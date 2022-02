Si les soy sincero, después de tantas vueltas, ya no sé muy bien en qué consiste la reforma laboral que el Gobierno tiene convalidada con Ciudadanos y los partidos especialmente minoritarios. Si incluye muchos cambios o no respecto a la que se aprobó en la etapa de Rajoy. Como ocurre en esta legislatura, la reforma de marras ha venido precedida del ruido y hasta de la furia. Yolanda Díaz, la ministra que la ha liderado, sostiene que quienes no la apoyen tendrán que explicárselo a los trabajadores. Podría haberse referido también a los empresarios, ya que el decreto surge asimismo del acuerdo con la Patronal. Pero Díaz ha preferido ser menos transversal de lo que en ocasiones presume e invocar simplemente a los currelas de un país devorado por la inflación.

El Partido Popular ha admitido que la reforma laboral es menos mala de lo que esperaba, aunque así y todo resulta insuficiente. En cualquier caso, por parecida que sea a la actual, no se puede esperar que vote a favor cuando se trata de la derogación de la suya. La política, en todo momento, se ha situado por encima de la realidad. Igual que sucede con las demandas de ERC y PNV, socios de investidura del Gobierno, que mantienen su veto por razones distintas a las económicas y que tienen que ver fundamentalmente con la reivindicación nacionalista. Solo esa sensibilidad exclusivista y excluyente, basada en las tácticas de extorsión política, puede mantener unido al PNV en un asunto de estas características con ERC, EH Bildu y el BNG. Las reformas laborales pueden acabar siendo en este país normas de eterna discusión que no ofrecen soluciones a los problemas, como pasa con las leyes educativas que se revisan mandato tras mandato. Dado que cada cual está a lo suyo, Díaz quiere seguir intentándolo con los socios para mantener cosido al monstruo de Frankenstein y que la derogación parcial de la reforma pase a la pequeña historia como un éxito personal.