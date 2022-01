El 1 de septiembre de 1911 el Primer ministro del Zar Nicolás II de Rusia, Piotr Stolypin, acudía a la Ópera de Kiev -en compañía del propio Zar y dos de sus hijas- para asistir a la representación de la obra de Rimski-Korsakov “El cuento del zar Saltán”. En el famoso pasaje del “vuelo del moscardón” un antiguo miembro de la policía secreta zarista, Dmitri Bogrov, le propinó dos disparos que acabaron cuatro días más tarde con la vida del dirigente reformista ruso. Stolypin está enterrado en la Iglesia del Refectorio, dentro del Monasterio de las Cuevas de Kiev, en Ucrania, y con su muerte se abría irremediablemente la sangrienta vía a la Revolución Rusa de 1917. Stolypin intentó por todos los medios modernizar Rusia con una profunda reforma agraria que no llegó a ver, y manteniendo con gran dureza la autoridad del Zar. De tal forma que, durante su mandato, miles de revolucionarios fueron ahorcados en juicios sumarísimos. El impacto de las ejecuciones fue tan grande que a la soga con que se ahorcaba a los condenados se la llamó “la corbata de Stolypin”. Como habrán colegido mis dos históricas lectoras, Ucrania, y su capital Kiev, están hoy en el tablero internacional ante la amenaza de que sea invadida por la Rusia del autócrata Putin. El mundo se encuentra ante una nueva corbata -esta vez la de Putin- que, caso de cerrarse sobre el cuello ucraniano, podría traer consecuencias de una gravedad imprevisible.

No es este lugar, ni espacio, para rememorar la historia de Rusia, Ucrania, la Unión Soviética y sus últimos avatares, de sobra conocidos; pero sí convendría reflexionar sobre la enorme inestabilidad en la que está asentado el mundo desde que la dictadura comunista China se convirtió en una superpotencia, y la desaparecida Unión Soviética intenta ajustar su lugar en el mundo como la superpotencia que fue antaño. Si China es una dictadura sin paliativos, el régimen establecido por Putin en Rusia no le anda a la zaga. Es decir, dos dictaduras con el mismo origen comunista, ajenas a los derechos humanos y la democracia, estrechan su soga sobre el mundo (especialmente las democracias occidentales) con el objeto de conocer hasta qué punto el cuello de esas democracias aguanta la presión de tan singular corbata. Claro que, en materia de modas y modos, siempre habrá en ideologías y partidos de izquierda y extrema izquierda occidentales quienes defiendan el envite ruso y su homologación por China, atendiendo a que sus ilusiones, sus verdaderos anhelos, su revolución pendiente siguen con la mirada puesta en su idealización del comunismo frente al ogro capitalista. Estos históricos compañeros de viaje han obviado, blanqueado y aún justificado todas las atrocidades que en nombre del comunismo han infringido regímenes como el de la Unión Soviética y China (sin olvidar, entre otros, a sus émulos cubanos o de Corea del Norte).

Y todo viene de lejos. Siempre ha habido una intelectualidad dotada de tautológica superioridad moral que abrazó el comunismo de la unión Soviética -que abraza el comunismo hoy- sin el menor remordimiento, plenamente convencidos de sus bondades. Algunos, como George Orwell, rectificaron a tiempo (recuerden cómo en Rebelión en la granja Orwell ironiza con la idea de igualdad comunista “algunos son más iguales que otros”); pero muchos otros defendieron con absoluto cinismo moral al propio Stalin y sus atrocidades. Por ejemplo, George Bernard Shaw, premio Nobel de Literatura en 1925, y Óscar de 1938 al mejor guion adaptado por Pigmalión. Shaw visitó la Unión Soviética invitado por Stalin en 1931, cuando ya tenía una edad -75 años- como para no apelar a los efectos lisérgicos de la juventud. Tras esa visita bautizó el Gulag como un balneario de lujo del que sus huéspedes no querían salir. También defendió el Gran Terror de Stalin con afirmaciones como: «Incluso en opinión de los enemigos más enconados de la Unión Soviética y de su gobierno, los juicios [de purga] han demostrado claramente la existencia de conspiraciones activas contra el régimen… Estoy convencido de que esta es la verdad…”. O refiriéndose al genocidio: «La exterminación debe ponerse sobre una base científica si alguna vez se debe llevar a cabo de manera humana y apologética, así como a fondo». «[Si] deseamos un cierto tipo de civilización y cultura debemos exterminar al tipo de personas que no encajan en ella». Las tesis doctorales sobre estas comunistas reflexiones las dejo abiertas a su imaginación.

Ese rancio deje de amor al comunismo (y no ha habido otro que el conocido y puesto en práctica por la Unión Soviética, sus países satélites y China) que siguen destilando algunos miembros y miembras del gobierno @sanchezcastejon es el que nos hace poco fiables frente a nuestros socios occidentales, las democracias de verdad (con todos sus defectos, pero las de verdad). Por eso el Gobierno USA, y su presidente, el gran demócrata (grande por la edad) Joe Biden, no ha contado con Sánchez y el Gobierno de España a la hora de reunir socios frente a la intolerable y chulesca amenaza del autócrata del Kremlin contra un país soberano, Ucrania. Biden, al que el otro día oíamos insultar -como hacía Trump- a un periodista llamándole “estúpido hijo de puta”, algo que a los periodistas les debería hacer reflexionar puesto que Biden era de los suyos (también sirve la reflexión para periodistas de aquí cuando no protestan porque otros compañeros sean excluidos de sesiones informativas del Gobierno), Biden, digo, sabrá poco, pero sus asesores, sus embajadas sí que están al tanto de lo que se cuece en este Gobierno donde tantos y tantas añoran los perfumes del comunismo. Les recomendaría visitar una sastrería para ver qué tipo de corbata puede irle bien a su cuello. No deberían fiarse; aunque no lo parezca, hay corbatas que matan. Pregunten por la que le gusta a Putin. A más ver.