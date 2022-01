Entre una cesión en marcha y una ópera bufa

Aveces, la política tiene mucho de teatralidad. Y un ejemplo puede ser lo que nos depare a la larga la comparecencia con ciertas prisas del pasado viernes 28 del alcalde de Elche, Carlos González, después de un encuentro con la junta de portavoces, a cuyos miembros adelantó lo que iba a decir a la Prensa, que no era otra cosa que dar cuenta de una escueta circular, enviada por el Ministerio de Cultura, en la que se venía a decir que los técnicos «desaconsejan» la cesión temporal de la Dama. Y lo que el regidor dijo tiene todas las interpretaciones que se le puedan dar, pero la única que está clara es que por primera vez en más de seis años de mandato, en los que ha venido prometiendo y prometiendo su regreso, se ha producido un movimiento por parte de los guardianes del busto, exhibido en el Museo Arqueológico Nacional (MAN). ¿Que no es el deseado? Por supuesto, pero, ¿qué esperábamos de unos técnicos que su único objetivo es la salvaguarda de un patrimonio del que son celosos como si fueran sus propietarios mientras el resto del mundo no entendiera de sus decisiones por vivir en un nivel inferior? En cualquier caso se han posicionado y esto demuestra que la petición, por primera vez, avanza en alguna dirección.

En ningún momento el alcalde dijo que el Ayuntamiento, pese a la opinión negacionista de los técnicos, que dejaron expresiones como que la pieza está en un «delicado equilibrio» o que cualquier traslado, vibración o cambio en las condiciones medioambientales puede desencadenar «procesos de degradación irreversibles», vaya a renunciar a la petición, más bien todo lo contrario. Va a seguir luchando e interesarse por ese informe, mientras se continúa con la reforma del Museo de Arqueología e Historia de Elche (MAHE), que buena falta le hace porque comienza a parecerse a algo tan viejo como algunas de sus piezas. Ya saben que en el último anuncio municipal el busto se exhibiría en él.

Y ese mismo viernes, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a quien González ha fichado para esta causa porque van en el mismo barco, el de las elecciones 2023, y no olvidemos que el busto debería llegar en el último trimestre de 2022 y por seis meses (porque hasta le pusieron fecha y plazo), se refería a la misma escueta circular en estos términos y en tono de enfado: «Si fue posible su traslado en el pasado, no entendemos por qué no puede ser posible ahora».

Decía ayer domingo Gaspar Macià en su sección dominical Esto no es un cuaderno sobre los traslados del busto que siempre fueron con informes técnicos negativos. Cuando vino a Elche en 2006, ya se dijo lo mismo que ahora ergo vamos en la misma dirección.

En una comparecencia hace pocos días en la comisión de Cultura del Senado y a una pregunta del senador Carles Mulet, el ministro de Cultura, Miguel Iceta, se pronunciaba sobre una cesión «definitiva», que es lo que plantea Compromís, asegurando que «no eran partidarios» y que, sobre los préstamos temporales siempre estarían a lo que dijeran los técnicos. Claro está. Por eso en noviembre le dimitió la directora general de Bellas Artes, María Dolores Jiménez-Blanco, porque él respaldaría su política contraria a las cesiones... No sé si recuerdan pero a raíz de la polvareda que se despertó, que se relacionó con varias peticiones de préstamos, entre ellos el de la propia Dama, la Lex Flavia Malacitana, los Toros de Costitx o hasta el Guernica, el alcalde salió para opinar del tema (y digo opinar porque no me consta que tuviera hilo directo con nadie que estuviera en ese sarao; pero preguntar a alguien, le preguntaría seguro). Y reiteró que, si la Dama venía, sería por una decisión política y no técnica, lo que llama la atención en un regidor tan legalista con los informes. Y vuelvo a decir: vamos como en 2006, cuando fue la entonces ministra Carmen Calvo quien tomó la decisión.

El 2 de diciembre, la Generalitat hizo un comunicado oficial tras reunirse Puig con Iceta asegurando que el ministro era «receptivo» al préstamo. Y ojo, porque el informe que ha dado lugar a la comparecencia del viernes se hizo antes incluso de la dimisión en noviembre de Jiménez-Blanco, aunque la escueta misiva al Ayuntamiento vaya firmada por su sucesor, Isaac Sastre.

Mes y medio más tarde, Elche ha acudido a Fitur con la efeméride del 125 aniversario del hallazgo como gran reclamo turístico. Ni hace falta que les diga que Puig y González se fotografiaron con la Dama Viviente, que fue a Madrid de la mano de la Real Orden de la Dama. Y sería estúpido pensar el ridículo que Iceta les habría dejado hacer a dos hombres de su partido, y con los mismos intereses, de ser importante una «escueta circular» que, días más tarde, iba a enviar al Ayuntamiento pero que se elaboró mucho antes de la dimisión de la directora general que la promovió. Es eso o bien Iceta engañó a Puig cuando en diciembre le dio esperanzas en su despacho y de ahí ahora el enfado de éste.

Pero uno prefiere pensar en cosas positivas: que la cesión se mueve y que tanto al alcalde como a Puig les vendrá bien un autoempujón electoral que preparan, como cualquier obra teatral, tras caer sobre ellos las crudas críticas de una oposición que les tachará de incapaces y de prometer y no cumplir. Quizá harán el anuncio del regreso en agosto, el día que se conmemore el 125 aniversario del hallazgo, venciendo a todas las objeciones y adversidades técnicas... ¡que casi parece que la Dama se vaya a deshacer!. Será eso o un ridículo espantoso, con lo que esta obra de teatro terminaría por ser una ópera bufa.