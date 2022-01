«Por lo conocido, conjetura lo desconocido»

Solón (638 a.C.- 558 a.C.), legislador y poeta ateniense.

Las estimaciones científicas consuetudinariamente más aceptadas establecen que el Universo está compuesto por un 70% de energía oscura, otro 25% de materia tanto o más oscura y solo el 5% es materia o energía visible. Aunque bien podría ser que la proporción fuera en realidad 60-30-10. O incluso 46,6-51,8-2,3 (sí, esta suma sobrepasa el centenar, pero en el mundo cuántico todo es posible y no-posible a la vez). Viene esta prosopopeya a cuento de que desde la elección del exalcalde ilicitano y diputado nacional Alejandro Soler como nuevo secretario provincial socialista, muchas personas de distinto estrato social y condición política andan haciendo cábalas sobre si Carlos González, tras su traición orgánica al respaldar al adversario de su secretario local por obediencia debida a Ximo Puig, volverá a ser candidato a la Alcaldía en mayo del 23, incluso aunque su jefe (ahora con más galones) le vuelva a hacer la lista. O si, por el contrario, pagará su deslealtad viéndose obligado a ganarse la vida con el sudor de su frente, y no precisamente por correr un maratón, sino como abogado, como desearía Pablo Ruz. O si se irá/lo enviarán a Les Corts en gratitud por los servicios prestados. O si, con las mismas, vuelve al Congreso (el de Madrid). O si le tocará el euromillón y se dedicará a jugar al golf en Miami con Julio Iglesias.

La cuestión es que puede pasar algo de esto (incluso todo a la vez) o nada en absoluto, porque si hay algo más imprevisible que el universo cuántico es la política española. Heisenberg ya estableció con su principio de incertidumbre (1927) que cuanta mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su momento lineal y, por tanto, su masa y velocidad. O lo que es lo mismo: ni idea de lo que pasará de aquí a un año. De ahí que González se apresurase a ser el primero, o el segundo todo lo más, en felicitar efusivamente (según sus parámetros) a Soler, para que no hubiera malos rollos más allá de la cordial enemistad habitual. «Nada personal, Alejandro, solo es política». «Por supuesto, Carlos, sin rencor», respondióle el secretario mientras cruzaba subrepticiamente los dedos de la mano izquierda.

Desde entonces ambas figuras políticas todavía no han podido hablar. Soler anda metido en la peliaguda tarea de casar los engranajes, rodamientos y relés del nuevo aparato provincial del PSPV, y emplea sus escasos ratos libres leyendo la última edición ampliada, revisada e ilustrada del best-seller «Manual de resistencia» del doctor Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Cuenta un empleado de Pimesa que el flamante secretario provincial aprovechó la meteórica visita del presidente del Gobierno a San Antón para que le dedicara tan magna obra literaria, en un momento en que el alcalde miraba hacia la carretera de Santa Pola. «Alejandro, ve y predica mi palabra de resiliencia y vigílame a Ximo», dicen que le dejó escrito.

Mientras tanto, González sigue a lo suyo, que faena no le falta. El autoconfinamiento vírico le impidió llevar a cabo tras las fiestas la habitual epifanía de proyectos de año nuevo, y cuando creíamos que daría por supuesto que los sabíamos ya de memoria, sale esta semana y anuncia no uno ni dos ni tres ni cinco sino 50 proyectos prioritarios del gobierno bipartito. Solo para este año, ojo. Cincuenta. Pueden parecer muchos pero no lo son si tenemos en cuenta que será el último ejercicio completo de la legislatura, y que, para redondear la cifra, han incluido actuaciones de otras administraciones.

