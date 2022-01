Me niego a ser un «teleco» para saber enviar un bizum

Hace un par de días estaba sacando dinero de un cajero automático en el barrio de San Blas, en Alicante, cuando se me acercó un señor. Me contó que tenía 89 años y que su mujer le había enviado a por el dinero para la semana. Era la segunda vez en su vida que se enfrentaba a la máquina, a veces útil, pero muchas también perversa, sobre todo para nuestros mayores. A ellos les debemos todo, pero injusta e, incluso, miserablemente, parece que queramos apartarlos porque parece que estorban y ya nos sobran. El hombre se presentó como Luis, debió verme cara de todo menos de atracador y me pidió si le podía echar una mano. Por supuesto, le dije. Sacó una libreta con la intención de tomar notas. Le insté a guardarla, que no se preocupara porque era más sencillo de lo que parecía. No es que yo pase, precisamente, por un genio de lo digital, pero me sobra para moverme con soltura en el cajero automático de los bancos, a no ser que le dé, sin querer, al simbolito y las instrucciones se me pongan en alemán. Luis estaba nervioso, no acertaba a leer los mensajes digitales y a pulsar al mismo tiempo la tecla para meter su clave, y entre su poca maña (segunda visita al cajero en su vida, no lo olviden) y, para qué ocultarlo, ciertos nervios míos, acabamos sacando el dinero sí, pero no sin antes haber activado hasta el sistema para la atención a personas invidentes.

«No se preocupe, la próxima vez seguro que todo mejorará». Y así dejé a este cliente de la sucursal bancaria, la mía, camino de su casa por Pintor Gisbert con el dinero en el bolsillo y hasta con un extracto de la cuenta impreso para mostrárselo a su mujer, un poco más joven que él según me dijo, que quería ver lo que les quedaba hasta cobrar la pensión. Me sentí a gusto, pero también tocado. ¿Cuantos miles de mayores pueden estar en España y, por supuesto, en la provincia de Alicante pagando los platos de la sangría bancaria? Según la denuncia de un médico, urólogo, jubilado, de València, al menos, 350.000 españoles. Esas son las firmas que lleva recogidas para instar al Gobierno a que obligue a los bancos (la caja de ahorros donde abrí mi primera cuenta ya ni existe) a humanizar el trato con los clientes y que no sean éstos los que paguen la sustitución de los empleados de banca por robots o voces electrónicas que hacen que nos sintamos olvidados, despreciados y hasta un tanto avergonzados. Sobre todo, nuestros abuelos por el hecho de no saber hacer una transferencia en el ordenador o navegar con soltura por esas aplicaciones inventadas para evitar que pisemos las oficinas, al no ser que tengamos una fila astronómica de ceros en nuestra cuenta corriente. Hubo un tiempo en el que el cura, el jefe del puesto de la Guardia Civil, el médico y el director de la sucursal bancaria eran las fuerzas vivas, junto al alcalde, de cualquier pueblo de España y en Alicante no éramos una excepción. Hoy, la carrera por ahorrar costes y el avance de las nuevas, y, a veces, crueles tecnologías ha ido acabando con casi todo. Las sucursales bancarias, esas que antes estaban por cualquier esquina y en las que nos ayudaban con nuestros trámites, poco a poco se están haciendo más inaccesible con la excusa de la cita previa y muchas van cerrando siendo relevadas por fruterías. Sucursales en las que en los últimos tiempos los empleados han de estar más entregados en la venta de seguros o televisiones que en la atención al cliente por la presión de los de arriba, e, incluso, enfrentados a los propios clientes que parece que sobran. En muchos bancos, se ha pasado de contar el dinero de la pensión de doña Margarita para ingresársela después en la cuenta (lo he vivido, no me lo han contado) a que Margarita, a secas, pase a ser una especie de apestada con derecho a tratar única y exclusivamente con el cajero automático, porque cuanto más lejos esté de la oficina mejor. Pues no, ese no debe ser el camino al que nos lleve el estrechamiento del sector bancario, y los primeros en reconocerlo son los propios empleados que están a pie de caja y también son grandes perjudicados del sistema. Más de 4000 municipios españoles no tienen oficina bancaria. El progresivo recorte de la red, unido a la apuesta por la banca online, han dejado a buena parte de la denominada España vaciada, y no vaciada, sin una sucursal a la que acudir para gestionar de forma presencial sus finanzas. Según los datos del Banco de España, de los 8.131 municipios que hay en España, 4.443 no tenían oficina a final del año pasado, el 54%. Esto se veía venir, por supuesto, pero la pandemia del covid ha acelerado los recortes que las entidades financieras vienen aplicando en sus redes de forma ininterrumpida desde que estalló la anterior crisis económica en 2008, año a partir del cual hasta el dinero dejó de tener valor. El avance de la digitalización, pero, sobre todo, la necesidad de ajustar los costes tras años de tipos de interés en mínimos históricos han llevado a todo el sector a replantearse su estrategia de atención al cliente, y a que cada vez haya que caminar más lejos para encontrar una sucursal abierta, en la que además, casi siempre, se necesita cita previa para ser atendidos. Cita online, por supuesto, lo que aumenta el grado de complicación para los mismos de siempre. Entre septiembre de 2020 y el mismo mes de 2021, y también en este comienzo de 2022, no pasa un día en el que no cierre un banco en Alicante. Las entidades financieras suprimieron en el último trimestre del año pasado 88 sucursales en la provincia según el Banco de España, lo que supone el mayor ritmo de cierres desde 2013. Para esa fecha ya sólo quedaban operativas 692 oficinas de las 1.770 que llegaron a existir en 2008, el año de máxima expansión de la red, por lo que ya ha desaparecido el 61% de ellas. Pero la realidad es aún peor, ya que a estas cifras hay que añadir los cierres tras los últimos ERE. Sea como fuere, los datos de septiembre de 2021 ya suponían la cifra más baja de sucursales abiertas en Alicante desde marzo de 1977, hace 44 años. Y más que bajará. La Asociación Española de Banca recuerda que el recorte de las oficinas físicas es un fenómeno a escala global, que se vincula a los cambios en los hábitos de los consumidores y al avance de la digitalización, que las dificultades provocadas por la pandemia han acelerado. Los bancos aseguran que los ajustes son necesarios para que las entidades puedan seguir prestando servicio a familias y empresas. En otras palabras, para garantizar su viabilidad y competitividad. Lo compro, pero también conlleva descuidar la atención a los clientes o el deber del Gobierno de garantizar la accesibilidad a un servicio esencial de un modo similar al que obliga a hoteles y restaurantes a contar con instalaciones accesibles para la diversidad funcional. Les cuento mi caso. Desde que me abrí mi libreta ya han desaparecido las dos entidades bancarias donde guardaba mi dinero, cobraba la nómina y pagaba la hipoteca. Desde hace unos meses tengo nuevo banco y nueva aplicación en el móvil. Me niego a ser experto ingeniero de Telecomunicaciones para hacer un Bizum, porque no siempre los cambios son a mejor. Mi padre, que en paz descanse, lo tendría crudo. Y como él los miles de mayores alicantinos desconcertados ante la nueva situación. Inteligencia artificial toda, pero la amabilidad y el respeto están por encima. La vicepresidenta Nadia Calviño ha echado la bronca a los bancos y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido medidas. Esperemos una reacción positiva de los que deciden las estrategias. El presidente de CaixaBanc, Goirigolzarri, anunció el viernes el refuerzo de los asistentes senior. Que se vea.