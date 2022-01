Guasaps para avisar del virus

Llega el mensaje de guasap del grupo de padres y madres del colegio. «Acabamos de hacerle un test y ha dado positivo. Está bien», informa un padre. Así es como nos enteramos la mayoría de familias de cómo anda la situación en las clases de nuestros/as hijos e hijas, va más rápida la comunicación por el móvil que desde el centro educativo o de la propia y colapsada Sanidad hacia las familias. El mes de enero ha sido una mezcla de nervios, intranquilidad, paciencia e, incluso, humor para afrontar la vuelta a las aulas. Cuando no falta el tutor, es la profesora de educación física, cuando no es la monitora del comedor es el conserje, cuando no es un amigo es un padre, ómicron lo infecta todo.

Marzà podría probar a pasarse un día por un colegio o instituto y estar allí la jornada entera para ver cómo se las apañan Mi pitufo, que de momento se está librando, le ve el lado positivo porque con 7 años, si falta algún profesor/a, la clase se queda en el patio jugando. Pero claro, con 7 años no es lo mismo perder unas horas que cuando estás en los últimos cursos de Primaria o del instituto, en que todo cuenta y son horas perdidas. Pero tranquilos, que el conseller de Educación lo tiene todo pensado y envía unas cartitas a los ministros de Trabajo y Seguridad Social para que resuelvan un problema «inaplazable», como es la implantación de permisos laborales retributivos para las familias con alumnado contagiado. No soy yo quién para dar consejos, pero Marzà podría probar a pasarse un día por un colegio o instituto y estar allí la jornada entera para ver cómo se las apañan los responsables, los maestros y demás profesionales para cuadrar las bajas, dar clases y llevar el día a día. Mientras, los padres seguimos enterándonos por guasap de quién está contagiado. Esperen, que me llega otro.