como en la construcción de colegios -no ha sido capaz en casi tres años de empezar ninguno de los previstos- o en la abracadabrante (perdonen el palabro) pretensión de ser el único ayuntamiento de la Comunidad Valenciana que rechaza el dinero para actividades extraescolares que paga, como es su obligación, la Generalitat, pretensión en la que una vez más fue secundada por el alcalde y sobre la que, a la vista del ridículo que ambos estaban haciendo, no tuvieron más remedio que dar marcha atrás. Y en cuanto a su absoluta insensibilidad hacia las personas que estaría obligada a atender baste como muestra lo sucedido en esta ola de frío, donde el operativo para proteger de las bajas temperaturas a quienes no tienen techo se activó en Alicante casi una semana después que en el resto de poblaciones de la provincia. Por no hablar del retraso de más de un año en habilitar el protocolo para que la Policía Local colabore con la Nacional en la lucha contra la violencia de género, retraso por el que les tuvo que llamar la atención por escrito alguien tan poco sospechoso de militar en las filas del enemigo como el comisario jefe provincial.

Barcala tenía ideas cuando alzó la vara de mando tras encabezar la lista más votada en las últimas elecciones. No se sabe por qué renunció a aplicarlas cuando tuvo que ejercer

Que el Ayuntamiento de una de las ciudades más pobladas de España haya convertido los servicios sociales en un sindiós y reducido las competencias que tiene en Educación a la mera condición de arma arrojadiza contra otra Administración es muy grave. También lo es que la Corporación no tenga nada que decir respecto al futuro del antiguo cine Ideal. Cuando hablamos del Ideal de lo que hablamos, no sólo por su valor arquitectónico, sino sobre todo por su historia y por su emplazamiento, es de qué Alicante queremos. Así que la inhibición del alcalde no es otra cosa que la demostración de que a estas alturas no sabe qué hacer con la ciudad que gobierna. Seguramente, algunos lectores estarán escandalizados porque haya mezclado dos asuntos, el de los servicios sociales y el del concepto de ciudad, como si estuvieran en plano de igualdad. Es obvio que no pienso que lo estén. Pero sí creo que ambos tienen un mismo fondo en común: el gobierno municipal que preside Barcala ha renunciado a gobernar. Ha cedido su responsabilidad. La resolución de los problemas sociales pretende dejarla en manos de la Policía. Y el desarrollo de la ciudad transferirlo a terceros, lo mismo da que sea la Generalitat como el empresario de turno. Por eso se va a aprobar una ordenanza cívica que sólo contempla sanciones. Por eso da igual si la Generalitat se queda el Ideal para convertirlo en filmoteca o el dueño de Baraka especula con el edificio. Lo de hacer un «hotel de lujo», con un gasto de 18 millones de euros para abrir un establecimiento sin habitaciones exteriores y con entrada por la «minicalle» Artilleros suena a tomadura de pelo, aunque la cuestión no es si un inversor hace caja o no, sino si los poderes públicos en Alicante tienen alguna iniciativa o se limitan a bendecir cualquier operación privada que les exima de la obligación de pensar.

El Ejecutivo no ejecuta. Espera que sean terceros (la Policía, la Generalitat, algún empresario...) los que arreglen los problemas o que estos se resuelvan por sí solos

Queda poco más de un año para que se celebren las elecciones municipales. ¿Cuál es el bagaje con el que Barcala piensa presentarse ante los vecinos para pedirles que le voten? El que iba a ser el gran proyecto del mandato, el Palacio de Congresos en el Puerto, en el que el presidente de la Diputación ha comprometido 30 millones de euros y el propio Barcala otros 15, lleva diez meses avanzando, por utilizar un verbo generoso, a paso de tortuga, mientras que el temor a que acabe engrosando la carpeta de fiascos que esta ciudad ha acumulado al cabo de sesenta años de anuncios frustrados se extiende a ritmo de marcha olímpica. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que esta Corporación venía a aprobar en sustitución del de 1987 que todavía rige, simplemente ha desaparecido de los discursos públicos. Ha pasado, de mantra, a tabú. Las grandes contratas no han sido renovadas en tiempo y forma. Se ha iniciado la privatización del mayor elemento simbólico que tiene la ciudad, el castillo de Santa Bárbara, previos sucesivos cierres de sus accesos con la excusa de la pandemia, así como de algunos de los pocos servicios que hasta aquí habían funcionado, como era el de las actividades deportivas municipales. De la cacareada estrategia para impulsar la transformación digital de Alicante y atraer empresas lo único que sabemos con toda certeza es que hay dos organismos implicados en un mismo fin, presididos por dos concejales distintos en permanente riesgo de solaparse, que al cabo de tres años han producido algunos power point con más literatura que hechos y unos cuantos viajes del alcalde a Madrid y Málaga, de resultado ignoto.

No voy a hacer un repaso exhaustivo. Ya se ha hecho varias veces, en estas mismas páginas tan lejos como en septiembre pasado. Baste decir que este ayuntamiento tiene un equipo de gobierno formado por el alcalde y trece ediles (9 en total del PP y 5 de Cs), de los que se cuentan con los dedos de una mano los que tienen actividad acreditada y, al menos, aseada. El resto se divide entre aquellos de los que el día que publiquemos que se van la gente descubrirá que estuvieron y los que, cuando salgan, dejarán las cosas peor que las encontraron. Pero el problema ni empieza ni acaba en ellos, sino en un alcalde que tenía ideas cuando llegó al cargo pero decidió renunciar a ellas en cuanto tuvo que ejercerlo. No sé si se convenció o le convencieron de que el mandato que recibía no era el de transformar para mejor la ciudad que se encontraba, sino el de esquivar los problemas o esperar a que otros (la Policía, la Generalitat, un empresario...) se los resuelvan, para llegar intacto a las siguientes elecciones. Pero si fue así, erró o lo equivocaron. A punto de consumir ya un trienio, a Barcala le queda cada vez menos margen para responder a la pregunta que hace unos párrafos le hacía: ¿cuál es la hoja de servicios con que se va a presentar ante los electores? Ha perdido mucho tiempo. Pero lo peor es el que le está haciendo perder a la ciudad.