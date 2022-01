Reforma laboral: no llueve a gusto de todos

Hay reformas y reformas. Y, precisamente, la reforma que este año se presenta fue una de las medidas más comentadas en campaña electoral, planteada en un primer momento para derogar íntegramente la reforma del año 2012 aunque, posteriormente, se limitara la propuesta inicial en derogar sólo “aquellos aspectos más lesivos” de dicha reforma.

Sin embargo, del resultado final, lejos queda aquella ambiciosa propuesta que anunciaba una derogación “íntegra”, ya que no se eliminan algunos aspectos que tan polémicos fueron como la reducción de los costes por despido improcedente, la flexibilización de las causas por despido, descuelgues de convenio y modificación de las condiciones de trabajo o la eliminación de autorización administrativa para autorizar despidos colectivos.

Por tanto, yo diría que el resultado final de la norma podría calificarse como un “acuerdo de mínimos” y esa es la consecuencia de haber logrado el pleno consenso con patronal y sindicatos. Consenso, por cierto, que siempre es favorable y positivo. Pero eso es lo que tiene alcanzar acuerdos: todas las partes ceden. Para patronal, el resultado es mucho más favorable de lo que se planteaba inicialmente, mientras que para sindicatos queda la resignación de los avances logrados respecto a lo que ya estaba.

Para establecer una rápida comparativa, diré que mientras que la reforma del año 2012 se planteó para reducir costes laborales y mejorar la competitividad de las empresas, la actual reforma se centra en tres objetivos fundamentales: reducir la contratación temporal, modernizar algunos aspectos de la negociación colectiva y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de contratas y subcontratas.

No obstante, la pregunta es obligada ¿logrará cumplir la reforma tales objetivos?

Respecto al primero de ellos, la prioridad es clara: reducir de cualquier forma las escandalosas tasas de temporalidad que tanto nos alejan de la media europea. Y por ello, aunque se haya eliminado el contrato de obra o servicio, se hayan modificado las causas por las que celebrar un contrato por circunstancias de la producción y se hayan aumentado las sanciones por un uso indebido de los contratos temporales, la norma sigue estando redactada con la suficiente ambigüedad para que algunos continúen haciendo un uso fraudulento de dicha modalidad de contratación. El fraude en la temporalidad estaba instaurado de forma generalizada en nuestro mercado de trabajo y me temo que seguirá estándolo sino se garantiza el necesario y continuamente postergado refuerzo de los medios de la Inspección de Trabajo.

Habrá que ver también, en la práctica, cómo se traduce la transición al contrato fijo discontinuo por causas por las que antes se celebraba un contrato temporal. Una de las diferencias radica en que, mientras que a la finalización de un contrato temporal el trabajador percibe una indemnización, con el fijo discontinuo, una vez finalizado el trabajo, adquiere el compromiso por la empresa de que esta le llame para volver a trabajar cuando se reanude la campaña, temporada o los trabajos de naturaleza intermitente. El problema será si el trabajador no se reincorpora ante dicho llamamiento, lo que se consideraría una baja voluntaria y, por tanto, sin derecho a indemnización ni a desempleo. O si la empresa no le llama, debiendo entonces el trabajador iniciar proceso judicial para reclamar su indemnización por despido. En fin, pronostico que la temporalidad sí se reducirá, como exigen desde Bruselas, pero ello no tiene por qué garantizar necesariamente la deseada calidad y estabilidad en el empleo ni tampoco que se reduzca el fraude en la temporalidad si no se refuerzan los medios para su control.

A tal punto, se preguntarán si la reforma resulta más favorable al trabajador o a la empresa. Y es que no llueve a gusto de todos. Para el trabajador, se recupera la prioridad de los salarios recogidos en el convenio colectivo del sector, pero para el empresario se mantiene la prioridad del convenio de empresa en otros aspectos muy relevantes como el horario, la distribución del tiempo de trabajo o la forma de compensación de las horas extraordinarias, entre otros. Ello supone un ligero, pero considerable, avance para el trabajador que vio devaluados sus salarios tras la reforma del 2012 con la aplicación prioritaria del convenio de empresa respecto al del sector.

Por otra parte, se elimina la posibilidad de que un convenio colectivo perdiera su vigencia, una vez transcurrido un año desde su denuncia por alguna de las partes, aunque, en la práctica, esta contrarreforma tendrá escasa trascendencia ya que muchos de ellos ya contemplaban pacto en contrario.

Y, como novedad, se mejoran las condiciones laborales de los trabajadores empleados en régimen de subcontratación. Me he de referir aquí, por su indudable impacto mediático, al caso de las autodenominadas “kellys”, camareras de piso de hoteles que, al igual que otros tantos trabajadores empleados en similares situaciones, eran contratados por empresas multiservicios destinados a trabajar en contratas o subcontratas para otra empresa principal. La consecuencia era el premeditado y pernicioso ahorro de costes laborales ya que resultaba más económico acudir a una empresa multiservicio, cuyo convenio solía recoger salarios inferiores, que contratar directamente a los trabajadores. En cambio, ahora será de aplicación obligatoria el convenio del sector de la contrata en la que estén empleados los trabajadores, medida que, pese a ser favorable, presiento que seguirá dando controversia en los tribunales.

En definitiva, hay reformas y reformas y esta es una de mínimos que, aunque ambiciosa en su planteamiento, no termina por recuperar para el trabajador la totalidad de los derechos suprimidos por la anterior y, para la empresa, exigirá su adaptación a los cambios, aunque estos le serán más aceptables que lo pretendido inicialmente.