La amenaza de Putin sobre Ucrania: del reto a la oportunidad

El despliegue de más de cien mil efectivos militares de las fuerzas armadas rusas en la frontera con Ucrania constituye la amenaza más grave a la seguridad euro-atlántica desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Si bien es verdad que en 2014 se produjo la peor agresión a este espacio desde el final de la Guerra Fría, con la anexión de Crimea y la intervención rusa en la región oriental del Donbás, todavía hoy parcialmente controlada por separatistas rusófilos, puede decirse que este episodio no constituyó una amenaza como tal sino un ataque directo, ya que Putin madrugó a Occidente y a sus servicios de inteligencia, quienes se encontraron con los hechos consumados.

Desde entonces, Estados Unidos y la Unión Europea vienen aplicando un paquete de sanciones, reforzado desde Bruselas tras el intento de asesinato y posterior encarcelamiento del opositor Navalni, y la encerrona dispensada al Alto Representante Josep Borrell en Moscú el 5 de febrero de 2021. Paradójicamente, Putin con ambas actuaciones solo logró cohesionar a Europa entorno a una estrategia común ante Rusia, si bien con fallas como el continuado apoyo alemán al gasoducto Nord Stream 2, y la intentona de Macron y Merkel de retomar el diálogo con Moscú tras el malhadado encuentro Borrell-Lavrov, felizmente abortado por el resto de socios en el Consejo Europeo del 25 de junio del mismo año.

La gran diferencia con los hechos del 2014 es que esta vez Occidente ha detectado la amenaza de Putin y la ha ido desvelando ante la opinión pública mundial, empezando por el movimiento de tropas, pero también los planes para derribar al gobierno de Kiev y para orquestar un falso ataque desde Ucrania que pudiera justificar una potencial invasión. Lo cual ha desnudado las intenciones del Kremlin, dificultando su activa propaganda en la opinión pública occidental justificatoria “a posteriori” de la invasión. En consecuencia con la gravedad de la situación, la OTAN, en estado de máxima alerta, ha reforzado su flanco oriental, desplegando nuevos efectivos militares en los países bálticos, Polonia, Rumanía, Bulgaria, y el Mar Negro, incluyendo la rápida y acertada participación española (recursos de aviación y navales en el teatro de operaciones sudoriental). Además, varios países occidentales están suministrando apoyo directo a Ucrania (armamento, adiestramiento, etcétera).

Políticamente, además, la Alianza Atlántica ha cobrado un nuevo impulso y sentido existencial, además de cohesionar a la Unión Europea y a los Estados Unidos, tras el desastre de Afganistán, cuya retirada los europeos no pidieron ni apoyaron, pero tampoco pudieron o supieron frenar. Todo ello, junto a una opinión pública ucraniana cada vez más atlantista y europeísta, es mala noticia para el Kremlin.

Ciertamente esta recobrada unidad occidental no es perfecta. El presidente estadounidense Biden erró al principio de la crisis al descartar la participación de sus fuerzas armadas en la defensa de Ucrania (en este tipo de situaciones críticas es más conveniente una ambigüedad calculada para evitar dar bazas al adversario). El canciller alemán Scholz impide o dificulta hasta la fecha la exportación de armas a Ucrania. El presidente francés Macron introdujo confusión al proponer un diálogo directo de Europa con Rusia, cuando lo que se necesita más bien es que la UE participe de las conversaciones en curso junto a los Estados Unidos, desde una posición común previamente acordada.

Un esfuerzo diplomático que en sí mismo es ya, reconozcámoslo, una concesión a Putin, premiándose de alguna manera su matonismo sobre Ucrania. Dicho lo cual, las propuestas de la OTAN son razonables y útiles para seguridad europea: desarme mutuo en la frontera oriental, transparencia sobre los respectivos ejercicios militares, y nuevo impulso a las negociaciones para resolver el conflicto en Ucrania oriental. Pero Putin no parece interesado en estas cuestiones, sino en conseguir que Occidente declare que Ucrania no será nunca miembro de la OTAN, sobre la base de una infundada amenaza que tal membresía representaría a su seguridad. De paso, el inquilino del Kremlin sigue con su estrategia de tratar de dividir y ningunear a Europa, ejemplo de democracia transnacional y que resulta cada vez más atractivo en el espacio post-soviético que Moscú no renuncia a controlar. Pero la Alianza Atlántica no es una coalición imperialista, sino un pacto de defensa colectiva. A nadie se le escapa que aquella no tiene entre sus objetivos lanzar una ofensiva de invierno sobre Moscú. Máxime teniendo en cuenta que la perspectiva euroatlántica de Kiev es fácticamente remota, pues tiene dos conflictos territoriales abiertos con Rusia (Crimea y Donbás), pero de ninguna manera puede la Alianza Atlántica reconocer al Kremlin un derecho de veto sobre las aspiraciones internacionales de un país soberano.

