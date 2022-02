Aquella Valencia sin tilde

Valencia vive sus días grandes con motivos de los Premios Goya. Qué lejos quedan aquellos años en que hice la ciudad mía. Me pregunto por qué me he distanciado tanto de ella. Con el idilio que vivimos. Comenzó al inicio de los noventa, cuando los jefes de prensa de Cinema Jove (gracias, Manuel Romo) y la Mostra me reclamaron. A partir de ahí compartí con intensidad no menos de quince festivales completos en junio y octubre.

Ellos me vincularon a los críticos valencianos, a la cartelera Turia, al quién es quién de la cultura. En los Babel y los Albatros estaba en casa. Comencé a acudir a todos los estrenos que ofrecían el Principal y el Rialto. Hasta peiné ediciones completas de ‘Dansa València’. Participé activamente en todos los Congresos de Música de Cine que se celebraron en los cines Martí. Con Francis Lai, Trovaioli, Lalo Schiffrin. Me amigué con la gente de prensa del Palau de la Música (desde 2019 cerrado) y degusté con frecuencia su exquisita programación. Dirigí varios seminarios de cine en la sede de la UIMP de la recoleta plaza del Carmen de Valencia. Todo ello residiendo en Alicante. De ahí que solicitasen mi colaboración como tertuliano en el único programa cultural del Canal 9 del PSOE, durante dos temporadas, representando la cuota de esta provincia. Inolvidables Lidia Arenós y Salvador Caudeli. Asistí al Festival de la OTI en el Principal. Estuve en el Ayuntamiento cuando llegó la antorcha olímpica camino de Barcelona. Y sin embargo, la vida son etapas, todo aquello se diluyó. Empezó a pesar más Madrid, y la ubicuidad era imposible. Lo cierto es que de haberse celebrado los Goya hace treinta años, habría estado en Valencia recibiendo a todo el cine español cual Luis Alegre alicantino.