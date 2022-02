Les dunes de Guardamar del Segura i “la gran idea”

Recentment hem assistit a l’anunci de l’inici dels treballs per a la liquidació d’una part de la pineda dunar de Guardamar del Segura, amb la finalitat de ser substituïda per una nova i flamant vegetació de dunes mòbils, herbàcies, sufruticoses i matolls, per tal de “restaurar” els “Hàbitats prioritaris dels LICs de les Dunes de Guardamar i Salines de Santa Pola”.

Aquest moment és històric i mereix com a mínim una menció: la creació pineda de Guardamar va ser un projecte exitós portat a terme a finals del segle XIX per l’enginyer aspenc Francisco Mira i Botella. Un projecte emblemàtic que durant molts anys va permetre la protecció de la població costanera front l’avanç de les dunes mòbils pels temporals marítims.

Però ara haurem de contar la cara trista de la història per explicar la situació actual. Tot i l’eficiència en el seu paper, després de l’execució, la pineda ha tingut un manteniment nul en tots els sentits. La dubtosa fortuna en l’elecció d’algunes de les espècies i les conseqüències dels anys de falta de gestió no sols no s’han anat reparant (com s’hagués fet amb qualsevol obra de protecció civil), sinó que s’han mantingut i aquesta obra, com tantes obres històriques al nostre territori, penosament s’ha deixat agonitzar. La pineda de Guardamar va anar decaient a poc a poc amb el final del segle XX, amb una vergonyosa dexació en les feines de gestió, més enllà d’una declaració com a Espai Natural Protegit (LIC), que evidentment no ha servit per mantindre l’espai, sinó tot el contrari.

Ara es materialitza una decisió estratègica que pot marcar el futur del municipi i d’altres espais litorals de la Comunitat Valenciana, per què aquesta és una línia de pensament alguns sectors de l’Administració. S’emprén el camí d’anar eliminant la pineda sense regenerar-la, i al seu lloc es reforesta amb una vegetació majorment pròpia de les dunes mòbils i semimòbils.

Una decissió palmàriament equivocada des del punt de vista tècnic, si es pensa que el paper que hauria d’acomplir l’espai no sols és la restauració artificial d’un hàbitat prioritari (que per cert, no existeix des de fa segles), sinó que deuria tindre un paper principal de defensa del litoral, complementari amb la condició de bosc periurbà i les transversalitats ecosistemàtiques pròpies del bosc arbrat. La vegetació de les dunes mòbils no aconseguirà detindre el moviment de la duna a poc que les arrels dels pins desapareguen.

Deia jo que aquesta no és una decisió casual, sinó que segueix una línia de pensament determinista (rewilding) instal·lada en alguns departaments polítics de l’administració. Segons aquesta línia, l’objectiu dels espais naturals sols pot ser un: estar en el seu òptim natural o estat climàcic, deixant a banda l’ésser humà, que molesta en el suposat equilibri perfecte. Una visió de curta escala temporal i espacial que oblida el paper que ha tingut el paisatge cultural mediterrani en la nostra història i arreu del territori arracona les activitats humanes tradicionals, especialment en el medi rural, en favor d’espais naturals pristins i intocables.

Per això es pot afirmar que la supressió (per acció o per omissió) de la pineda de Guardamar és una decisió de base principalment ideològica i no tècnica, que oblida el paper que hauria de tindre la vegetació en la fixació (i no mobilització) de les dunes en casos com aquest, així com el paper d’un bosc arbrat periurbà sota el que es podria gaudir, amb múltiples transversalitats en cas que haguera estat ben mantingut i net.

També deia jo que aquesta no és una decisió casual o aïllada, sinó que és una tendència que es demostra en altres espais dunars, com la Devesa de l’Albufera, on la falta de manteniment de la pineda clama al cel i per tant, anem cap al mateix lloc, amb o sense foc, per molt que la senyora Consellera s’enorgullesca en un article recent de la seua no-gestió.

No m’agradaria que se simplificaren les coses, per facilitar la desqualificació del que dic: no estic discutint la importància dels endemismes dunars ni les amenaces a què estan sotmesos, principalment per l’ocupació urbanística. Però estic parlant del paper d’una biotècnia de defensa en la fixació de dunes, amb un valor addicional històric, natural i paisatgístic i d’una falta de gestió que al remat, porta a l’eliminació.

Més enllà del menyspreu històric concret a l’obra de Francisco Mira, la contínua tendència a la substitució de la vegetació forestal arbrada de devesa (repetesc: per acció o per omissió) per vegetació dunar, és un greu error en casos com el de Guardamar, especialment en un moment on tot apunta a què els temporals marítims van a ser més freqüents per l’acció del canvi climàtic. Com a conseqüència, l’estabilització de les dunes immediates a infraestructures o cascos urbans hauria de ser l’objectiu i no la mobilització.

Lamentablement, en matèria mediambiental ens estem acostumant últimament a alguns experiments amb gasosa, com el recent dels burros del Desert de les Palmes (Castelló), amb la diferència és que en aquest cas podem acabar pagant-ne tots les conseqüències, en forma de vides (no sols equines) i danys sobre certes poblacions litorals.

Podria ser que en aquest procés determinístic i ideològic de “rewilding”, que acaba amb l’expulsió dels pins de les dunes fixes o fixades, algú isca per fi a camp obert i confesse clarament que “la gran idea” que hi ha darrere d’aquest experiment és reassentar les poblacions en un lloc que no molesten a les dunes mòbils o mobilitzades, sota l’indiscutible pretext que elles estaven primer i per tant, són prioritàries sobre l’existència del poble, o qualsevol altre motiu monolític i indiscutible. Si eixa és la línia de pensament dominant en l’actualitat, els demane que obliden la meua carta, perquè ja no tindria res a dir. Però aleshores, més enllà de fer palesa la falta de respecte cap a l’obra del Sr. Mira, els confessaré que no entenc res del que està passant-nos.