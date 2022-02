Gran noche del público con ‘Hoy puede ser mi gran noche’

Hoy puede ser mi gran noche

TEATRE ARNICHES DE ALICANTE

**

Texto y actriz: Noemi Rodríguez

Compañía: Teatro en Vilo

El premiado grupo visitó este mismo escenario hace un año con «Man up» para cuestionar los códigos tradicionales de la hombría y defender la propia identidad de cada uno, cosa que vuelve a realizar en esta ocasión con «Hoy puede ser mi gran noche». El título no es muy original. Evoca a Raphael y se explora el pasado de los 90. Poquito. Casi nada.

¿La década feliz de un país más daltónico que ahora? La Expo de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona o la «España va bien» de Aznar y el milagro económico de Rato. Y ello en una autoficción donde se cuenta la vida de un cantante de orquesta y de su hija, que quiere ser como él. El papel lo acoge Noemi Rodríguez apoyándose en hechos que parecen reales, y nos muestra unas características muy acentuadas con sus recursos expresivos.

El texto es un monólogo suyo con la dirección de Andrea Jiménez. Es la compañía afincada en Madrid, Teatro en Vilo, que pretende divertir y conmover al público. Los anhelos y las frustraciones son constantes vitales de cualquier creación. Lo que pudo ser y no ha sido pero aún puede ser quizás. ¿Hacer algo extraordinario o lo más extraordinario es vivir? Depende. ¿Lo más importante es participar aunque no se gane en la tómbola del mundo? Se puede querer y no poder. Y lanzar un canto a los perdedores (la mayoría) con cierta irreverencia. Estas son algunas de las ideas fundamentales que se tocan.

Hay más discurso que dramatización, y cuando esta se produce no tiene la eficacia más precisa. Por su parte, Darlene Rodríguez (su hermana) se ocupa del teclado y poco más. Salen a colación el dúo musical Azúcar Moreno, el tema «Bailar pegados», de Sergio Dalma, las notas musicales de la discotequera «Ritmo de la noche» y otras. Ella quiere triunfar por fin y que esta sea su gran noche, en efecto, evocando a Freddie Mercury. Pero no es así. Ahora bien, Noemi Rodríguez obtiene el entusiasmo de los numerosos espectadores del Arniches de Alicante y, finalmente, el personaje consigue el éxito añorado.