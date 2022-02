La salida de la formación profesional

En épocas pasadas siempre se ha considerado que un título universitario era la mejor apuesta personal para el futuro profesional de nuestros jóvenes y que todo debía pasar por acudir a estudiar una carrera con la que luego encontrar una salida laboral. Sin embargo, también es cierto que existen otras opciones perfectamente legítimas y que se sitúan en el aprendizaje de la formación profesional en la que con conocimientos específicos y propios de muchas actividades que hoy en día demandan muchas pequeñas y medianas empresas hacen que la FP sea hoy en día una vía en la que apostar para optimizar y hacer eficaz la búsqueda de empleo.

Así, en un momento en el que las actividades laborales y la búsqueda de empleo por quienes lo necesitan es una máxima prioritaria para jóvenes, y los que no sean tan jóvenes y han perdido el empleo, resulta que la formación profesional para actividades específicas y cualificadas se nos presenta como una forma y fórmula de encontrar trabajo realmente interesante.

Existen muchas actividades profesionales relacionadas, sobre todo con el sector de la construcción y con la rehabilitación, así como la eficiencia energética, que está dando y va a dar mucho trabajo, y que se está impartiendo en muchos centros con una adecuada formación profesional para capacitar a aquellas personas que están buscando un empleo y para las que determinadas actividades profesionales concretas podrían suponer una salida laboral a la que poder acudir mediante el recurso a la formación profesional.

Pero para ello es evidente que se requiere de una cualificación para la que es preciso formarse. Resulta evidente que para determinadas actividades profesionales no es preciso solamente la fuerza de voluntad, - que ya es un gran valor y hoy en día muy apreciable por quienes buscan trabajadores para un trabajo- sino, también, el conocimiento específico de la actuación concreta que se debe desarrollar en un puesto de trabajo. Y son muchas las actividades que requieren esa cualificación que no se adquiere solamente con el desempeño de un puesto de trabajo, sino que para llegar a él es preciso haberse formado previamente y adquirir y obtener una cualificación profesional que habilitará a quien dedique su empeño en ello para poder ofrecer sus servicios en la construcción y en la rehabilitación de inmuebles, en la eficiencia energética, etc. Hoy en día, por ejemplo, son muchas las pequeñas empresas dedicadas al sector de las reformasen viviendas, muy reclamado en la actualidad, que demandan personas que tengan ya conocimientos específicos, porque no hay tiempo para enseñar ni el trabajo es lugar para ello.

Es cierto que las oportunidades de trabajo requieren también de oportunidades, pero para que se den éstas también es preciso que quien demanda un puesto de trabajo tenga la suficiente capacidad de ofrecer los conocimientos específicos adquiridos en esta formación profesional. Por ello, en un mundo en el que la carencia de trabajo está a la orden del día, la adquisición de conocimientos específicos en áreas de formación profesional se nos muestra ahora como una salida importante para aparecer en el mercado laboral con una oferta personal que hacer llegar a aquellas empresas que ofrecen puestos de trabajo cualificados.

Por ello, hay determinados trabajos a los que se tiene que ir ya a desempeñar la actividad laboral “totalmente aprendido”, y “no por aprender” habida cuenta que los empleadores solamente van a contratar a aquellos que demuestran tener la actitud y capacitación profesional adquirida en los cursos de formación profesional, ya que no pueden dedicar el tiempo a la enseñanza de una actividad que requiere una determinada cualificación. Y para eso están los cursos de formación profesional, para adquirir estos conocimientos. De esta manera, es una importante apuesta en la búsqueda de empleo apostar por adquirir estos conocimientos específicos para poder ofrecerse en el mercado laboral con un currículo donde conste la habilitación y capacitación para realizar alguna de las actividades en concreto es que demanda al mercado, lo que hará más fácil encontrar empleo.

En consecuencia, es evidente que todos los puestos de trabajo no pueden ser desarrollados por personas con titulación universitaria, sino que, también, la formación profesional específica concreta para determinadas áreas es hoy en día un reclamo importante para conseguir un puesto de trabajo. El conocimiento y la cualificación y específica es una oferta que se puede llevar a cabo por quienes demandan trabajo, habida cuenta que muchas empresas que trabajan, sobre todo en temas de rehabilitación y la amplitud con que se está desarrollando la eficiencia energética, permiten concluir que quienes se forman en estas áreas cualificadas pueden tener amplias posibilidades de encontrar salida profesional en la que desarrollar un trabajo en el que consolidarse profesional y laboralmente.