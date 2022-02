Los peligros de la bondad

Hace meses asistí con perplejidad a una interminable reflexión sobre la tremenda inconveniencia de que tres ciudadanos firmaran colectivamente sus novelas con nombre de mujer. Esta semana vivo en un sin vivir, por el alboroto causado por las tremendas circunstancias que rodearon a un Festival de canción ligera celebrado en Benidorm. Leí la novela y pude comprobar que es malísima, y lo sería fuera cual fuera el pseudónimo de la patrulla escribiente. Cuando escuché a CCOO hablar del Festival pensé que aprovechaban el evento para denunciar las maltrechas condiciones laborales de muchos trabajadores de la hostelería. Pero no: era sobre la decisión del Jurado. Varias expresiones de Compromís corrieron en curiosa turbamulta a criticar a posteriori graves asuntos conocidos de antemano, haciendo una vez más ostentación de que la posibilidad de que los dirigentes de Compromís coincidan entre ellos es remota, y tanto más cuando sus órganos de dirección no tienen la costumbre de reunirse. Ni siquiera para la grave tarea como criticar el Festival de Benidorm Segunda Parte, este singular invento de Ximo Puig, de creer a sus más esclarecidos cortesanos, que, de manera innecesaria y ridícula, van siendo tropel. Lo que tampoco es seguro que aporte brillo a su imagen sensata e ilustrada. Este incipiente culto a la personalidad lo mismo provoca que sus memorias se acaben llamando “De la Socialdemocracia y el Federalismo a Información y Turismo”. Con lo de las televotaciones me he perdido. Las cosas como son.

Viene todo esto a cuento de la desazón que me provoca la creciente incapacidad, en nuestra sociedad y en sus élites, por distinguir lo que es político de lo que no lo es. Antes de que se amontonen las sensiblerías en mi contra, matizaré pidiendo auxilio a Habermas, aunque no ha actuado nunca en Eurovisión. El filósofo, como es sabido, distingue entre “el mundo de la vida” y el mundo de lo normativo-institucional. El primero es regido por reglas abiertas, enraizadas en tradiciones, fluidas, particulares para diversos grupos sociales y distintos tipos de relación. El segundo debe obedecer a normas comunes para toda la ciudadanía, ser el resultado de deliberaciones y decisiones adoptadas por instituciones formalmente democráticas. En este sentido es en el que me quejo de la ausencia creciente de distinción.

Sin duda la separación no ha sido nunca ni rígida ni absoluta. Ni debe serlo. Por ejemplo: intentar aislar la familia, algunos rituales colectivos o la religión de una realidad que puede ordenarse colectiva, políticamente, puede significar abrir la puerta al abuso, al machismo, la discriminación, la violencia física y simbólica. Por lo tanto, hay trasvases y, en buena medida, el dialogo social, la conformación de la opinión pública como base de la democracia, se asienta en eso. Sin embargo, pretender que, tendencialmente, todo el mundo de la vida debe ser reimaginado y convertido en materia de la política -incluyendo, por ejemplo, gustos literarios o artísticos, establecimiento de cánones en la cultura popular, opiniones sobre algunas formas de educación, etc.-, pueden llevar a conclusiones tremendas.

Sobre todo cuando la fragmentación de la circulación de mensajes en las redes provoca la atomización contradictoria de posiciones que se presentan como ”auténticas”, necesarias para la vida buena. Y, a la vez, conforma un sistema especializado en atacar a quien no coincide, que tensa las relaciones sociales, impide avanzar construyendo consensos y debilita la fortaleza comunitaria que aporta el mundo de la vida. A lo que se aspira es a conseguir muchos actos de reconocimiento por las instituciones políticas que decidan lo que debería ser opinable y quedar abierto. Por eso abundan las diatribas que abogan por “enseñar” hábitos y conductas o/y por “castigar” la incorrección. Por supuesto que hay cosas que deben enseñarse y otras castigarse. Pero la inflación de todo ello es creciente y preocupante. Dicho de otra manera: superabundan los discursos reformistas que en lugar de intentar convencer tratan de imponer.

Un aspecto de esta cuestión es que la bondad es señuelo y ambición de toda militancia. Todos los discursos basados en procurar el incremento de lo correcto se centran en imaginar que esas propuestas son buenas. Lo que, a su vez, implica la construcción de adversarios, porque las ideas morales, puestas en competición, no son buenas en sí, sino mejores respecto de las de otros. Es preferible ser bueno que malo, por supuesto, pero el problema es que, en esta reconstrucción, la ética, para sustituir a la política, paga el precio de su trivialización. Los grandes problemas morales quedan reducidos a comentarios sobre lo banal y, para disimularlo, se vuelven tediosos, falsamente serios. La disputa política se troca en forcejeos entre moralidades, por eso abundan esas opiniones -tan superficiales- sobre si es superior la moral de la izquierda o la de la derecha: así, a lo bruto, sin matices. Esa es la disputa que polariza. No me asusta la disputa política real, concreta, sino este juego infantil de buenos y malos.

Es bronca confortable porque no requiere invitar demasiado a la razón y sus argumentos: mejor conformarse con los instintos y los sentimientos. Por supuesto que no hay política sin emociones. Lo malo es que el neorromanticismo sensiblero disuelve la realidad, de manera que la política es cada vez un poco más incierta. Para alcanzar tan dudoso honor, los defensores prácticos de esta confusión suelen tomar de las emociones y los sentimientos posibles los más negativos. Vivimos en tiempos de pesimismo militante. De nuevo es más cómodo. Porque permite jugar a la contra en lugar de crear. Es la política del agravio, del rebote, de las voces áridas y airadas, del resentimiento.

Hay un cierto mimetismo entre las distintas militancias, más tristes que ilusionadas, más cazurras que inteligentes, más ansiosas por gritar que por aprender. Pero me preocupa un hecho particular, dado mi posicionamiento en la izquierda: a medio y largo plazo esta dinámica favorece a la ultraderecha y agota a las izquierdas, sobre todo a las que tratan de escapar de algunas tradiciones socialdemócratas. ¿Por qué? Pues porque en un juego de espejos la ultraderecha es más consecuente. Por eso están tan felices dando regüeldos en nombre de la “guerra cultural”. Lo han entendido mejor: se quedan en el mundo de la vida para defender la nostalgia y traspasan la línea política, precisamente, para seguir defendiendo la nostalgia. Las emociones son mucho más útiles para los que quieren perseverar en estructuras de dominio que para aquellos que quieren cambiarlas. Las derechas sin mucho equipaje intelectual -por eso el PP se va pasando al campo de Vox- tienen una poderosa herramienta para esto: lo que llamamos “sentido común”. Mientras las izquierdas se empeñan -convencidas de estar libres de culpa- en apedrear lenguajes, costumbres, fiestas y todo aquello que se ponga por delante, sin más preocupación por lo que harán después, a las derechas les basta con ironizar con tan estériles muestras de furor. Ni la vida puede ser imaginada como una Bestia sin nombre que arrolla toda esperanza, ni la política como un Festival de narcisistas. La cosa es más compleja, lamento decirlo. No soy bueno.