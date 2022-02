¿Soy un fascista?

De la misma manera que cualquier fanático de derechas te llamará comunista si no comulgas con sus ideas, hoy en día, si ejerciendo tu libertad de expresión, criticas lo que dicen las personas que monopolizan el progresismo y no reconoces la "superioridad moral" de la izquierda, te tildan de fascista. De esta forma cuando simplemente estás orgulloso de tu nacionalidad o dices España o exhibes tu bandera en el balcón, te llamarán reaccionario. Creo recordar que la excelente redactora de este diario, Mercedes Gallego, lo hizo en un Mundial, tal vez como había fútbol esta gente te lo disculpe.

Así, estos antifascistas son los únicos que pueden defender las ideas políticas en la España actual. Si aplaudes las donaciones de Amancio Ortega, eres Nadalfanático (21 slams, con humildad y trabajo), defiendes que como mínimo se cumpla la sentencia del 25 % y la españolidad de Cataluña (a Serrat, que se negó a representar a España en 1968 en Eurovisión si no cantaba en catalán, lo llaman facha allí), te parece bien el rey actual, o tienes mala opinión del gobierno apoyado en un partido proetarra, o de la dictadura cubana o venezolana.... amigo lector, ¡eres un fascista!

Fascista es una persona intolerante que no respeta los principios democráticos y cree en la superioridad de las razas. Una persona horrible. ¿Y quién es el facha más popular de España? Torrente, que apatrullaba la ciudad cada noche con su coche.

El marino Pascual Cervera, contralmirante en la guerra de Cuba de 1898, y fallecido en 1909, fue tachado de facha por Ada Colau. Era facha antes de que naciera el fascismo, ¡vaya crack! Yo creo que, si Lenin viviera en Alcoy, más de uno le llamaría facha. Va con traje, levanta una bandera, apuesta por la unidad del país, no habla valenciano, pero si alemán, lleva la perilla recortada......¡Facha!

Si no tienes argumentos y quieres concluir una discusión por la vía fácil, pues ya sabes, llamas facha al otro y arreando ximpampum (si no conoces la expresión, no eres alicantino). Como dijo la economista Marta Flich, "la palabra se utiliza con demasiada ligereza, llamemos fachas a los fascistas, e idiotas al resto".

Dudas que no me dejan dormir. Si llevo una camiseta con la palabra España, ¿soy un facha? ¿Y si visto una camisa nueva, azul mahón, y paseando por el Postiguet, miro al astro rey? Y, si soy gay y la llevo del guerrillero rosarino con mote de expresión valenciana y nombre de persona que se cree importante, que decía que los homosexuales eran pervertidos sexuales y los internaba en "centros de trabajo" para curarlos, ¿soy progre, o cateto?

Señores, un poco de tolerancia y sentido común. Un conservador no es un facha ,sino alguien que desea que las cosas no cambien demasiado, y un izquierdista no es un rojo leninista que busca la revolución violenta ,sino simplemente una redistribución de la riqueza, tal vez equivocada, pero a su entender más justa.

En mi caso, nostálgico del régimen no soy, ya que tenía 8 añitos cuando murió el pequeño dictador, no tengo el pelo engominado, ni bigotito recortado ,soy antitaurino, reciclo, estoy a favor del matrimonio de personas del mismo sexo, creo que el eslogan isabelino de "comunismo o libertad"(es curiosa la obsesión de la derecha en autoproclamarse anticomunista en un contexto donde, tras perder el marxismo la batalla contra la economía, apenas quedan comunistas) era una mamarrachada, y las posibilidades que vote a Vox son más o menos las mismas que me enfunde una bufanda franjiverde y vaya al Martínez Valero a animar al equipo local (amigo ilicitano, tú dirías lo mismo al revés.... y lo sabes). Sin embargo, ¿soy un fascista? Cómo cantaban los Beatles,"help me if you can" ¿Alguien me ayuda a resolver este dilema, que me tiene en un sinvivir?