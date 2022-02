El odio independentista y sus miserias

A estas alturas de la historia nadie que se tenga por ecuánime, juicioso, reflexivo, tolerante y demócrata podrá dudar sobre qué son una mayoría de independentistas -fundamentalmente en Vascongadas y Cataluña- y cómo se comportan, tanto en sus formas como en su educación. Sí, han respondido correctamente: talibanes. Lo paradójico del asunto radica en escuchar -y sobre todo leer en muchos medios de comunicación- que el independentismo, sus dirigentes y seguidores, apelan siempre al diálogo, la mesa de concordia, la comprensión mutua, el respeto y la civilización pedagógica. Sí, lo han vuelto a colegir bien: hacen todo lo contrario. Se necesitaría una enciclopedia para recoger el sinfín de insultos, desprecios, violencia verbal (también física, cuando conviene), desaires, invectivas, ultrajes, faltas groseras de educación y el inmenso odio que rezuma la mayoría de discursos, frases y actitudes de líderes independentistas de las dos regiones españolas citadas. Y no solo eso; además, en sus soflamas, se sigue observando esa altiva pose de superioridad económica, cultural, científica, intelectual y racial respecto a lo que ellos llaman, con desprecio, España y los españoles. En definitiva, el supremacismo racial vehiculado por medio de la lengua y una infantil, falsa y acientífica historia fabricada de mitos a medida de sus cánones excluyentes.

Recordar a Sabino Arana -roble de oro y diamantes en el imaginario universo vasco- lo que decía y pensaba de los españoles (maketos) causa no solo vergüenza, sino que, de ser hoy, con el código penal que ha impuesto la gauche divine, entraría en los llamados delitos de odio. Por no hablar del líder de ERC, Heriberto Barrera, cuando se refería a los inmigrantes llegados a Cataluña (charnegos). O las lindezas de Marta Ferrusola, mujer-esposa-señora del incorruptible Jorge Pujol enfrentado a graves problemas con la justicia por sus presuntos gravísimos problemas relacionados con la corrupción mientras fue pope del catalanismo independentista. Tranquilo, Jordi, tranquilo. Por si hace falta refrescar la memoria, ahí van unas cuantas frases para la historia y la memoria democrática.

Sabino Arana; “… si el maketo, penetrando en tu casa, te arrebata a tus hijos y tus hijas para quitar a aquellos su lozana vida y prostituir a éstas… entonces, no llores.”; “El bizkaino no vale para servir, ha nacido para señor; el español ha nacido para ser lacayo o siervo”. Y esta última que hará las delicias del feminismo independentista: "La mujer es vana, es superficial, es egoísta, tiene en sumo grado todas las debilidades propias de la naturaleza humana… Es inferior al hombre en cabeza y en corazón… ¿Qué sería de la mujer si el hombre no la amara? Bestia de carga, e instrumento de su bestial pasión: nada más". Sabino Arana, por independentista memoria democrática e histórica, tiene dedicada en Bilbao -y otros lugares de Vascongadas- una de las avenidas más importantes de la ciudad.

Marta Ferrusola declaraba molestarle mucho que el presidente de la Generalidad fuera "un andaluz [por Montilla] que tiene el nombre en castellano"; “A veces, jugando en el parque se me acercaban y decían; hoy no puedo jugar, madre, son todos castellanos”. "Cuando vienen los inmigrantes y se les da de comer tiene que ser con su comida, no vale con lo que nosotros tenemos aquí". Y Heriberto Barrera, líder histórico de ERC (donde milita Gabriel Rufián Romero, hijo y nieto de trabajadores andaluces, 8 apellidos catalanes), decía: “Los negros de América tienen un coeficiente inferior a los blancos". "Se debería esterilizar a los débiles mentales de origen genético". "Prefiero una Cataluña como la de la República, sin inmigración". "Podemos haber superado la inmigración andaluza, pero no sé si podremos con la sudamericana y magrebí". El 9 de septiembre de 2021 -ayer- los expresidentes de la Generalidad Carlos Puigdemont y Joaquín Torrá, y la presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borrás, rendían un emocionado homenaje a Heriberto Barrera. Hay quien piensa que dejaron olvidada en el taxi la ley de Memoria Democrática; la memoria histórica la tienen escondida en los anaqueles de mitos y leyendas. No han leído “Ficciones” de Borges.

El pasado domingo Rafa Nadal, de Menorca (países catalanes del sur), ganaba su 21 Grand Slam, el primero en conseguirlo en tenis. Ante una proeza que abrió las portadas de periódicos y medios de comunicación de todo el mundo, el vicepresidente de la Fundación del Barcelona F.C., Alfonso Godall Martínez (8 apellidos catalanes), resumió su odio independentista, su fair play, con la frase: "Rafael Navidad me ha dado angustia desde el primer día. Le meto en el mismo saco que a La Roja, el Real Madrid, Fernando Alonso y todo lo que represente al Estado enemigo”. Es el mismo tolerante separatista que dijo: "El destino y la desgracia nos ha llevado a tener que ser españoles y sufrir las consecuencias. Por eso entendemos la desgracia de Japón y de su gente. Viven en la desgracia de tener que sufrir los terremotos y tsunamis”. Días después, acosado por los fantasmas de Hamlet, dimitió sin retractarse de sus manifestaciones. Godall Martínez aparece en la Lista Falciani por ocultar, supuestamente, 4,5 millones de euros en Suiza, según recogió La Sexta en su día. ¿Saben quiénes han olvidado felicitar a Nadal? El Atlético de Bilbao y la Real Sociedad (el Barcelona tardó 32 horas en hacerlo). El independentismo exige tolerancia, comprensión, diálogo, educación, democracia y respeto; a cambio, devuelve intolerancia, insultos, supremacismo, vejaciones, odio, aldeanismo, racismo, xenofobia, fascismo político, delaciones, persecución, ostracismo y violencia verbal (la física, si conviene, también). Y dinero, mucho dinero, ¿verdad Pujol? “Tranquilo, Jordi, tranquilo”. En “La espuma de los días”, de Boris Vian, “a los ratones el cocinero les daba muy bien de comer, sin dejarles engordar demasiado”. A más ver.

P.S. Terminado este artículo se produce el espectáculo de la aprobación de la “reformita laboral”. Habrá tiempo.