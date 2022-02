El impostor

Después de ver Anatomía de un dandy, documental dedicado a Paco Umbral, me reafirmo en mi teoría particular de que nadie merecería dar nombre a una institución cultural, a un museo ni a una fundación. El ser humano es demasiado ruin como para atravesar su existencia siendo puro. Máxime perteneciendo al mundo de la creación. Mejor ser bautizados con un topónimo. La geografía es riquísima.

El caso de Paco Umbral es paradigmático. Además de impostor, reconoció públicamente no ser buena persona, con el convincente argumento de que a los mansos los pisotean, mientras su objetivo de siempre fue medrar. Por poner, yo pongo en entredicho hasta su forma de escribir. Como columnista le leí lo suficiente para convencerme de que no me interesaba lo más mínimo. Pero lo peor no es que su faceta periodística fuese discutible (para gustos, colores), lo más execrable es que para Paco Umbral el compañerismo nunca existió. Sólo miró por él, sin el más mínimo escrúpulo por los demás. Hasta qué punto llegarían los hechos para que en un trabajo tan hagiográfico como el que comentamos hasta alguno de sus palmeros señalara este extremo.

Parece como si Paco Umbral solamente hubiese sentido la ternura de un ser humano durante los cinco años en que vivió la paternidad. Pero la enfermedad y la muerte prematura de su hijo, por lo visto, todavía le hizo más duro. Por sacar algo positivo, con toda su pose y sus máscaras, Paco Umbral siempre fue de cara, delatándose, mientras la mayoría finge. No imaginamos lo que veríamos al otro lado si mirásemos por el ojo de la cerradura, si tuviésemos la capacidad de tornarnos personas invisibles y entrar en la intimidad ajena.