Bancos inhospitalarios,

húmedos

expulsan de su borde

a los emigrantes soñolientos.

Oyendo fáciles arengas ciudadanas,

un prócer,

inmóvil sobre su columna

se hiela en su bronce.

(Alfonsina Storni)

Hace unos meses fui invitado a un acto informal, con asistencia de unas treinta personas, acerca de los problemas cotidianos con los que se encuentran las personas mayores. Cargos públicos, sindicalistas de federaciones de pensionistas, especialistas en geriatría, profesionales diversos relacionados con la Universidad Permanente… participamos en un agradable cruce de opiniones durante un par de horas. Me reconozco en tierra de nadie: joven no soy, estoy razonablemente seguro, pero ni estoy jubilado ni los achaques en la salud me califican aún para honrarme de la vejez -recuerdo que alguien dijo que Unamuno tenía “prisa” por ser viejo, interesante idea sobre la que deberíamos volver-. O sea, que ni negación de peculiaridades molestas ni demanda de paternalismo. Al fin y al cabo, una de las tareas más enojosas es decidir cuándo uno es viejo, salvo que lo equiparemos a la edad administrativa de jubilación. A los jóvenes les pasa lo mismo.

Ni en la biología estricta ni en un cómputo estándar de experiencias encontraremos respuesta. Lo que tengo claro es que las fronteras se van marcando en función de la capacidad autónoma de compra de productos de alto valor añadido o, dicho de otra manera: de la resistencia que se opone, por necesidad o/y voluntad, a implicarse en las redes del consumismo más estúpido y alienante. Por eso menudean las noticias en que el simpático nieto, “nativo digital”, ayuda al abuelo a hacer los deberes. Lo que me parece estupendo. Pero es que no creo que haya nativos digitales. Plantear así la cuestión es “naturalizarla”, hacerla irrebatible, situarla en el terreno de lo que no admite crítica. Naturalizarla para negar que las diferencias de acceso a equipamientos suelen ser económicas. Es, y cada día más, decir que los pobres no son “nativos alfabetizados” sin tener en cuenta circunstancias sociales. Como si, por lo demás, lo digital fuera a permanecer mínimamente estable y esos nativos no estuvieran condenados a la compra incandescente de nuevos aparatos y aplicaciones por toda la eternidad. Es como si a nuestros nativos alfabetizados les cambiaran el alfabeto o las tablas de sumar cada 3 años. ¿Exagero? Perdóneme: es que me estoy haciendo mayor.

El caso es que en esa reunión se habló de centros municipales de mayores, de pensiones, de servicios públicos no adaptados -en su infinita burocracia- a los mayores -y a muchas otras personas-, de las brechas en barrios o pueblos. Y de bancos. El caso es que nos remansamos en los bancos. Yo hice la siguiente propuesta: “okupemos” -gente mayor-, con nuestra humilde pancarta la oficina principal de un banco para exigir un trato digno y humano, avisemos previamente a medios de comunicación, colguemos en las redes la imagen -ahí llegamos- y cuando nos hayan hecho la foto y nos graben en la tele, y, quizá, llegue la policía, nos vamos sin molestar, sin una queja, sin una resistencia. Muchos sabemos hacerlo: ¿cómo se imaginan algunos centristas de ahora que ayudamos en la Transición? ¡Pues no me tragué encierros!... y sin móviles para coordinarnos. Compañeros hubo que me miraron con alarma, pues tal actitud contradice mi natural fama de persona tranquila y dialogante. Lo soy. Quizá deje de serlo cuando sea viejo. A Unamuno le pasó. Pero es que es insoportable lo que sucede y no habrá diálogo si los bancos y los banqueros de fabulosos sueldos no se dan cuenta de que no todo va a ser ganar; que ahí, al otro lado, hay personas que dicen ¡ay!, sensibles, pacíficas pero enfadadas.

Y es que un banco, ahora, es un ente privado -el sistema nos despojó de banca pública o semi, como las Cajas- que presta servicios fundamentales. Quizá no sea tan importante como un centro de salud o una escuela, pero sin bancos en condiciones hay multitud de prestaciones y acciones derivadas de Derechos Fundamentales que no pueden ejercerse. Casi todas las que tienen que ver con el mercado y las relaciones económicas o las que articulan las relaciones monetarias con los poderes públicos. O la garantía de la percepción de pensiones y otras ayudas. Todo ello requiere que los bancos funcionen con eficacia, transparencia y sin arbitrariedad. Y sin prácticas usurarias como el cobro de comisiones por gestionar el dinero del ciudadano. En los años de plomo los bancos se lucraron facilitando la especulación, mintiendo por sistema, hiriendo su credibilidad con sus propias acciones. Lo pudieron hacer porque sabían que el Estado no les dejaría caer. Mírense las colocaciones y retribuciones de la mayoría de aquellos culpables para entender el significado profundo de la palabra sinvergüenza. Y que nadie hable de la libertad de elección que brinda el mercado, cuando el servicio está cautivo y cuando las prácticas son tan mezquinamente similares.