La lista de deseos del bipartito, por lo demás, es la de siempre, salvo alguna cosa. Incluye como novedad nada menos que un nuevo Gran Teatro, con cines y otras cosas bonitas en el desamparado solar de Jayton, en Carrús, tras evaporarse el palacio de congresos y los hoteles que el alcalde vislumbraba en la avenida de Novelda. La ocurrencia está por definir: habrá reuniones con vecinos, comerciantes, asociaciones y clubes de petanca para determinar cómo será. Tampoco hay dinero, de momento, pero todo llegará a su debido tiempo. Igual reciclan el frustrado proyecto de auditorio de 2010, en línea con los postulados de la economía circular y sostenible. Atentos.

No podía faltar en la lista la mención al quimérico regreso de la Dama por el 125 aniversario de su hallazgo, efeméride que se promocionó por todo lo alto y lo bajo en la reciente Fitur. Sin embargo, las escasas posibilidades de que tan improbable acontecimiento se hiciera realidad se han visto drásticamente mermadas con la notificación recién recibida de la dirección general de Bellas Artes informando de que, tras los estudios técnicos oportunos (y alguno inoportuno) «cualquier traslado, vibración o cambio en las condiciones medioambientales puede desencadenar procesos de degradación irreversibles». El alcalde, lógicamente preocupado ante tan alarmantes noticias sobre el estado de salud de nuestra pétrea exiliada, ha pedido que le envíen inmediatamente el documento íntegro con un motorista o incluso en AVE.

Mientras tanto, un miembro del equipo de Alcaldía ha podido enterarse de algunas partes del informe por una amiga que trabaja en el departamento de reprografía del ministerio y que tuvo un novio de Elche, del que por lo que se ve guarda un grato recuerdo. Así se ha sabido, por ejemplo, que los técnicos de Bellas Artes aducen que la alta humedad salobre procedente de El Hondo provocaría la volatilización de los escasos restos de pigmentación de la Dama, mientras que los flavonoides del polen de las palmeras podrían desencadenar un imparable proceso de desintegración de la piedra caliza. Se esperan más filtraciones (de documentos).

En cualquier caso, que no cunda el pánico. Todavía no está todo perdido ni hay que ir ya a manifestarse a Madrid a los sones de «Aromas Ilicitanos». Aclaremos algo: todos los informes técnicos han sido siempre (siempre) desfavorables a la salida de la Dama del Museo Arqueológico Nacional. Y el argumentario esgrimido ha sido siempre (siempre) un corta y pega del anterior: no puede salir por el riesgo de daños irreversibles por el estado de la piedra y tal y tal… Sin contar los desperfectos por insectos (hormigas, termitas y similares), que no siempre se mencionan.

Los ministros y las ministras de turno, tanto del PSOE como del PP, han dado largas o se han escudado en los técnicos para no autorizar el traslado temporal. Salvo la honrosa excepción de 2006: ahí tienen, para los anales de la historia contemporánea a un candidato, José Luis Rodríguez Zapatero, prometiendo en campaña el regreso temporal de la Dama si ganaba las elecciones y después cumpliendo su palabra. No es que los informes técnicos fueran favorables entonces a la salida temporal de la Dama del MAN. Los reparos eran más o menos los mismos que ahora. La diferencia es que el traslado se aprobó por una decisión política, no técnica. Política. Eso sí, había una sólida justificación: la inauguración del MAHE y numerosas actividades en todo el pueblo durante seis meses, una programación que sorprendió incluso a los responsables del museo nacional. El resultado ya es conocido: la pieza se transportó en óptimas condiciones (traslados pagados por el Ayuntamiento, por cierto), la seguridad y condiciones en la Torre del Homenaje fueron exquisitas y cuando acabó la estancia, la pieza regresó sin que hubiese ninguna rebelión popular que impidiera su salida del término municipal. Gente seria y respetuosa, en suma.

Y lo seguimos siendo (menos los cuatro de siempre). Así que, hala, ahora toca trabajar la vía política, aunque no se recuerde que Pedro Sánchez prometiera en campaña nada de traer la Dama (ya es raro, y más en él). Si también falla, pues a conformarse con la espléndida réplica que tiene el MAHE. Siempre nos quedará Heisenberg.