¿Qué hará Putin a continuación? Su situación es complicada. Por un lado, tiene difícil retirarse sin haber conseguido nada a cambio, ya que Occidente ha visto su órdago. La salida más razonable es negociar sobre las propuestas de la OTAN, que son mutuamente beneficiosas y que el presidente ruso puede presentar ante su opinión pública como logros sobre el statu quo: retirada recíproca de misiles en una determinada franja del linde oriental, acuerdo sobre información en torno a la organización de maniobras militares, etcétera. Alternativamente, Putin puede congelar la situación indefinidamente, manteniendo las tropas en la frontera con Ucrania, incluso reforzándolas, combinando la amenaza militar con ciberataques y operaciones de desinformación, sabotaje y terrorismo, (estrategia de ataque híbrido), esperando que entretanto se agriete la unidad euro-atlántica (lo que podría acelerarse si además corta el suministro de gas a Europa). Por último, podría realizar una invasión limitada de Ucrania, con la finalidad de ocupar la totalidad del Donbás (de habla rusa) más allá de las zonas de Donetsk y Luhansk, en dirección hacia la margen izquierda del río Dniéper y de su afluente que viene del noreste (el Volksla), tal vez aprovechando para reconocer o anexionar a las autoproclamadas repúblicas rusófilas y consolidar la partición del país, estableciendo un estado satélite con capital en Jarkov, y conectando con la península de Crimea por el sur. La ocupación completa del país parece el escenario menos probable, pues se enfrentaría a una dura guerra de guerrillas en la parte occidental de Ucrania, inevitablemente apoyada por Occidente, de la que tardaría años en desembarazarse. Tampoco parece que el régimen chino, aliado coyuntural del Kremlin, apruebe esta vía. Obviamente Estados Unidos y Europa deben tratar de conducir a Putin hacia el primer escenario, evitando los dos segundos.

Ante la eventualidad de un estancamiento de la situación o, todavía peor, una invasión parcial o total, Occidente continuar su línea de la firmeza con Putin, además de minimizar sus propios puntos débiles, elevar el coste de la agresión a efectos de disuadirla, y reforzar el sistema defensivo europeo (además de a la propia Ucrania). En primer lugar, Europa debe de aprovechar la coyuntura para reducir su dependencia del gas ruso, acelerando la implantación de las energías renovables previstas en el Pacto Verde europeo (imprescindibles además en la lucha contra el cambio climático), y la importación del gas licuado, los que supone además una interesante oportunidad comercial para las numerosas plantas regasificadoras situadas en el litoral español, como evidenciaba la detallada crónica de Enric Juliana publicada en La Vanguardia del 30 de enero de 2022. La unión energética europea debe incluir además el establecimiento de reservas estratégicas de gas y petróleo, y un mecanismo mancomunado de compra de energía para conseguir mejores precios en los mercados internacionales. El coste de una eventual agresión militar por parte de Putin debe incluir al menos la suspensión del gasoducto Nord Stream 2, y la expulsión de Rusia de los sistemas internacionales de pagos como SWIFT, además de garantizar a Ucrania armamento defensivo.

Por último, la UE debiera también explotar este contexto para unirse más y reforzar su propia seguridad, activando la defensa común prevista en el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea, reconocida en el propio Tratado como compatible con la OTAN. Este aspecto es especialmente relevante pues una Europa más fuerte y activa en el campo de la seguridad y la defensa constituye en sí mismo un refuerzo de la seguridad euro-atlántica y de nuestra posición común ante Putin, además de permitir el desarrollo de una soberanía estratégica europea necesaria para actuar en escenarios en los que los Estados Unidos no esté en disposición de colaborar. Todo ello sin dejar de recordar que una Rusia libre, democrática, y amistosa con sus vecinos será siempre bienvenida en la casa común atlántica y europea, en donde disfrutar juntos de una prosperidad compartida, desde Vancouver y Lisboa, a Vladivostok.