Ahora se requiere obligar a esas marionetas de sus propia soberbia a que, además de colocar fotos de deportistas y paisajes al atardecer, con frases bordadas para idiotas, en las amplias cristaleras de las boutiques-oficinas, aseguren mecanismos de apertura, aunque sea mancomunada, en todo el territorio; horarios suficientes de caja -¿qué les parece de 8 a 14 y una tarde?; posibilidad de realizar todas las operaciones atendidos por personas; cajeros con lenguaje intuitivo testados por especialistas -no en informática, sino en habilidades cognitivas- y ofrecer webs que no sean en ningún caso obligatorias y que no incluyan publicidad engañosa de servicios que hacen ilegible los mensajes. Leo un libro en que se ensalza, otra vez, el concepto de la “destrucción creativa” y trata de demostrar que las sociedades que no están dispuestas a destruir sus mecanismos técnicos prevalentes para que lleguen otros, aunque eso suponga sacrificio y dolor, están condenadas al atraso. Quizá sea verdad. Quizá en una democracia no sea tan defendible. Pero lo que no sé es a dónde lleva esta destrucción creativa particular. Sólo se me ocurre una finalidad: reducir plantilla para que los sinvergüenzas ganen más dinero. Insisto: sólo para ganar más dinero. Y tanto más cuando otras destrucciones creativas planteaban marcos de una cierta estabilidad en el conjunto de relaciones de producción, mientras que ahora no hay más lógica que la acumulación capitalista destruya la semana que viene lo que crea hoy. Parafraseando a aquél: primero vinieron a por los viejos, luego a por los de los pueblos, luego a por los de mediana edad, luego a por los inmigrantes… Y al final, cuando sólo quedaban los nietos, les dijeron que no eran suficientemente nativos digitales y los cancelaron.

He vivido en directo el proceso de absorción de un banco por otro, y durante un año -¡y año de confinamientos intermitentes!- tuve continuos problemas de conexión telefónica: el bucle consistía en no tener cita más que si me daban hora previamente… y no contestarme nunca. Igualmente menudearon cambios incomprensibles en web o en cajero -y si el cajero no funcionaba a ver a quién acudías- o, en fin, visitas redundantes que acababan con el compromiso de que te arreglaban la cosa a los dos meses… y vuelta a empezar. Pero lo que me desquició más de una vez hasta, la protesta más o menos airada, es el cierre de la caja a las 11, la reducción de personal, las colas infinitas… y los auténticos malos modos a personas mayores e inmigrantes con problemas de comprensión lingüística. ¿Un caso aislado? Puede ser, no creo: fueron muchas veces, tantas como las que acudí a “mi” sucursal. ¿Qué la cosa ha mejorado, completada la absorción y garantizado los mandamases su posición? Es cierto. Pero algunas razones estructurales no varían. Y lo que me producía una enorme melancolía es que esas respuestas airadas, secas, eran de trabajadores. ¡Cómo añoraba ese mismo banco en el pasado, donde todo era solicitud e hice amigos que aún conservo! La conclusión es que la presión a los empleados debe haber sido brutal. Pero quien paga en última instancia, en forma de desprecio y angustia, son ciudadanos vulnerables. Ruego fraternalmente a los sindicatos de banca que analicen esta cuestión. Cerrarse en banda con el catálogo de obligaciones cuando afectan a Derechos no sé si es lo mejor. Un día recorrí 4 bancos del centro de Alicante para efectuar un pago que sólo -¿por qué?, lo ignoro?- podía hacer en cajeros que no sabía usar… al final me sacó de mi ignorancia digital el guarda de seguridad. Imaginemos que un banquero o bancario tiene un hijo alumno mío y que, angustiado por un problema de notas, becas, etc., me envía un mensaje un sábado. ¿Le gustaría que no le respondiera o que le dijera que el lunes pida cita en el horario preestablecido?, ¿o que le diga que el guarda jurado de la Facultad le arregle el problema?

Ahora imagino la de denuestos que recibiré entre los que, seguro, abundará el de demagogo. ¡Qué le vamos a hacer! De todas maneras, animo a los insultadores a que traten de argumentar respuestas, aunque le pregunten a Alexa. Los directores de bancos, los capitanes tecnólogos y las maravillosas máquinas parlantes no son demagogos, el resto sí. Ahí vamos. Estoy pensando en pedir un crédito para hacer un curso de Informática Bancaria Provisional: ¡avance al futuro con seguridad e ignorancia! Y es que, como dijo un anuncio de Bankia durante la pandemia: “Juntos es más fácil”. Y tanto.