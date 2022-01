Es de esas series documentales que te agarran por el cuello y no te sueltan. Crímenes (Crims en la versión original de Televisió de Catalunya) llega ahora a Movistar con la primera de sus entregas, El crimen de la guardia urbana, y he de reconocer que aunque las páginas de sucesos no son lo mío, ante una narración tan limpia y atractiva como la que nos ocupa, no me quedó otra que zamparme las cuatro entregas hipnotizado a la pantalla.

Carles Porta, director y alma mater de la serie, conoce el material que maneja, como lo demuestra en el programa que conduce con gran éxito en Catalunya Radio. En esta versión televisiva desgrana el caso en cuatro episodios, logrando que el espectador pase de uno al otro con una pulsión natural. Los hechos, La versión de Rosa, La versión de Albert y La versión del jurado completan un mosaico que te mantiene pegado al sofá, con el móvil apagado o en silencio, abstraído de cualquier otra ocupación y únicamente concentrado en lo que ocurre en la pantalla. Provocando además que las cuatro horas pasen rapidísimas, gracias a una narrativa audiovisual sobresaliente. Eso, ni más ni menos, es la buena televisión. Han pasado ya seis años desde que en 2016 el gran Justin Webster nos presentara su versión de Muerte en León, también en 4 episodios de una hora. La historia del asesinato en 2014 de la presidenta de la Diputación de León y presidente del PP en la provincia, Isabel Carrasco, en el que se vieron implicadas tres mujeres, Montserrat González, su hija Triana Martínez y Raquel Gago. Ambos trabajos han demostrado que la página de Sucesos se puede escribir desde la excelencia, también en televisión.

