Tras una pausa obligada por culpa del covid en el mes de diciembre, el programa de la Defensora de la Audiencia volvió a su cita, y lo hizo con nivel alto. María Escario tuvo como invitado al nuevo jefe de ficción de RTVE, José Pastor, que desembarcó en la casa el pasado mes de noviembre, pero que en su primera comparecencia pública mostró sus sobrados conocimientos en la materia.

Aunque lo más sorprendente vino de mano de los espectadores que colaboraron con sus aportaciones y sugerencias, en esta edición verdaderos expertos y dominadores en la materia. Por si fuera poco, a esta media hora de televisión imprescindible se sumó la analista del medio Mariola Cubells, que también quiso aportar alguna idea al invitado en plató, José Pastor. Conociendo el atrevimiento de Cubells no nos extrañó que se atreviese a pedir alguna ficción sobre la Corona española, pero no sólo de su pasado, sino también los acontecimientos relacionados con el presente. Mucho me temo que los veremos en las televisiones privadas, no en la pública. Aunque Pastor se refirió a la serie Isabel con gran simpatía.

Imagino que no en el negociado de ficción, sino en el de informativos, Mariola recordará con tanta indignación como un servidor la entrevista realizada a Juan Carlos I por Jesús Hermida en TVE, doblando la cerviz y haciéndole la ola. En ese sentido no creo que el país haya avanzado tanto, por desgracia, como para que Corporación y Casa Real admitiesen de buen grado una producción como The Crown producida por la tele pública, en cuyas tramas apareciesen Iñaki Urdangarin, Corinna y el resto de personajes que Mariola Cubells llevaría en la cabeza cuando realizó la sugerencia. Pero aparte de eso, RTVE responde, imprescindible.