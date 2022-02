De tertúlies literàries: de la Naia a Pynchon

Recordeu la Naia o la Rebolica? Si sabeu que són els noms de dues de les cafeteries més conegudes del Barri d’Alacant dels anys 80 i 90 és que ja teniu una edat! D’igual manera, podríem parlar de l’Armstrong, del Ma non Troppo o del Forat. Però què tenien en comú les dues cafeteries? Que van ser testimonis de les primeres tertúlies poètiques en valencià a Alacant des de l’any 1987, primer a la Naia, i després, en la Rebolica. Una iniciativa que van coordinar Lluís Roda, en la primera etapa, i Enric Balaguer, en la segona. Vaig tenir la sort que la meua època com a universitari coincidira de ple amb aquesta aventura literària. En les butaques o seients d’aquells espais, ens trobàvem alguns dimarts de l’any amb poetes consagrats i d’altres noves veus que ens compartien uns versos que ens sonaven a melodies dolces i alhora amb una certa dosi de transgressió. La poesia es convertia en un somni compartit per un públic heterogeni tant en edat com en gustos literaris, però el fet que fora una activitat en valencià a Alacant en els anys de recuperació de la seua normalitat, després de la transició democràtica, l’omplia d’un sentit d’eufòria continguda.

És cert que de tertúlies, especialment literàries, n’hem tingudes moltes al llarg de la història i en la nostra terra. En els últims anys se n’ha parlat molt de les que protagonitzaven en els anys trenta, en plena República, escriptors com Gabriel Miró, músics com Óscar Esplà o polítics com Lorenzo Casanova, entre altres. Però si em permeteu la nostàlgia, la tertúlia de la Naia era la nostra, la que visquérem amb proximitat i intensitat. Apreníem el valor de la paraula i ens l’aplicàvem: tertulians. Tot i que no sabíem el seu origen, en certa mesura incert, entre el nom del teòleg Quint Septimi Florent Tertulià o del filòsof Marc Tuli Ciceró, ens sentíem continuadors d’una activitat centrada en la conversa oberta entre diversos participants a partir de temes en comú.

Potser ja havíem llegit en aquella època sobre la importància de les tertúlies en el camp de la literatura per concretar estils o maneres d’escriure. En el meu cas, havíem conegut la importància de la realitzada a casa de l’escriptora Virginia Stephen (Woolf) i la seua germana Vanessa Stephen d’on naixeria l’anomenat grup de Bloomsbury on, a més de les germanes i el marit de la primera, Leonard Woolf, formaren part intel·lectuals com John Maynard Keynes, E. M. Forster i Lytton Strachey, entre altres. La transcendència d’aquest cercle de pensament va ser fonamental per l’evolució en el primer terç del segle XX de diverses disciplines com la literatura, l’estètica, la crítica i l’economia, tot abordant perspectives innovadores com ara el feminisme, el pacifisme i la sexualitat. De manera curiosa, Vanessa Stephen, iniciava el 1905 el “Club del divendres” i el seu germà Thoby les “Vesprades de dijous”, dues tertúlies setmanals que foren l’origen de tot.

A Alacant teníem, vuitanta-tres anys més tard, “Els dimarts poètics de la Naia”. Potser podríem parlar d’una generació de professorat i d’alumnat a Alacant marcada per aquesta tertúlia dels anys 80 o 90? És difícil d’esbrinar-ho. Amb tot, part dels seus protagonistes es van retrobar dimarts passat en la llibreria Pynchon&Co per recuperar la iniciativa. Allà vam escoltar la poesia d’aleshores i la més actual de Lluís Roda, de la mà d’Enric Balaguer i de Victòria Cremades, qui ha pres el relleu en la coordinació de la iniciativa. Han passat trenta anys i la il·lusió dels qui ens vam trobar va renàixer, com una espurna que esperava el combustible de manera latent. Tot i l’alegria de tothom, també érem conscients que malauradament encara cal una iniciativa com aquesta perquè Alacant ciutat tinga un espai literari en valencià. Si no hem tingut l’ocasió de crear un nucli com el de Bloomsbury, almenys ens queda la satisfacció de recuperar un punt de trobada on la poesia en valencià siga la protagonista. Paraula de tertulià!