¿Tú qué harías?

“Aquella mañana cuando sonó el despertador, no podía imaginar que las horas que tenía por delante serían tan agradables, tan atractivas e intensas como así fueron. Todo comenzó, como siempre, con una buena ducha reparadora que definitivamente me sacaba del mundo de los sueños. Un café mientras me vestía y rápidamente a la calle. Había quedado con dos amigos que hacía mucho que no los veía para compartir unas tostadas, un café con leche y, lo que más deseaba, una buena plática.

Estaba bien entrada la mañana cuando me despedía de mis contertulios, eso sí, con la promesa de repetir lo antes posible aquel encuentro. Animado y atiborrado de alegría me dirigí, como tantas otras veces, con paso ligero y acompañado de mi cámara de fotos hacia la plaza del templo. Un agradable y pequeño parquecito plagado de árboles donde los turistas suelen tomar un respiro mientras visitan mi barrio en las cercanías de la plaza de la República. Aquella mañana, el parque tenía una luz excepcional y me dedique a fotografiar la paciente espera de los árboles a la llegada de la primavera, así como de algunas parejas y familias que descansaban calentándose con los esporádicos rayos de sol que inundaban el parque.

Las horas trascurrieron como si de minutos se tratase y casi a la carrera volví a casa. Tenía que preparar algo que llevar a la boca, mi hija venía a visitarme en su hora de descanso. La comida fue breve; mi hija y sus prisas. Me sentía cansado, así que después de ordenar lo mínimo, me senté frente a un café a leer el último libro que había caído en mis manos.

Ahora son las ocho de la tarde, ya descansado, el cuerpo me pide mi cotidiano paseo antes de la cena. Nada más abrir la puerta de la calle, una ráfaga de aire frio, seco y refrescante golpea mi rostro. Me da ánimos. Enfundado en mi chaquetón y con la mascarilla comienzo con mi paseo por las calles del viejo París. Veo que mi calle, como siempre a estas horas, es un río de gente deambulando de aquí para allá. Observo rostros desconocidos y otros no tanto, ya los he visto en otras ocasiones.

Realmente no sé cómo ha ocurrido, no sé qué ha pasado, no sé si he resbalado, si he tropezado, el caso es que de pronto me veo tirado en el suelo. -Qué tropezón más tonto- me digo. La gente sin prestarme atención sigue su camino. -Mejor-, me siento un poco avergonzado allí tirado en la acera. Intento levantarme. -no puedo-, presiento que algo no va bien. Mis piernas no se mueven, los brazos no responden a mis señales. De repente se hizo el silencio. No oigo nada, apenas puedo parpadear. Intento pedir auxilio y mi voz esta muda. No quiero que me invada el pánico, pronto algún transeúnte de los muchos que siguen yendo de un lado a otro me auxiliará. Algunos pasan muy cerca de mí, pero parece que, sin mirarme, se desvían para no tropezar con mi cuerpo desparramado en el suelo frío frente al número 89 de la calle de Turbigo. Conozco muy bien esta calle. -Tengo frío-, tengo tanto frío que noto como mis dientes empiezan a castañear. Ya han cerrado la tienda de vinos y la óptica; - ¡son más de las diez de la noche! -; - ¿Cuánto tiempo llevo tirado en el suelo? -. Tengo la sensación de haber dormido, nadie se ha acercado interesándose por mi estado-. Apenas parpadeo y ya no veo a casi nadie en la calle, el reloj digital de la óptica indica que son las dos de la madrugada. -Ya no tengo frío-. Una especie de calor soporífero empieza a adueñarse de mi cuerpo. -Tengo sueño-. Los parpados me pesan como si fuesen de plomo, los ojos se me cierran, no veo a nadie a mi lado. -No tengo miedo-. El frío ha desaparecido. -No estoy preocupado-. Unas milésimas de segundos antes de cerrar de nuevo los ojos, entiendo todo. -Estoy muerto-.”

El fotógrafo René Robert muere congelado en las calles de París tras una caída. El artista, de 84 años, permaneció nueve horas en la acera sin que nadie le prestara ayuda. Fue un sintecho, un vagabundo que malvivía cerca del lugar de los hechos quien detectó al fotógrafo, y avisó a los servicios de emergencia. Era demasiado tarde. El menos sorprendido fue el mismo vagabundo que rescató su cuerpo, ya sin vida, de la acera. En París, la capital francesa con más de dos millones de habitantes, hay más de cinco mil personas que vagabundean por sus calles y que mayoritariamente son invisibles ante una sociedad de un país de renta alta. Y esto solo es un pequeño ejemplo que se repite en otras grandes y no tan grandes ciudades europeas.

No pretendo, ni quiero dar lecciones a nadie y mucho menos acusar a alguien de la muerte de René. Más aún cuando no soy capaz de responder a una serie de preguntas que me persiguen, que me incomodan y que no dejo de repetirme: ¿Qué hubiese hecho yo en tal situación? ¿Tengo la certeza de que me habría detenido al ver a un hombre tendido en la acera? ¿Tengo la seguridad de que no me apartaría y haría como si no lo viese cuando creo que es un sintecho el que está tumbado en un banco de cualquier parque? Todos vamos con prisa por la calle, todos tememos por nuestras vidas organizadas y ante situaciones incómodas solemos apartar la mirada. Y siempre tenemos la escusa perfecta para justificar nuestras acciones y calmar a nuestra conciencia, si alguna vez la tuvimos intranquila.