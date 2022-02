Por una mayor igualdad ante el cáncer

Vivimos un momento en que la salud está en el foco de los medios de comunicación, forma parte de las conversaciones cotidianas de todos nosotros. Los últimos dos años la Covid19 ha sido el centro de las preocupaciones sanitarias, económicas y humanas en todo el planeta, pero existen muchas otras patologías y el cáncer es una de ellas, una pandemia silenciosa que sigue activa y requiere también la máxima atención.

El pasado año se registraron en la provincia de Alicante 11.506 nuevos casos de cáncer, lo que representa el 38% de los detectados en la Comunitat Valenciana y sitúa a nuestra provincia a la cabeza en incidencia de la enfermedad, con 612 casos por 100.000 habitantes frente a los 607 de Castellón y los 596 de Valencia.

Hoy celebramos el Día Mundial del Cáncer y desde la Asociación Española contra el Cáncer reivindicamos una lucha en la que miles de personas estamos embarcados, para lograr hacer frente a las necesidades médicas y asistenciales de los pacientes, pero también, desde un enfoque integral, abordar la enfermedad en el plano familiar y social.

A pesar de que la investigación y la tecnología ofrecen hoy espectaculares avances en diagnóstico, tratamiento, atención y cuidado, no todas las personas en España son iguales frente al cáncer. El primer informe de la inequidad del cáncer en España realizado por la AECC pone de relieve que la prevención y detección no son homogéneas, que nuestra posición frente a la enfermedad es diferente en función nuestro lugar de residencia o nuestras propias condiciones socioeconómicas. Algunos datos son escalofriantes, el 42% de las comunidades autónomas no protegen a la población del humo del tabaco, más del 90% no cuentan con atención psicológica especializada o es insuficiente. Incluso en siete territorios no han logrado que toda la población de riesgo tenga acceso a un programa de cribado colorrectal.

En el ámbito socioeconómico, las inequidades son también sangrantes. Las personas más desfavorecidas sufren casi el doble de exposición al tabaco que las que cuentan con más recursos. La enfermedad supone un coste económico para el 41% de las familias y muchas de las 30.000 personas diagnosticadas de cáncer cada año en España no pueden asumir esos gastos. También la vulnerabilidad económica frente al cáncer tiene género. El 27,5% de las mujeres (más del doble que en el caso de los hombres) tiene salarios que no llegan al SMI y no cuentan, por tanto, con los recursos necesarios. Un 47% de las mujeres (frente 2 a un 27% en el caso de los hombres) añaden al cáncer un malestar psicológico significativo.

Además, la investigación es todavía insuficiente en determinados tipos de cáncer, quienes de enfrentan a ellos tienen menos oportunidades de sobrevivir.

Pero estos retos no son los retos de AECC. Proponemos un gran Acuerdo Contra el Cáncer, compartido también por las administraciones y el conjunto de la sociedad que permita:

Que todas las personas con cáncer tengan el mismo acceso a los resultados de la investigación en cáncer. • Que el cáncer no provoque pobreza en los pacientes más vulnerables.

Que todos los pacientes y familiares tengan acceso a tratamiento psicológico especializado que permita afrontar el miedo y disminuir la sensación de soledad no deseada.

Que nadie se quede sin diagnosticar como consecuencia de cualquier tipo de crisis.

Que todos, vivamos donde vivamos, podamos acceder a programas de cribado de cáncer que nos permitan diagnosticar el cáncer precozmente.

Que toda la población pueda tomar decisiones saludables, evitando hasta el 50% de los casos de cáncer.

En la AECC somos conscientes de esta realidad y ponemos todo nuestro esfuerzo en revertir esta situación con la mirada puesta en lo urgente, pero también en el medio y largo plazo. En la provincia de Alicante somos más de 9.300 socios y profesionales que luchamos de la mano cada día. Nuestros recursos se destinan a reforzar la prevención, a ofrecer atención especializada a enfermos y familiares y también a apoyar la investigación. El derecho a la salud y la equidad frente al cáncer son nuestra hoja de ruta. En 2021 asistieron a nuestros talleres online 7.500 enfermos y familiares de la provincia. En estas sesiones se abordaron cuestiones de gran interés para quienes están inmersos en un proceso oncológico. Además, contamos con más de 50 voluntarios disponibles para realizar acompañamiento telefónico, paliar la sensación de soledad y ofrecer apoyo emocional.

Necesitamos aunar esfuerzos y desde la Junta Provincial de la AECC en Alicante os invitamos a sumaros a este proyecto en el que nadie sobra y toda colaboración es y será bienvenida.