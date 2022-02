Desde el nacimiento de Jesús de Nazaret, unas veces de forma cruenta y otras más llevaderas, la Iglesia Católica no ha dejado de padecer persecuciones.

Los mártires de esas persecuciones han sido los seguidores de Jesús, de su Iglesia. Niños, seglares, sacerdotes, obispos y hasta Papas han sido los protagonistas, y testigos también, no sólo de la barbarie con pérdida de vidas, sino con todo lo que pudiera representar o recordar su existencia. Todo lo que servía para su manifestación externa, incluidos templos, por ejemplo, el de Santa Ana de Elda, mi ciudad, quemada, destruida totalmente en la triste historia del 1936, imágenes, verdaderas obras de arte sacro, quemando Sagrarios y sus formas consagradas, creyendo que prendiendo fuego o destruyendo todo eso habían vencido, la habían hecho desaparecer. Una gran equivocación. Es imposible. La Iglesia tiene una base espiritual tremenda. Esa base espiritual no falla nunca, aunque lo hagan sus componentes o sus detractores. Fallos tremendos, si, pero no hay duda, que la Iglesia ha hecho un enorme bien social desde su nacimiento. Directa o a través de sus múltiples organizaciones, no solamente ha realizado una labor espiritual, sino dando cobijo a múltiples necesidades humanas, y no solamente en España, sino en el mundo. Ha suplido en muchos casos el no hacer de gobiernos o regímenes.

Yo diría que a la Iglesia Católica no la ha destruido, ni ·los de dentro”, con sus también deseos de poder, ni los grandes errores que han protagonizado aquellas personas que teniendo ministerios diversos, como en estos momentos se han puesto de manifiesto, han realizado actos tan execrables como abusar sexualmente con pequeños, algo que no tiene nombre, diría que ni perdón, y más, si como se cuenta, eran actos continuados. Como tampoco lo tienen los superiores que los han ido ocultando.

En España, en estos momentos, salen también a luz bienes que la Iglesia registró a su nombre sin corresponderle, reconocido por las por las autoridades eclesiásticas, según noticias, aunque sirvieron o sirven para servicio ciudadano.

Hace días, los Obispos catalanes con la bendición, nunca mejor dicho, de la Conferencia Episcopal, para pedir la libertad de los dirigentes nacionalistas catalanes en prisión, pusieron en duda el Sacramento de la Penitencia que precisa para su efecto el propósito de enmienda, cuando no solo no han hecho ese propósito, sino que antes, en y después, amenazan seguir su plan “pecador”.

La doctrina proclamada por Jesús es más clara que la mejor Constitución. Lo que pasa es que nosotros sus componentes, para una y otra, unos más y otros menos, queremos hacerlas a medida nuestra.

La Jerarquía eclesiástica y sus derivados, parece que se rinden al célebre dicho de “dónde vas Vicente, donde va la gente”. Miedo, presiones, intereses, acomodación, politización, necesidades, no sé…, son dudas presentes en el devenir de acontecimientos.

Pero reconociendo todos los aciertos, fallos o errores, incluidas estas opiniones, la iglesia católica está ahí como gran soporte de millones de fieles que creen en Jesús, en su mensaje, y aunque como humanos algunas veces nos sintamos defraudados, y se abandone su pertenencia formal a la misma, estará como lo está desde hace mas de 2.000 años.

Hace poco leí que alguien decía ante todas estas situaciones: “me dirijo a Jesús y le digo…. Jesús, te amo”, y su fuerza seguía intacta. . Es posible que, ante esas palabras realizadas con una fe profunda, recibiera la respuesta del Evangelio, las palabras de Jesús: “Tu fe te ha salvado”-

La iglesia estará siempre ahí, como un gran bien personal, colectivo, espiritual y humano.