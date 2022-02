Cuidado con la OTAN

El problema europeo con Ucrania aparece a partir de 2014 con manifestaciones violentas en la capital Kiev que terminaron con la destitución ilegal del presidente electo, moderado pero más bien pro ruso, siendo sustituido por un gobierno muy conservador anti ruso y centralista que dictó dos leyes: una de supresión de la organización regional de autonomías y otra la derogación de la lengua rusa, como lengua cooficial en regiones como la suroriental del Donbás que tienen mayoría de hablantes y población rusa. Es como si en España se diera un golpe de estado y se suprimieran las autonomías y se derogara como lengua cooficial el catalán. Lo que dio lugar en Ucrania a la declaración de independencia de la región del Donbás, estallando un conflicto armado y una verdadera guerra civil que aún dura. También se produjo la ocupación rusa de Crimea que desde el siglo XVIII pertenecía a Rusia, pero que en 1954 fue cedida a Ucrania, y en 1992 Rusia anuló esa transferencia y Crimea se declaró independiente, sin embargo, Ucrania negó esa independencia y el gobierno golpista suprimió su estatuto de autonomía, por lo que Rusia ocupó ese territorio y se lo anexionó formalmente mediante un referéndum.

Con una gran presión de elementos de ultraderecha, el gobierno central ucraniano entabló conversaciones para el ingreso en la OTAN. Este organismo nació como defensa militar occidental contra el Pacto de Varsovia de la Unión Soviética. Se fundó con 13 miembros y actualmente tiene 30 ya que ha incorporado a los países de la Europa oriental, que fueron parte de URRS y de los países Bálticos: Estonia, Letonia y Lituania. Existencia y ampliación incomprensible cuando ha desaparecido la URRS y por consiguiente el Pacto Varsovia, pero que EEUU la mantiene para su política estratégica con bases militares como en España, Marruecos y Turquía y para el desarrollo de su industria armamentística.

Ante la deriva anti rusa, la invitación de EEUU a Ucrania a pertenecer a la OTAN, declarando que tiene las puertas abiertas, Rusia se ha enfrentado diciendo que no permitirá que, lo que fue la cuna de su estado ruso y actual frontera con ella y en una guerra civil, que sea invadida por tropas extranjeras y especialmente norteamericanas, con bases militares y misiles, cuya finalidad sería la destrucción y exilio de los rusos que habitan en el Donbás; por tanto, como medida disuasoria ha movilizado a más de 100.000 soldados con su respectivo armamento cerca de dicha frontera. La OTAN y EEUU dicen, y se divulga por los medios europeos, que Ucrania es un estado soberano que puede decidir su ingreso en su organización y que no admite chantaje ruso, movilizando igualmente sus tropas, especialmente España enviando tropas y buques de guerra a la zona conflictiva, lo que ha dado lugar dentro del seno del gobierno socialista español, a una división con sus aliados de Unidas Podemos, con el lema de la paz y NO a la OTAN, crear un ejército europeo y no ser marionetas de EEUU.

Nos acordamos del estado soberano de Cuba cuando la URRS decidió implantar misiles rusos y Kennedy se enfrentó amenazando incluso con una guerra nuclear mundial ya que no permitiría que cerca de su frontera se establecieran tropas y misiles rusos. Igualmente debemos de pensar que sería una provocación que, en un país que se encuentra en guerra civil y derivando en grupos muy peligrosos de extrema derecha, la OTAN se ofrezca para poner allí sus tropas y sus bases. La desinformación en Europa es total, considerando que el invasor es Rusia y que el peligro es Rusia, cuando si se analiza el asunto vemos que el peligro está siendo la OTAN y la deriva ultra derecha de los antiguos países europeos soviéticos y especialmente de Ucrania.